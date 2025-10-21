Cultura

5 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Confira estreias que prometem prender a sua atenção e proporcionar momentos únicos

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19:38

Grandes filmes estreiam no cinema nesta semana Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES

O cinema recebe novos filmes que prometem envolver o público com histórias emocionantes e cativantes. Entre os destaques, “Se não fosse você” transforma o best-seller de Colleen Hoover em uma narrativa intensa sobre relações familiares, amor e segredos que abalam laços próximos. Já “Mauricio de Sousa: o filme” mergulha na vida do criador da Turma da Mônica, mostrando sua trajetória inspiradora e os desafios que enfrentou para se tornar um ícone dos quadrinhos.

A seguir, confira mais informações sobre esses e outros filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. Se não fosse você (23/10)

“Se não fosse você” acompanha Morgan e Clara e os desafios da relação de mãe e filha Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES

O drama, baseado no best-seller homônimo da autora Colleen Hoover, acompanha Morgan Grant (Allison Williams) e sua filha Clara (Mckenna Grace), que vivem uma relação marcada por diferenças e ressentimentos. Morgan se tornou mãe muito jovem e deixou seus sonhos de lado para cuidar da família, enquanto Clara deseja liberdade e sonha em estudar teatro, mesmo sem o apoio dos pais.

Após um acidente devastador, mãe e filha precisam lidar com o luto e com segredos que vêm à tona — entre eles, a traição de Chris (Scott Eastwood), marido de Morgan, com sua irmã Jenny (Willa Fitzgerald). Em meio às dores e descobertas, as duas são forçadas a encarar o passado e repensar o que realmente significa amar, perdoar e recomeçar.

2. Mauricio de Sousa: o filme (23/10)

“Mauricio de Sousa: o filme” é uma cinebiografia do cartunista que marcou gerações de leitores com humor e afeto Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

A cinebiografia acompanha a trajetória de Mauricio de Sousa (Mauro Sousa) desde a infância em Mogi das Cruzes (SP), quando descobriu o encantamento pelos quadrinhos e começou a desenhar suas primeiras histórias. O longa retrata o papel inspirador de sua avó Dita de Sousa (Rosi Campos) e como o apoio familiar ajudou a moldar o artista que mais tarde se tornaria um dos maiores criadores da cultura brasileira.

O filme mostra os obstáculos que Mauricio enfrentou para transformar o sonho de viver do desenho em realidade, em uma época em que a profissão de cartunista era pouco reconhecida. A narrativa passa por suas primeiras tirinhas, pela criação de personagens como Bidu e Mônica, e pela consolidação de um universo que marcou gerações de leitores com humor, imaginação e afeto.

3. Pai do ano (23/10)

Em “Pai do ano”, Andy pede ajuda à filha mais velha para cuidar dos gêmeos de 9 anos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films e Black Bear Pictures

Após a internação da esposa em uma clínica de reabilitação, Andy Goodrich (Michael Keaton) se vê sozinho para cuidar dos filhos gêmeos de 9 anos. Acostumado a uma vida centrada no trabalho, ele precisa aprender a lidar com as responsabilidades da paternidade e com a rotina familiar que sempre deixou em segundo plano.

Sem saber por onde começar, Andy pede ajuda à filha mais velha, Grace (Mila Kunis), fruto de seu primeiro casamento. A convivência entre os dois, inicialmente marcada por ressentimentos e distanciamento, acaba se transformando em um processo de reconciliação . Entre erros, afeto e redescobertas, pai e filha aprendem juntos o verdadeiro significado de estar presente — e o que realmente faz de alguém um “pai do ano”.

4. #SalveRosa (23/10)

“#SalveRosa” aborda os desafios da exposição digital de crianças e adolescentes Crédito: Imagem: Reprodução digital | ELO STUDIOS

A trama acompanha Rosa (Klara Castanho), uma adolescente de 13 anos que conquistou fama nas redes sociais, acumulando milhões de seguidores. Sua mãe, Dora (Karine Teles), controla rigidamente cada aspecto da vida da filha — da alimentação à imagem pública — em nome do sucesso virtual.

Após desmaiar na escola, Rosa começa a investigar seu próprio passado e descobre segredos que abalam sua relação com Dora e colocam sua segurança em risco. O longa aborda os desafios da exposição digital, os limites entre vida pública e privada, e os efeitos de vínculos familiares tóxicos em meio à ambição e à pressão social.

5. Chainsaw Man: O Filme – Arco da Reze (23/10)

“Chainsaw Man: O filme – Arco da Reze” acompanha Denji na missão em que ele conhece Reze Crédito: Imagem: Reprodução digital | SONY PICTURES

Após os eventos da primeira temporada do anime , Denji (Kikunosuke Toya), o Homem-Motosserra, continua sua jornada como caçador de demônios na Divisão Especial 4. Em uma missão, ele conhece Reze (Reina Ueda), uma jovem misteriosa que trabalha em um café e se aproxima dele com intenções ocultas. Enquanto Denji se vê atraído por Reze, descobre que ela é uma demônio disfarçada, enviada para capturá-lo.