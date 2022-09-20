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Cultura

Editora do ES concorre ao I Prêmio Candango de Literatura, em Brasília

Estão indicados três projetos da Cousa: "Terra Natal", de Mariana Ianelli,"Sonetos", de Wilberth Salgueiro, e a I Caravana Combiousa. Divulgação dos vencedores acontece na quarta (21)
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 11:20

A I Caravana Combiousa concorre ao Prêmio Candango de Literatura, em Brasília
A I Caravana Combiousa concorre ao Prêmio Candango de Literatura, em Brasília Crédito: Nati Nobre
E tem projetos capixabas concorrendo ao I Prêmio Candango de Literatura, que acontece nesta quarta (21), em Brasília/DF. Na categoria Poesia, estão na disputa Mariana Ianelli, com "Terra Natal", e Wilberth Salgueiro, por "Sonetos" - ambos publicados pela editora Cousa. Na seção Incentivo à leituraSaulo Ribeiro Amorim concorre com a I Caravana Combiousa, projeto de leitura da Editora Cousa em que um automóvel circula pelo Estado divulgando obras literárias.
O Candango é uma iniciativa da capital federal para difundir a lusofonia (espécie de "comunidade" formada pelos povos e nações que compartilham a língua e cultura portuguesas). Com curadoria do Ignacio de Loyola Brandão, o evento recebeu inscrições de autores de seis países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau, Moçambique e Portugal.
A premiação será transmitida no canal do YouTube, a partir das 19h30, tendo, entre as atrações, show de Lenine e do espetáculo cênico-musical "Floripes", com a atriz Adriana Nunes e o mestre violonista Manassés de Sousa. "Inclusive, nós vamos transmitir a premiação no Bar do Said, Centro de Vitória, na quarta-feira", comenta Saulo, que está animado com as indicações recebidas.
I Prêmio Candango de Literatura está dividido nas categorias Poesia, Romances, Contos, Incentivo à leitura, PCD (Incentivo à leitura para pessoas com deficiência), Capa e Projeto gráfico. Há também uma seção voltada para residentes da capital federal, o Prêmio Brasília.
Os vencedores de Melhor Romance; Livro de Poesia; Livro de Contos; e Livro de Autor Residente no Distrito Federal (Prêmio Brasília) recebem R$ 30 mil. Já as categorias de capa e projeto gráfico, ficam com R$ 12 mil. Os prêmios de incentivo à leitura, de público geral e de pessoas com deficiência, ganham R$ 15 mil cada.
Saulo Ribeiro Amorim, da Editora Cousa, comemorou as nomeações. "É um prêmio internacional, de língua portuguesa, e nós, que somos uma editora pequena, do Espírito Santo conseguimos três indicações. É um grande feito. Em dez livros de poesia que poderão ser premiados, dois são capixabas", enfatiza.

DIFUSÃO

A Caravana Combiousa, iniciada no primeiro trimestre de 2021, percorreu municípios do Espírito Santo promovendo saraus, entrevistas com autores e distribuição de kits de livros contendo trinta obras capixabas das editoras Cousa, Maré, Pedregulho e Cândida.
"Sonetos", do capixaba Wilberth Salgueiro, que também é professor da Universidade Federal do Espirito Santo, é o sexto livro de poemas do escritor, também autor de seis obras sobre crítica literária e uma narrativa infantojuvenil.
A paulista Mariana Ianelli, que lançou "Terra Natal" pela editora do ES, tem mais de 20 publicações, além de participações em antologias e revistas literárias brasileiras e internacionais.

