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Paixão nacional

4 dicas para escolher a cerveja perfeita para o verão

Veja como selecionar, harmonizar e armazenar a bebida preferida dos brasileiros
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 16:00

Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância (Imagem: barmalini | Shutterstock)
Saber escolher a cerveja corretamente é garantia de sabor e refrescância Crédito: barmalini | Shutterstock
Apaixonados pelo sol, calor, praia e churrasco, os brasileiros fazem do verão a oportunidade perfeita para reunir amigos e familiares para aproveitar os dias mais quentes do ano tomando uma boa cerveja. Com tantas opções disponíveis, escolher a opção perfeita pode ser tão sofisticado quanto a escolha de um vinho.
Por isso, Rodrigo Sawamura, gerente de cultura cervejeira da Estrella Galicia, compartilha com HZ quatro dicas práticas para tornar essa escolha mais fácil e certeira. Veja!

1. Harmonize com o cardápio

O primeiro passo é pensar no que será servido à mesa. Para aqueles que gostam de misturar sabores ao tradicional churrasco, agregando acompanhamentos como a batata-doce e o pimentão, e não abrem mão de franguinho, Rodrigo Sawamura recomenda uma cerveja do estilo Märzen, que combina toques tostados e caramelizados que equilibram os sabores e complementam os acompanhamentos.
Outra opção seria apostar em uma Lager, que traz leveza e refrescância ao paladar para contrapor as comidas mais pesadas, como as carnes vermelhas e opções mais gordurosas, típicas dos churrascos brasileiros.

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2. Priorize cervejarias independentes

Para aqueles que buscam mais qualidade no sabor, o especialista indica a busca por cervejarias independentes que valorizam o cuidado e a qualidade a frente de volume de produção. “A independência permite às cervejarias tomarem suas decisões alinhadas com o propósito, sempre em busca de bebidas autênticas, com perfis sensoriais únicos e de alta qualidade”, destaca o sommelier.
Garrafas escuras protegem a cerveja da luz ultravioleta e evitam o desenvolvimento de sabores indesejados (Imagem: George Rudy | Shutterstock)
Garrafas escuras protegem a cerveja da luz ultravioleta e evitam o desenvolvimento de sabores indesejados Crédito: George Rudy | Shutterstock

3. Cuide do armazenamento

A qualidade da cerveja também depende de como ela é armazenada e embalada. Rodrigo Sawamura recomenda optar por garrafas escuras ou latas, que protegem contra a luz ultravioleta e evitam o desenvolvimento de sabores indesejados, como o aroma conhecido como “lightstruck”.
Além disso, ele sugere verificar a data de fabricação e dar preferência às cervejas mais jovens, garantindo aromas e sabores mais frescos. “Uma dica extra é armazenar as garrafas em pé e evitar locais quentes. Essas práticas ajudam a manter a cerveja no auge de sua qualidade até o momento do brinde”, completa.

4. Preste atenção na temperatura ao servir

Apesar das altas temperaturas do verão brasileiro, o sommelier é categórico: nada de cervejas trincando. “Quando bebemos uma cerveja muito gelada, mascaramos os sabores e a qualidade daquela bebida. O ideal é manter as cervejas mais refinadas e, geralmente, mais alcoólicas entre 6 °C e 12 °C para aproveitar toda a sua complexidade”, finaliza.
Vale lembrar que, para aqueles que desejam aproveitar os dias mais quentes com moderação, as cervejas sem álcool podem ser uma excelente opção.
Por Gabriela Gimeses

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