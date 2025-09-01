Cultura

5 lançamentos imperdíveis no Disney+ em setembro de 2025

Confira as principais novidades que estreiam no catálogo da plataforma de streaming

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 18:30

Setembro de 2025 chega com novidades imperdíveis no Disney+ Crédito: Imagem: DenPhotos | Shutterstock

Setembro chega com novidades imperdíveis no Disney+. Entre filmes e séries, o drama domina o catálogo do streaming neste mês. Começando com a tão aguardada quinta temporada de “Only Murders in the Building”, estrelada por Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, e a segunda temporada de “Uma Mente Excepcional”, um dos grandes sucessos de audiência da plataforma.

Na categoria biografia, o destaque fica por conta de “Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro”, baseado na história real de Whitney Wolfe, fundadora do aplicativo de relacionamentos Bumble. Para divertir os assinantes, a série “Chad Powers”, protagonizada pelo ator Glen Powell, promete boas risadas.

A seguir, confira todos os detalhes sobre essas e outras estreias do Disney+ em setembro de 2025!

1. Lilo & Stitch (03/09)

“Lilo & Stitch” conta a história de um alienígena fofo e sua nova amiga, que lhe ensina sobre amor e o verdadeiro sentido de família (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Studios Motion Pictures e Walt Disney Pictures) Crédito:

Baseado no famoso clássico de animação da Disney, “Lilo & Stitch” conta a história do alienígena fofo e sua nova amiga. Na trama, Stitch, originalmente chamado de “Experimento 626”, é considerado um dos criminosos mais perigosos da galáxia. Para escapar de ser capturado, ele foge de seu planeta natal e, por acidente, chega à Terra.

Nesse novo lar, ele é adotado por Lilo, que lhe ensina sobre amor e o verdadeiro sentido de família. Enquanto redescobre sua personalidade, Stitch precisa escapar da polícia que ainda o persegue, escondendo sua verdadeira aparência.

2. Only Murders In The Building – 5ª temporada (09/09)

A quinta temporada de “Only Murders in the Building” acompanha o grupo de amigos na investigação da misteriosa morte do porteiro Lester (Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney Platform Distribution) Crédito:

A 5ª temporada de “Only Murders In The Building” finalmente chega ao catálogo do Disney+ repleta de investigações e muito suspense. Dessa vez, os amigos Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel (Selena Gomez) se unem para investigar a misteriosa morte do querido porteiro Lester (Teddy Coluca), após se recusarem a acreditar que foi apenas um acidente.

Durante a investigação, o grupo se depara com uma perigosa teia de segredos que conecta bilionários, mafiosos da velha guarda de Nova York e antigos moradores do edifício Arconia. “O trio descobre uma divisão ainda mais profunda entre a cidade histórica que pensavam conhecer e a nova Nova York que se desenvolve ao seu redor — uma divisão onde a velha máfia luta para se manter enquanto novos e ainda mais perigosos agentes surgem”, descreve a sinopse.

3. Uma Mente Excepcional – 2ª temporada (17/09)

“Uma Mente Excepcional” conta a história de uma mãe solteira que utiliza sua mente excepcional para ajudar a solucionar um crime Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney+

Inspirado na produção francesa “Haut Potentiel Intellectuel” e adaptado para a versão americana por Drew Goddard, “Uma Mente Excepcional” conta a história de Morgan (Kaitlin Olson), uma mãe solteira com três filhos, que utiliza sua mente excepcional para ajudar a solucionar um crime que parecia sem solução na delegacia onde trabalha como funcionária de serviços gerais.

Após descobrirem seus talentos, os diretores da delegacia a contrata como consultora de crimes graves. A segunda temporada promete ainda mais suspense, uma pitada de romance e novos personagens desafiadores.

4. Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro (19/09)

“Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro” acompanha Whitney Wolfe desde sua saída da faculdade até sua ascensão no mercado de relacionamentos online (Imagem: Reprodução digital | 20th Century Studios) Crédito:

Dirigido por Rachel Lee Goldenberg, “Deu Match: A Rainha dos Apps de Namoro” acompanha Whitney Wolfe desde sua saída da faculdade até sua ascensão no mercado de relacionamentos online. A trama mostra como a empreendedora se tornou peça-chave na criação de aplicativos de namoro, incluindo o Tinder, e revolucionou o setor ao romper com o padrão que priorizava a figura masculina.

Com a criação do Bumble, ela coloca as mulheres no papel central, dando a elas o poder de iniciar as conversas após o match. A série ainda aborda a expansão do aplicativo para outras áreas, como Bumble BFF (amizades) e Bumble Bizz (negócios).

5. Chad Powers (30/09)

“Chad Powers” acompanha um universitário que se disfarça como Chad Powers para entrar em um time de futebol americano Crédito: Imagem: Reprodução digital | Hulu e Disney+

Inspirada em uma experiência real de Eli Manning, ex-quarterback do New York Giants, “Chad Powers” acompanha Russ Holliday (Glen Powell), um universitário que se disfarça como Chad Powers para entrar em um time de futebol americano em dificuldades. Enquanto tenta manter o disfarce, ele precisa conquistar a confiança dos colegas e equilibrar sua ambição pessoal com o objetivo de levar o time à vitória. O filme mistura humor e drama esportivo de maneira leve e descontraída.