Animações em alta: veja os lançamentos do cinema e streaming até 2029

Grandes estúdios de animação revelaram novidades que vão do retorno de histórias já conhecidas a criações com inovação

João Pimassoni Residente em Jornalismo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:00

Grandes novidades da Disney, Warner e Paramount: confira os próximos lançamentos animados Crédito: Reprodução/Arte divulgação - DisneyPixar; DisneyPixar 2018

O universo da animação está mais vibrante do que nunca, e os próximos anos prometem movimentar tanto as telonas quanto o streaming. Em eventos como a Destination D23, a San Diego Comic-Con e o Festival de Annecy, grandes estúdios revelaram novidades que já estão deixando os fãs em expectativa.

Da Disney à Warner, passando pela Paramount e até por anúncios vindos de festivais internacionais, o que não falta são promessas de emoções inesquecíveis. Vem aí o retorno de histórias já conhecidas, ao lado de criações originais que trazem frescor e inovação ao gênero. Confira a lista das próximas estreias:

Bob Esponja - Em Busca da Esponja Quadrada

Bom esponja e a turma da Fenda do Biquini estarão de volta com mais uma aventura emocionanete Crédito: Reprodução/ Divulgação Paramount

A Paramount marcou presença no calendário das animações e revelou o novo filme do personagem mais amado da Fenda do Biquíni. O longa estreia em 25 de dezembro de 2025, trazendo Bob Esponja em uma jornada para provar sua bravura diante do Sr. Sirigueijo, enquanto enfrenta o temível Holandês Voador. A prévia já mostrou que a mistura de 3D com humor cartunesco mantém a essência da franquia.



Diário de um Banana: A Gota D’Água

No novo filme, Greg Heffley precisa lidar com a pressão do pai, Frank, que tem expectativas cada vez maiores para ele Crédito: Reprodução/ Divulgação Disney Incorporated

A franquia, baseada nos livros de Jeff Kinney, retorna em uma nova animação, agora adaptando o terceiro volume da série. O longa chega em 5 de dezembro de 2025, exclusivamente no Disney+, expandindo ainda mais o universo divertido e cheio de trapalhadas de Greg Heffley.

Cara de Um, Focinho de Outro (Hoppers)

Ciência e fantaisa se encontram neste filme inédito da Pixar Crédito: Reprodução/Arte oficial DisneyPixar

Anunciado oficialmente pela Disney e Pixar na Destination D23, o filme estreia em março de 2026. A trama acompanha Mabel, uma estudante apaixonada pela natureza que descobre uma tecnologia capaz de transferi-la para o corpo de um castor robótico. Uma aventura sobre identidade, conexão com os animais e o impacto do progresso.

O Gatola da Cartola

O Gato revitalizado em uma nova animação para as novas gerações Crédito: Divulgação Warner Bros

A clássica obra de Dr. Seuss ganhará nova adaptação animada pelas mãos da Warner Bros. Pictures Animation. Com estreia prevista para 5 de março de 2026 no Brasil, o filme promete uma versão caprichosa e emocionante, estrelada por Bill Hader, acompanhando o Gato em sua missão de alegrar duas crianças que passam por mudanças na vida.

Toy Story 5

Brinquedos tecnológicos e tradicionais se enfrentarão Crédito: Reprodução/Arte oficial DisneyPixar

Um dos anúncios mais celebrados da Destination D23 foi o retorno da turma de Woody, Buzz e Jessie. O novo capítulo estreia em junho de 2026, e já apresentou uma prévia exclusiva com a introdução de Smarty Pants, personagem dublado por Conan O’Brien. A trama explorará os desafios da era digital para os brinquedos, trazendo emoção e novas reflexões para a franquia.

Coyote vs. Acme

O classico dos Looney Tunes em um mundo moderno e caótico Crédito: Rprodução/Divulgação Warner

A Warner aposta na nostalgia com uma mistura de live-action e animação no estilo de Uma Cilada para Roger Rabbit. O longa estreia em 28 de agosto de 2026 e mostra Wile E. Coyote processando a Acme após anos de fracassos em suas invenções. Uma comédia irreverente que promete agradar fãs antigos e novos.

Hexed

Mistérios e fantasias marcarão presença nesta nova empreitada da Disney Crédito: Rerpodução/ Divulgação Disney Incorporated

Outra novidade do Walt Disney Animation Studios, revelada também na Destination D23, estreia em novembro de 2026. A história acompanha um adolescente atrapalhado e sua mãe exigente que descobrem ter poderes mágicos capazes de transformar o mundo, literalmente. Humor, fantasia e emoção devem marcar essa nova aventura.

A Era do Gelo Ponto de Ebulição

Nova logo do filme já prepara para as loucuras que esse sexto filme da fraquia vai trazer Crédito: Logo oficial/ Disney Incorporated

A clássica franquia da Blue Sky, agora parte da Wall Disney, retorna aos cinemas em 4 de fevereiro de 2027. O novo filme levará Manny, Sid e Diego a cantos nunca vistos do Mundo Perdido, em mais uma jornada épica e divertida.

Gatto

Gatto será o primeiro filme da Disney e Pixar a ser lançado diretamente na plataforma de streaming do Disney Crédito: Reprodução/ Arte Divulgação DisneyPixar

Revelado no Annecy International Animated Film Festival 2025, o novo filme da Pixar estreia em meados de 2027. Com direção de Enrico Casarosa (Luca), a animação terá estética inspirada em pintura feita à mão e contará a história de Nero, um gato preto músico que vive nas ruas de Veneza, mas sofre com a superstição dos moradores locais.

Zootopia 2

Novos animais e mais misterios vão lotar a cidade animal de Zootopia Crédito: Reprodução/Disney Incorporated

Com estreia programada para 27 de novembro, anunciada na Destination D23, a sequência do sucesso de 2016 já apresentou parte do novo elenco, incluindo Patrick Warburton como o Prefeito Winddancer e Yvette Nicole Brown em participações especiais. Judy e Nick estarão de volta para novas aventuras em Zootrópolis.

Os Incríveis 3

Teorias, espectativas de vilões, o surgimento de novos herois e mais revelações aguardam a estreia deste terceiro filme Crédito: Reprodução DisneyPixar 2018

A Pixar confirmou que a família Pêra ganhará um novo capítulo, agora dirigido por Peter Sohn. Ainda sem data de estreia definida (mas esperado para depois de 2028), o projeto promete expandir os dilemas familiares dos heróis mais queridos da animação.

Viva: A Vida é uma Festa 2 (Coco 2)

Nova animação promete emocionar tanto quanto o primeiro filme Crédito: Rerpodução Disney Pixar 2017

Um dos anúncios mais emocionantes veio com a confirmação da sequência de Viva – A Vida é uma Festa, feita pelo CEO da Disney, Bob Iger. O filme deve estrear em 2029 e já conta com a volta de Lee Unkrich e Adrian Molina na direção. Embora os detalhes do enredo ainda estejam em segredo, o retorno à Terra dos Mortos promete muita emoção e música.

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo.

