1° Baile Antirracista do ES acontece neste sábado (4) em Vitória

Coisas de Negres é uma das atrações do 1º Baile Antirracista do ES Crédito: Instagram/@coisasdenegres

Já que o Carnaval de Vitória é conhecido por abrir os trabalhos pelo Brasil, que tal aproveitar e trazer ao Espírito Santo pela primeira vez uma festa que celebre a folia e ainda aproxime a população na luta contra o racismo?

Foi essa a ideia do Movimento Negro Unificado (MNU) do Espírito Santo, que fará seu 1º Baile Antirracista no Clube de Pesca, em Mário Cypreste, Vitória, neste sábado (4), a partir das 15h.

Para uma das responsáveis pela organização do baile, Vanda de Souza Vieira, o encontro reunirá pessoas que participam da luta antirracista no intuito de ressaltar a força do movimento.

"A ideia (do baile) é juntar pessoas que nós sabemos que são antirracistas e dar esse recado. Estamos juntos e prontos para permanecer no enfrentamento a toda e qualquer situação de racismo que acontecer", ressaltou.

A motivação para o baile foi juntar pessoas, logo no início do ano, para as lutas antirracistas. Nós não temos um minuto de sossego! O racismo está aí, prontinho para nos ferir e nos matar. Na verdade, estamos em uma situação em que não conseguimos reagir a tudo o que vivenciamos diariamente

O evento traz como convidados nomes como o Bloco Coisa de Negres e o DJ Julieversson. A atração principal da noite é a tradicional Festa das Ciatas, um projeto de valorização do samba e da cultura afro-brasileira.

Sobre a participação no baile, Edson Norberto - uma das vozes da Festa das Ciatas - afirma a importância da união para reforçar a causa. "A gente defende essa bandeira com o projeto. Fazer parte de outro movimento que trata desse tema só nos dá forças para a continuar nessa luta contra a discriminação e o racismo da sociedade", compartilhou.

Bruna Medeiros, que comanda o cavaquinho, ainda complementou a fala do Edson, afirmando que o objetivo dos grupos é um só: "combater veemente o racismo contra nossa juventude negra".

Nas redes sociais, o evento divulgou a presença da vereadora de Vitória Karla Coser (PT).

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