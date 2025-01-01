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Cultura

4 melhores praias de Fernando de Noronha

Conheça destinos incríveis nesse santuário ecológico para relaxar e se encantar com a natureza
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 16:19

Fernando de Noronha tem algumas das praias mais bonitas do mundo (Imagem: jp_vizintim | Shutterstock)
Fernando de Noronha tem algumas das praias mais bonitas do mundo Crédito: Imagem: jp_vizintim | Shutterstock
Santuário ecológico e Patrimônio Mundial pela UNESCO a cerca de 370 km da costa brasileira, Fernando de Noronha tem simplesmente algumas das praias mais bonitas do mundo, banhadas por um mar que vai do azul-turquesa ao verde-esmeralda, além de piscinas naturais, trilhas e uma vasta biodiversidade marinha, entre corais, tubarões, tartarugas marinhas, moreias, polvos, arraias e golfinhos.
A temperatura do mar em Noronha tem em média 26 °C e as águas são tão transparentes e limpas que a visibilidade em alguns pontos pode chegar a 50 metros. Não à toa, este é um dos melhores destinos do mundo para mergulho. O Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha guarda ainda sítios históricos e ilhas secundárias que podem ser avistadas em passeios de barco.
Abaixo, confira as 4 melhores praias de Fernando de Noronha!

1. Baía do Sancho

Já eleita a melhor praia do mundo em diversas premiações, a Baía do Sancho tem areia clarinha e um mar azul-turquesa incrivelmente cristalino. É protegida por altas rochas escarpadas, sendo acessível apenas de barco ou por meio de uma longa escadaria.

2. Baía dos Porcos

Com vista privilegiada para o Morro Dois Irmãos, a pequena Baía dos Porcos é muito procurada para snorkeling nas piscinas naturais que surgem na maré baixa.
A Praia da Conceição é perfeita para relaxar e curtir o sol (Imagem: cabuscaa | Shutterstock)
A Praia da Conceição é perfeita para relaxar e curtir o sol Crédito: Imagem: cabuscaa | Shutterstock

3. Praia da Conceição

Acessível por uma curta caminhada a partir da Vila dos Remédios e perfeita para curtir o sol e relaxar, com vista para o Morro do Pico.

4. Praia da Cacimba do Padre

Praia com boa estrutura , além de ser ponto de acesso à Baía dos Porcos. No meio do ano, tem um mar mais calmo para banho.
Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem

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