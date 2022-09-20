Editora do ES concorre ao I Prêmio Candango de Literatura, em Brasília

A I Caravana Combiousa concorre ao Prêmio Candango de Literatura, em Brasília Crédito: Nati Nobre

I Prêmio Candango de Literatura, que acontece nesta quarta (21), em Brasília/DF. Na categoria Poesia, estão na disputa Mariana Ianelli, com "Terra Natal", e Wilberth Salgueiro, por "Sonetos" - ambos publicados pela editora Cousa. Na seção Incentivo à leitura, Saulo Ribeiro Amorim concorre com E tem projetos capixabas concorrendo ao, que acontece nesta quarta (21), em. Na categoria, estão na disputa, com, eporambos publicados pela editora CousaNa seçãoconcorre com a I Caravana Combiousa, projeto de leitura da Editora Cousa em que um automóvel circula pelo Estado divulgando obras literárias.

O Candango é uma iniciativa da capital federal para difundir a lusofonia (espécie de "comunidade" formada pelos povos e nações que compartilham a língua e cultura portuguesas). Com curadoria do Ignacio de Loyola Brandão, o evento recebeu inscrições de autores de seis países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal.

A premiação será transmitida no canal do YouTube , a partir das 19h30, tendo, entre as atrações, show de Lenine e do espetáculo cênico-musical "Floripes", com a atriz Adriana Nunes e o mestre violonista Manassés de Sousa. "Inclusive, nós vamos transmitir a premiação no Bar do Said, Centro de Vitória, na quarta-feira", comenta Saulo, que está animado com as indicações recebidas.

I Prêmio Candango de Literatura está dividido nas categorias Poesia, Romances, Contos, Incentivo à leitura, PCD (Incentivo à leitura para pessoas com deficiência), Capa e Projeto gráfico. Há também uma seção voltada para residentes da capital federal, o Prêmio Brasília.

Os vencedores de Melhor Romance; Livro de Poesia; Livro de Contos; e Livro de Autor Residente no Distrito Federal (Prêmio Brasília) recebem R$ 30 mil. Já as categorias de capa e projeto gráfico, ficam com R$ 12 mil. Os prêmios de incentivo à leitura, de público geral e de pessoas com deficiência, ganham R$ 15 mil cada.

Saulo Ribeiro Amorim, da Editora Cousa, comemorou as nomeações. "É um prêmio internacional, de língua portuguesa, e nós, que somos uma editora pequena, do Espírito Santo conseguimos três indicações. É um grande feito. Em dez livros de poesia que poderão ser premiados, dois são capixabas", enfatiza.

DIFUSÃO

A Caravana Combiousa , iniciada no primeiro trimestre de 2021, percorreu municípios do Espírito Santo promovendo saraus, entrevistas com autores e distribuição de kits de livros contendo trinta obras capixabas das editoras Cousa, Maré, Pedregulho e Cândida.

"Sonetos", do capixaba Wilberth Salgueiro, que também é professor da Universidade Federal do Espirito Santo, é o sexto livro de poemas do escritor, também autor de seis obras sobre crítica literária e uma narrativa infantojuvenil.

A paulista Mariana Ianelli, que lançou "Terra Natal" pela editora do ES, tem mais de 20 publicações, além de participações em antologias e revistas literárias brasileiras e internacionais.

CONFIRA OS INDICADOS DO I PRÊMIO CANDANGO DE LITERATURA