Ópera "A Criada Patroa" terá duas sessões em Vitória

Ópera "A Criada Patroa", em cartaz em Vitória Crédito: Divulgação

Criada no século XVIII, a ópera "A Criada Patroa" ganha duas sessões gratuitas em Vitória, nesta semana. A primeira acontece nesta terça-feira (20), na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, na Cidade Alta, e a segunda na sexta-feira (23), no Anfiteatro da Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música (Fafi), no Centro.

A ópera traz a história de uma criada que trabalhou para seu patrão por muitos anos e acabou se apaixonando por ele. Nesse tempo, ela quer virar uma patroa, assim, ela tenta fazer ciúmes no patrão com seu novo namorado que é um mordomo se passando de militar.

"Tudo isso é um grande plano da empregada para mudar de vida, que acaba dando certo", conta Marcelo Ferreira, responsável pela direção cênica da peça.

De acordo com o diretor, o espetáculo escrito pelo italiano Giovanni Battista Draghi, de alcunha Pergolesi no século XVIII, recebeu uma adaptação para ser apresentado aos capixabas.

"Eu precisei atualizar o texto no livreto e consegui transformar a música para traduzir as músicas em português. A peça não é só cantada, tem muitos diálogos. Mas essas falas estavam defasadas, por isso eu precisei modernizar e dar uma atualizada. Também misturei os figurinos com diferentes épocas", detalha o diretor.

Segundo Marcelo, a atualização no material também foi feita para tornar a ópera atrativa a todos os públicos. “É uma peça muito atrativa para todas as idades. A linguagem de comédia conversa com todos os públicos, é uma maneira de você suavizar a dor, uma crítica. Tem também questões políticas no meio, tudo de forma leve. É super acessível e de fácil entendimento”.

O elenco é formado por Maristela Araújo e Alessandro Santana, responsáveis também pela direção musical, além de Diogo Rosa.

"A música, mesmo que cantada em português, é em tom lírico, o que deixa mais difícil a compreensão de algumas palavras. Mas isso não dificulta o entendimento do todo", diz Marcelo.

A ópera cômica foi contemplada pela instrução normativa nº001/2020 do Projeto Cultural Rubem Braga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória. Ela ainda contará com um intérprete de libras durante as apresentações.

*Com informações de Felipe Khoury

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