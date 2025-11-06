Caça urbana

Achou, levou: artista espalha miniaturas de camaleões pelas ruas de Vitória

Intervenção artística camufla 200 pequenas esculturas para que o público possa encontrar e levar para casa

Ana Muniz Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 11:00

200 miniaturas de camaleão ocupam o cenário urbano de Vitória. Crédito: Rodrigo Stingnel

Camaleões estão invadindo Vitória e se camuflando nos espaços urbanos. Durante novembro e dezembro, uma intervenção artística irá espalhar 200 pequenas esculturas de camaleões pela Capital, que podem ser levadas por quem as encontrar. Com olhos esbugalhados e cores variadas, as obras têm 6 cm de altura e podem ser vistas em espaços como muros, placas e postes.

A iniciativa é do artista Rodrigo Stingnel. Ele produz os camaleões com um molde de silicone e usa vários materiais, como resina e plástico de tampinha de garrafa. “Ele é sempre o mesmo, só que a cor e a textura mudam. Uns com glitter, uns que brilham no escuro, outros são recicláveis. Tem outros com textura de pedra, também testei textura emborrachada. É como se fosse um camaleão mesmo, ele vai se adaptando”, explica.

Além de distribuir as esculturas pela cidade, Rodrigo desenvolveu um mapa digital que indica a localização dos camaleões. Os pontos com ícones brancos mostram onde estavam esculturas que foram encontradas e recolhidas. Já locais indicados com ícones coloridos revelam onde estão os que ninguém pegou ainda.

Os camaleões são, além de um teste, uma intervenção urbana que vou colocando pela cidade e fazendo com que as pessoas olhem para lugares que geralmente não olhamos no dia a dia

As esculturas são acopladas a superfícies metálicas com o uso de ímãs. “Queria fazer algo que fosse como um grafite, mas não ficasse ali preso para sempre, que as pessoas pudessem tirar facilmente”, diz Rodrigo. Atrás de cada camaleão, há um QR code que leva à página do Instagram do projeto (@stingnel.lab). “As pessoas vão achando e compartilhando. Sempre que as pessoas tiram foto achando o camaleão, eu reposto. O pessoal está bem motivado a procurar todos, estou recebendo um monte de mensagens”, conta Rodrigo.

Iniciativa surgiu de modo independente

Rodrigo é formado em Desenho Industrial e trabalha com audiovisual, mas sempre gostou de artes manuais. Essa paixão o levou a desenvolver o camaleão Alfa: personagem de seu primeiro “toy art”, brinquedos que são também peças de arte e podem ser colecionados ou usados para decoração. “Eu escolhi ele [o camaleão] como animal porque ele se adapta, muda de cor. Então, fico testando materiais”, explica.

Leia mais Feira reúne cultura, artesanato e ativismo alimentar em Vitória

O artista começou a espalhar as esculturas no fim do ano passado. “Onde eu passava, eu colocava”, diz. Com esse movimento, distribuiu camaleões em cidades como Manaus, Rio de Janeiro e Brasília.

Esculturas de camaleão produzidas por Rodrigo tem combinações de cores e materiais diferentes. Crédito: Rodrigo Stingnel

Projeto foi contemplado por edital

A iniciativa de Rodrigo foi contemplada por um edital da Secretária da Cultura (Secult), e conta com recursos Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal.

Local em que Rodrigo Stingnel produz as esculturas de camaleão. Crédito: Rodrigo Stingnel

Seu objetivo é que os camaleões conquistem ainda mais espaços. “Pretendo futuramente conseguir um edital estadual para espalhar [as esculturas] pelo Estado”, afirma.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Marcella Scaramella.

Este vídeo pode te interessar