"Abá e sua banda", animação nacional premiada, estreia nesta quinta (17)

Prepare-se para embarcar em uma viagem musical e colorida pelo reino de Pomar. Com estreia marcada para está quinta-feira (17) nos cinemas brasileiros, "Abá e sua Banda" é a nova animação nacional que promete conquistar o público com sua mistura de aventura, humor, música e mensagens profundas — tudo isso com um elenco de vozes estrelado e premiado.

O protagonista da história é Abá, um jovem príncipe abacaxi de 13 anos que sonha em ser músico. Ao lado dos amigos Juca, um caju carismático que toca gaita e teclado, e Ana, uma banana baterista corajosa e sensível, Abá desafia o pai, o Rei Caxi, e parte em uma jornada para participar do Festival de Música da Primavera. No caminho, eles precisarão enfrentar o vilão Don Coco, que ameaça a diversidade de Pomar com um plano autoritário.

Filme Abá e Sua Banda mistura de aventura, humor e música Crédito: Reprodução Globo Filmes

Com um visual que mistura animação 3D e 2D, criando cenas que se parecem com ilustrações em movimento, o filme tem direção de Humberto Avelar e já coleciona prêmios ao redor do mundo, incluindo Melhor Filme de Animação no Kids Festival, na Espanha, e Melhor Filme no Festival Internacional de Cinema Ambiental (Ecocine), no Brasil.

Para Filipe Bragança, dar voz ao personagem-título foi um verdadeiro sonho. “Essa jornada do herói funciona porque é fácil se identificar. O visual do Abá já é divertido e autêntico, então o meu desafio foi trazer carisma através da voz. A história é boa, tem aventura, drama, música… É uma história muito legal", conta o ator, que também é conhecido por interpretar Sidney Magal no cinema e dublar o personagem Camilo, em Encanto.

Mais do que um papel, Bragança revela que o trabalho foi uma realização pessoal. “Sempre fui apaixonado por animação, então fazer parte de uma brasileira como essa foi muito especial. E ainda pude cantar canções incríveis compostas pelo Milton Guedes e arranjadas pelo André Mehmari, que são lindas e modernas”.

O ator Filipe Bragança dá voz ao personagem Abá Crédito: Divulgação Globo Filmes

Quem também mergulhou no universo frutal do Pomar foi Robson Nunes, na pele — ou melhor, na casca — de Juca.

Foi muito legal criar a voz do personagem. Quando recebi o perfil psicológico dele, mandei umas três ou quatro versões para o Humberto, diretor do filme, e a que escolhemos ficou bem diferente da minha voz normal. Acho que ficou a cara do Juca!

O ator também destaca a diferença entre dublar e criar uma voz original para uma animação: “Na dublagem tradicional, a gente já recebe o filme pronto e tenta adaptar. Aqui é diferente. A animação é feita a partir do nosso trabalho, então tivemos mais liberdade criativa. Isso é muito gostoso.”

Com canções originais compostas por Silvia Fraiha, Milton Guedes e André Mehmari, Abá e sua Banda é uma aventura que vai além da diversão. A obra toca em temas políticos e ambientais de forma lúdica, sem subestimar a inteligência do público. “As boas animações sempre plantam sementinhas de reflexão, mesmo que a criança não perceba de imediato. Quando cresce, revê o filme com outro olhar. Vida de Inseto, por exemplo, é super político. Acho que Abá tem esse mesmo potencial”, reflete Filipe.

Além de Filipe Bragança e Robson Nunes, o elenco de vozes ainda conta com nomes como Zezé Motta (Titikaba), Carol Valença (Ana), Mauro Ramos (Rei Caxi), Rafael Infante (Melão Rosa), Ítalo Luiz (Quibaba), Monica Martins (Mel Melancia e Moranqueen), e o próprio diretor Humberto Avelar como Don Coco.

bá e sua Banda é a nova animação nacional que promete conquistar o público Crédito: Reprodução Globo Filmes

Produzido pela Fraiha Produções em coprodução com Globo Filmes, Gloob e RioFilme, o filme também foi realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio de Janeiro e distribuição da Manequim Filmes. Desde sua estreia mundial no Festival de Gramado, a obra já passou por mais de 15 festivais nacionais e internacionais, incluindo Havana, Istambul, Kuala Lumpur e Sydney.