CONFIRA OS INDICADOS DO I PRÊMIO CANDANGO DE LITERATURA

  • POESIA
  • Alexei Bueno – "O sono dos humildes"
  • Anderson Braga Horta – "50 poemas | 50 Gedichte"
  • Antônio Moura – "A guerra invisível"
  • Carlos Newton Júnior – "Coração na balança"
  • Gilson Cavalcante – "A arte de desmantelar calendários"
  • José Adriano Alves – "7 Flechas"
  • Mariana Ianelli – "Terra natal"
  • Olga Savary – "Coração subterrâneo: poemas escolhidos"
  • Ricardo Silvestrini – "Carta aberta ao demônio"
  • Wilberth Salgueiro – "Sonetos"

  • ROMANCES 
  • Alessandro César Ortuso – "Cavalo selvagem"
  • Alfredo Gonçalves de Lima Neto – "As vivências e lembranças de Aluana Carpideira"
  • Antônio Xerxenesky – "Uma tristeza infinita"
  • Ciro Nogueira de Oliveira – "Casa púrpura"
  • Dirce de Assis Cavalcanti – "Barulho de cachoeira"
  • Germano Almeida – "A confissão e a culpa"
  • Ilze Lia Scamparini – "Atirem direto no meu coração"
  • Marçal Aquino – "Baixo esplendor"
  • Marcílio Godoi – "Etelvina"
  • Natalia Timerman – "Copo vazio"

  • CONTOS
  • Ana Maria Machado – "Vestígios"
  • Daniel Galera – "O deus das avencas"
  • João Anzanello Carrascoza – "Tramas de meninos"
  • Luiz Brás – "Curto-circuito camicase"
  • Maria Esther Maciel – "Pequena enciclopédia de seres comuns"
  • Maria Fernanda Elias Maglio – "Quem tá vivo levanta a mão"
  • Nathalie Lourenço – "Sabor idêntico ao natural"
  • Raïssa Lettière – "De folhas que resistem"
  • Rita de Podestá – "Zaranza"
  • Tobias Carvalho – "Visão noturna"

  • PRÊMIO BRASÍLIA 
  • Alexandre Pilati – "Tangente do cobre" – Poesia
  • Amanda de Souza Xavier – "Arqueologia afetiva" – Poesia
  • Denis Scaramussa Pereira – "Na garupa do Bozo: poemário de uma via decadente" – Poesia
  • Eli de Araújo – "Catábase" – Poesia
  • Fabiane Guimarães – "Apague a luz se for chorar" – Romance
  • Leonardo Almeida Filho – "Os possessos" – Romance
  • Lourenço Cazarré – "Amor e guerra em Canudos" – Romance
  • Luiza de Carvalho Fariello – "Essa palavra eu não falo" – Contos
  • Ricardo Cambraia – "O palindromista" – Poesia
  • Solange Cianni – "Bailarina do meu jardim" – Poesia

  • INCENTIVO À LEITURA
  • Alessandra Pontes Roscoe – Uniduniler Todas as Letras
  • Andrey do Amaral – Mostra de Literatura
  • Fábio Fernandes Sacramento – Biblioteca Viva
  • Gláucio Ramos Gomes – Leitura na Esquina
  • Idomar Augusto Cerutti – Pegaí Leitura Grátis
  • Mariana Cortez – Vivendo Livros – Enraizamento na/da Comunidade
  • Michele Bravos – Biblioteca Mais Plural
  • Patrick Moraes Barbosa – Ação Literária – 3a edição
  • Rodrigo César Vulcano dos Santos – A Rua de Nomes no Ar
  • Saulo Ribeiro Amorim – I Caravana Combiousa

  • PCD (Incentivo à leitura para pessoas com deficiência)
  • Gisela Maria de Castro Teixeira – O Livro das Capitais

  • CAPA
  • "Apague a luz se for chorar"
  • "As laranjas de Alice Mazela"
  • "As minas do rei Salomão"
  • "Desmecanismos"
  • "Destinos de Tarot: Dom Quixote"
  • "Lina: uma biografia"
  • "Nathalie"
  • "Para fechar com chave de ouro o meu coração"
  • "Partes d'eus"
  • "Três línguas"
  • "Versos que me habitam"

  • PROJETO GRÁFICO
  • "Agora posso acreditar em unicórnios"
  • "Bailarina do meu jardim"
  • "Catálogo de pequenas espécies"
  • "Coisas para deslembrar"
  • "Ímpar"
  • "O mar que me acompanha"
  • "O serviço de entregas monstruosas"
  • "Poesia é um saco"
  • "Quiçaças e agouros"
  • "Tua voz a lápis"
  • "Voos no cerrado"

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