Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O público adora!

5 novelas turcas para assistir na Max

Essas produções conquistaram o público brasileiro com suas tramas envolventes
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Abril de 2025 às 19:04

As novelas turcas se destacam por suas tramas envolventes (Imagem: Reprodução digital | Max)
As novelas turcas se destacam por suas tramas envolventes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
Nos últimos anos, as novelas turcas ganharam o coração do público brasileiro, chamando atenção por suas histórias emocionantes, personagens marcantes e reviravoltas surpreendentes. Produções como “Yargi: Segredos de Família”, “Iludida” e “Prisão de Mentiras” conquistaram espaço com enredos que exploram desde conflitos familiares até tramas cheias de mistério, firmando-se como verdadeiros sucessos.
Abaixo, confira 5 novelas turcas para assistir na Max! 

1. Força de mulher (2017)

Em “Força de mulher”, Bahar precisa superar obstáculos para criar os filhos sozinha (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Força de mulher”, Bahar precisa superar obstáculos para criar os filhos sozinha Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
A história gira em torno de Bahar (Özge Özpirinçci), uma mulher batalhadora que enfrentou o abandono da mãe ainda na infância e cresceu sem os pais. Após encontrar o amor verdadeiro em Sarp (Caner Cindoruk), constrói uma vida simples e feliz ao lado dele e dos dois filhos.
Tudo muda quando ela perde o companheiro em um acidente, ficando responsável por criar as crianças sozinha. Determinada, Bahar precisa superar obstáculos emocionais e financeiros, ao mesmo tempo em que segredos do passado vêm à tona. A novela destaca a coragem, o amor materno e a resistência diante das dificuldades. 

2. Minha menina (2018)

Em “Minha menina”, Demir precisa transformar sua rotina para cuidar da filha Öykü (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Minha menina”, Demir precisa transformar sua rotina para cuidar da filha Öykü Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
A novela gira em torno de Öykü (Beren Gökyıldız), uma garota de oito anos, doce e muito esperta, diagnosticada com uma condição genética rara. Após ser deixada pela tia responsável por sua criação, ela se vê obrigada a procurar seu pai biológico, Demir (Buğra Gülsoy), um homem despreocupado e envolvido em pequenos golpes.
Preso por seus crimes, Demir recebe a chance de liberdade caso assuma a guarda da filha. Apesar da resistência inicial, ele começa a desenvolver um forte laço com Öykü e decide transformar sua rotina para se tornar alguém melhor. 

Veja Também

Tênis de corrida chinês vale o investimento? Veja 7 modelos em alta

Dourado ou prateado? Saiba como escolher a cor do acessório

3. Iludida (2021)

Em “Iludida”, Asya descobre a traição do marido e busca justiça (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Iludida”, Asya descobre a traição do marido e busca justiça Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
Asya Yılmaz (Cansu Dere) é uma médica que leva uma vida tranquila com seu marido Volkan (Caner Cindoruk) e seu filho Ali. No entanto, ela começa a desconfiar de uma possível traição quando encontra um fio de cabelo no cachecol de Volkan. Ao investigar, a protagonista descobre que ele está tendo um romance com Derin (Melis Sezen), uma mulher mais jovem. 
Profundamente abalada pela descoberta, Asya decide confrontar seu marido e dar início a uma busca por justiça, o que desencadeia uma série de eventos complexos e emocionais. Ao tentar lidar com a traição, ela se vê envolvida em um jogo psicológico de manipulação e vingança, testando seus próprios limites e o que está disposta a fazer para preservar sua honra e sua família.

4. Prisão de mentiras (2021)

Em “Prisão de mentiras”, Firat precisa descobrir a verdade sobre o assassinato da esposa e da filha para limpar seu nome (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Prisão de mentiras”, Firat precisa descobrir a verdade sobre o assassinato da esposa e da filha para limpar seu nome Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
A novela turca gira em torno de Fırat Bulut (Onur Tuna), um respeitado promotor da cidade de Istambul, cuja vida muda drasticamente quando ele desperta atrás das grades, acusado de tirar a vida da esposa e de sua filha. Sem lembrar dos últimos acontecimentos , ele precisa montar as peças do quebra-cabeça para provar sua inocência. Enquanto tenta entender como foi parar nessa situação, Fırat se depara com uma teia de mentiras, manipulações e corrupção.

5. Yargı: segredos de família (2021)

Em “Yargı: segredos de família”, Ceylin e Ilgaz juntam forças para livrar o irmão do promotor de uma acusação de assassinato (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Yargı: segredos de família”, Ceylin e Ilgaz juntam forças para livrar o irmão do promotor de uma acusação de assassinato Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
Essa novela foi ganhadora do prêmio Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2023. A história segue Ceylin Erguvan (Pınar Deniz), uma advogada que, após seu pai ser preso injustamente, passa a adotar uma postura cínica em relação à justiça, frequentemente agindo fora das regras.
Já Ilgaz Kaya (Kaan Urgancıoğlu) é um promotor rigoroso e ético, comprometido com a lei. Quando o irmão de Ilgaz, Saulo, é acusado de um assassinato, Ceylin é contratada para defendê-lo, o que leva ambos a se envolverem em uma investigação complexa. À medida que o caso avança, segredos ocultos de suas famílias começam a vir à tona, desafiando suas crenças e forçando-os a encarar as verdades escondidas.

Veja Também

5 séries turcas para assistir na Netflix

Novela turca vira fenômeno no Globoplay e ultrapassa 'Renascer' no streaming

TV Brasil entra em onda de novelas turcas e compra fenômeno por R$ 4,4 milhões

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Streaming turquia Novela Max
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados