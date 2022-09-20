Editora do ES concorre ao I Prêmio Candango de Literatura, em Brasília

E tem projetos capixabas concorrendo ao I Prêmio Candango de Literatura, que acontece nesta quarta (21), em Brasília/DF. Na categoria Poesia, estão na disputa Mariana Ianelli, com "Terra Natal", e Wilberth Salgueiro, por "Sonetos" - ambos publicados pela editora Cousa. Na seção Incentivo à leitura, Saulo Ribeiro Amorim concorre com a I Caravana Combiousa, projeto de leitura da Editora Cousa em que um automóvel circula pelo Estado divulgando obras literárias.
O Candango é uma iniciativa da capital federal para difundir a lusofonia (espécie de "comunidade" formada pelos povos e nações que compartilham a língua e cultura portuguesas). Com curadoria do Ignacio de Loyola Brandão, o evento recebeu inscrições de autores de seis países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal.
A premiação será transmitida no canal do YouTube, a partir das 19h30, tendo, entre as atrações, show de Lenine e do espetáculo cênico-musical "Floripes", com a atriz Adriana Nunes e o mestre violonista Manassés de Sousa. "Inclusive, nós vamos transmitir a premiação no Bar do Said, Centro de Vitória, na quarta-feira", comenta Saulo, que está animado com as indicações recebidas.
I Prêmio Candango de Literatura está dividido nas categorias Poesia, Romances, Contos, Incentivo à leitura, PCD (Incentivo à leitura para pessoas com deficiência), Capa e Projeto gráfico. Há também uma seção voltada para residentes da capital federal, o Prêmio Brasília.
Os vencedores de Melhor Romance; Livro de Poesia; Livro de Contos; e Livro de Autor Residente no Distrito Federal (Prêmio Brasília) recebem R$ 30 mil. Já as categorias de capa e projeto gráfico, ficam com R$ 12 mil. Os prêmios de incentivo à leitura, de público geral e de pessoas com deficiência, ganham R$ 15 mil cada.
Saulo Ribeiro Amorim, da Editora Cousa, comemorou as nomeações. "É um prêmio internacional, de língua portuguesa, e nós, que somos uma editora pequena, do Espírito Santo conseguimos três indicações. É um grande feito. Em dez livros de poesia que poderão ser premiados, dois são capixabas", enfatiza.
DIFUSÃO
A Caravana Combiousa, iniciada no primeiro trimestre de 2021, percorreu municípios do Espírito Santo promovendo saraus, entrevistas com autores e distribuição de kits de livros contendo trinta obras capixabas das editoras Cousa, Maré, Pedregulho e Cândida.
"Sonetos", do capixaba Wilberth Salgueiro, que também é professor da Universidade Federal do Espirito Santo, é o sexto livro de poemas do escritor, também autor de seis obras sobre crítica literária e uma narrativa infantojuvenil.
A paulista Mariana Ianelli, que lançou "Terra Natal" pela editora do ES, tem mais de 20 publicações, além de participações em antologias e revistas literárias brasileiras e internacionais.
CONFIRA OS INDICADOS DO I PRÊMIO CANDANGO DE LITERATURA
- POESIA
- Alexei Bueno – "O sono dos humildes"
- Anderson Braga Horta – "50 poemas | 50 Gedichte"
- Antônio Moura – "A guerra invisível"
- Carlos Newton Júnior – "Coração na balança"
- Gilson Cavalcante – "A arte de desmantelar calendários"
- José Adriano Alves – "7 Flechas"
- Mariana Ianelli – "Terra natal"
- Olga Savary – "Coração subterrâneo: poemas escolhidos"
- Ricardo Silvestrini – "Carta aberta ao demônio"
- Wilberth Salgueiro – "Sonetos"
- ROMANCES
- Alessandro César Ortuso – "Cavalo selvagem"
- Alfredo Gonçalves de Lima Neto – "As vivências e lembranças de Aluana Carpideira"
- Antônio Xerxenesky – "Uma tristeza infinita"
- Ciro Nogueira de Oliveira – "Casa púrpura"
- Dirce de Assis Cavalcanti – "Barulho de cachoeira"
- Germano Almeida – "A confissão e a culpa"
- Ilze Lia Scamparini – "Atirem direto no meu coração"
- Marçal Aquino – "Baixo esplendor"
- Marcílio Godoi – "Etelvina"
- Natalia Timerman – "Copo vazio"
- CONTOS
- Ana Maria Machado – "Vestígios"
- Daniel Galera – "O deus das avencas"
- João Anzanello Carrascoza – "Tramas de meninos"
- Luiz Brás – "Curto-circuito camicase"
- Maria Esther Maciel – "Pequena enciclopédia de seres comuns"
- Maria Fernanda Elias Maglio – "Quem tá vivo levanta a mão"
- Nathalie Lourenço – "Sabor idêntico ao natural"
- Raïssa Lettière – "De folhas que resistem"
- Rita de Podestá – "Zaranza"
- Tobias Carvalho – "Visão noturna"
- PRÊMIO BRASÍLIA
- Alexandre Pilati – "Tangente do cobre" – Poesia
- Amanda de Souza Xavier – "Arqueologia afetiva" – Poesia
- Denis Scaramussa Pereira – "Na garupa do Bozo: poemário de uma via decadente" – Poesia
- Eli de Araújo – "Catábase" – Poesia
- Fabiane Guimarães – "Apague a luz se for chorar" – Romance
- Leonardo Almeida Filho – "Os possessos" – Romance
- Lourenço Cazarré – "Amor e guerra em Canudos" – Romance
- Luiza de Carvalho Fariello – "Essa palavra eu não falo" – Contos
- Ricardo Cambraia – "O palindromista" – Poesia
- Solange Cianni – "Bailarina do meu jardim" – Poesia
- INCENTIVO À LEITURA
- Alessandra Pontes Roscoe – Uniduniler Todas as Letras
- Andrey do Amaral – Mostra de Literatura
- Fábio Fernandes Sacramento – Biblioteca Viva
- Gláucio Ramos Gomes – Leitura na Esquina
- Idomar Augusto Cerutti – Pegaí Leitura Grátis
- Mariana Cortez – Vivendo Livros – Enraizamento na/da Comunidade
- Michele Bravos – Biblioteca Mais Plural
- Patrick Moraes Barbosa – Ação Literária – 3a edição
- Rodrigo César Vulcano dos Santos – A Rua de Nomes no Ar
- Saulo Ribeiro Amorim – I Caravana Combiousa
- PCD (Incentivo à leitura para pessoas com deficiência)
- Gisela Maria de Castro Teixeira – O Livro das Capitais
- CAPA
- "Apague a luz se for chorar"
- "As laranjas de Alice Mazela"
- "As minas do rei Salomão"
- "Desmecanismos"
- "Destinos de Tarot: Dom Quixote"
- "Lina: uma biografia"
- "Nathalie"
- "Para fechar com chave de ouro o meu coração"
- "Partes d'eus"
- "Três línguas"
- "Versos que me habitam"
- PROJETO GRÁFICO
- "Agora posso acreditar em unicórnios"
- "Bailarina do meu jardim"
- "Catálogo de pequenas espécies"
- "Coisas para deslembrar"
- "Ímpar"
- "O mar que me acompanha"
- "O serviço de entregas monstruosas"
- "Poesia é um saco"
- "Quiçaças e agouros"
- "Tua voz a lápis"
- "Voos no cerrado"