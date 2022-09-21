3ª Feira Literária de Cariacica terá a cultura oriental como tema

Jovens participando da 2ª edição da Flicari, em 2020 Crédito: Divulgação

A literatura vai tomar conta de Cariacica de quinta (22) a sábado (24). O motivo é a feira literária da cidade (Flicari), que acontece na Faculdade Pio XII, em Campo Grande. Realizada pela Academia Cariaciquense de Letras (ACL), ela contará com diversas atividades como lançamentos de mais de 20 obras escritas por autores locais, exposições e contação de histórias.

Com a cultura oriental como tema desta edição, a Feira Literária de Cariacica terá uma exposição de esculturas sobre a cultura oriental inspiradas em mangás, do artista plástico Luiz Rafael, além da participação da Associação Coreana do Estado do Espírito Santo, que irá expor o artesanato e a culinária regionais e coreana. Elas vão funcionar durante todos os dias do evento.

"Ao fim da feira de 2020, os estudantes votaram na literatura japonesa como tema da edição do ano seguinte. Desde então, fomos juntando materiais, montando as atrações e se fundiu com alguns tópicos da cultura coreana e oriental. A gente mudou a temática de literatura japonesa para a influência da literatura oriental no Brasil", explica Marcos Bubach, tesoureiro da ACL.

Assim a programação também terá, além das exposições, outras atividades ligadas ao tema. "Teremos competições de cosplay, apresentações de k-pop, oficina de haikai, uma deocarção temática com base na cultura oriental e uma apresentação da Associação Nikkei de Vitória", detalha Marcos.

Acha pouco? Até sábado (24), a Flicari realizará oficinas de mangás, bate-papo literário, batalha de rimas, exibição de filmes e muito mais. "A Flicari é um grande evento com um programação vasta que muito agrega à vida social e intelectual da nossa cidade. Conhecer os costumes e tradições de outros países é fundamental para enriquecer ainda mais nossa bagagem cultural, além de entender e respeitar seus costumes", disse o secretário de Cultura e Turismo Alvarito Mendes Filho.

SERVIÇO

3ª Feira Literária de Cariacica (Flicari)

Quando: de quinta (22) a sábado (24), a partir das 13h

de quinta (22) a sábado (24), a partir das 13h Onde: Faculdade Pio XII - R. Bolívar de Abreu, 48 - Campo Grande, Cariacica

Faculdade Pio XII - R. Bolívar de Abreu, 48 - Campo Grande, Cariacica Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (22)

13h: exposição de esculturas sobre a cultura oriental inspiradas em mangás, do artista plástico Luiz Rafael, e participação da Associação Coreana do Estado do Espírito Santo, com artesanato e as culinárias regional e coreana.



15h30: batalha de rimas e contação de história.



19h: abertura oficial, com a Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAPTCTC) e o Coral da Igreja Bom Pastor.





SEXTA-FEIRA (23)

13h: exposição de esculturas sobre a cultura oriental inspiradas em mangás, do artista plástico Luiz Rafael, e participação da Associação Coreana do Estado do Espírito Santo, com artesanato e as culinárias regional e coreana.



13h: lançamento de livro



13h: apresentação da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores (ACLAPTCTC)



14h: oficina de sonetos e exibição de filmes com o coletivo Cineclube Ambiental.



16h: Sarau Poético do Bistrô Mexicano



16h30: exibição do filme “Queimado, a luta pela liberdade”, do qual participaram os acadêmicos Bené Freire e Clério Borges.



16h30: batalha de rimas.



17h: bate papo literário “como lançar seu primeiro livro?”

17h30: oficina de mangás. Logo após, apresentação da Banda João Bananeira.





SÁBADO (24)

13h: exposição de esculturas sobre a cultura oriental inspiradas em mangás, do artista plástico Luiz Rafael, e participação da Associação Coreana do Estado do Espírito Santo, com artesanato e as culinárias regional e coreana.



13h: lançamento de livros.



14h às 17h: Amigo Livro



14h às 15h: mini palestras cosplay



14h30 às 15h30: apresentação de K-Pop.



15h30: apresentação do Projeto Cariacica por Elas, com as escritoras Kátia Fialho, autora de Minha Cariacica; Cinthia Pretti, que escreveu Cariacica em Versos; e Sandra Temistocla, com Pássaro de Fogo.



16h: apresentação de Aikidô



17h: anúncio do tema e das datas da 4ª Flicari.

