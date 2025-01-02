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Viagem

3 praias deslumbrantes em Tibau do Sul

As paisagens paradisíacas desse destino encantam turistas de todo o mundo
Portal Edicase

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Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 17:19

Tibau do Sul abriga uma das praias mais famosas do Brasil (Imagem: Luis War | Shutterstock)
Tibau do Sul abriga uma das praias mais famosas do Brasil Crédito: Luis War | Shutterstock
A 80 km de Natal, Tibau do Sul é um destino encantador conhecido principalmente por abrigar a famosa Praia de Pipa. O local mistura um cenário paradisíaco com uma vibe descontraída, ideal para quem busca praias deslumbrantes, vida noturna animada e um contato próximo com a natureza. As falésias coloridas, as piscinas naturais e a presença constante de golfinhos tornam Tibau do Sul um dos pontos turísticos mais desejados do Nordeste.
O charme de Tibau do Sul está em suas praias e lagoas, mas o centro de Pipa também merece atenção: suas ruas estreitas e bem movimentadas abrigam uma variedade de bares, restaurantes e lojinhas. Ao longo do ano, a região recebe turistas de todos os cantos do mundo, atraídos pelo visual exuberante e pela infraestrutura de qualidade. Além das praias, as trilhas ecológicas e os passeios de barco são opções para quem deseja explorar ainda mais a região.
Abaixo, confira três praias deslumbrantes em Tibau do Sul.

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A Praia do Madeiro é famosa pela presença de golfinhos (Imagem: vMathz | Shutterstock)
A Praia do Madeiro é famosa pela presença de golfinhos Crédito: vMathz | Shutterstock

1. Praia do Madeiro

Famosa pela presença de golfinhos, a Praia do Madeiro é ideal para quem deseja relaxar ou fazer uma atividade tranquila como stand-up paddle. Suas águas são calmas e perfeitas para banho .

2. Praia do Amor

Com suas falésias de tons avermelhados e a icônica formação rochosa em forma de coração, a Praia do Amor é uma das mais fotografadas de Pipa. O visual é incrível e a maré baixa forma deliciosas piscinas naturais.

3. Praia de Pipa

O destino é perfeito para quem busca praias paradisíacas e uma atmosfera animada, com opções de gastronomia, passeios e vida noturna. É também um ponto ideal para avistar golfinhos e tartarugas, encantando visitantes do mundo inteiro.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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