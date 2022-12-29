Vai ter Ano Novo com Mercúrio retrógrado! Entenda Crédito: Personare

É isso mesmo, vai ter Ano Novo com Mercúrio retrógrado. E com Marte retrógrado também! Marte está em retrogradação desde 30 de outubro e isso só muda em 12 de janeiro. Mercúrio começa a retrogradar nesta quinta-feira (29 de dezembro) e termina só em 18 de janeiro. Ou seja, não tem jeito, dois planetas super importantes não vão estar direto na Virada de 2022 para 2023.

Isso significa que vai ser preciso o dobro de atenção para as viagens de Ano Novo! E também naquela área da sua vida que Marte e Mercúrio estão pedindo atenção neste momento de retrogradação. Assim:

Ano Novo com Mercúrio retrógrado. Vai dar certo?

Ano Novo com Mercúrio retrógrado em Capricórnio pode indicar revisões profissionais e de propósitos de vida. Ou seja, a tendência é de que esse período seja ótimo para refletir sobre suas metas e objetivos. Por isso, você pode começar revisando:

as previsões para seu signo Solar e Ascendente

Com Marte também retrogradando, reforça a sensação de revisão de final de ano em que refletimos sobre o que foi e o que ainda poderemos ser, fazer, desenvolver.

Além disso, Ano Novo com Mercúrio retrógrado pode ter as clássicas questões desse tipo de efeméride, ou seja, os famosos bugs em tecnologia, comunicações, transportes e temas afins.

Tudo que a gente não precisa em época de férias! Prepare-se antecipando tudo que puder, checando bastante as informações necessárias e com bastante cuidado com a parte financeira também.

Não é difícil imaginar bugs em sistemas bancários. Por isso, se vai viajar, troque a moeda antes, evite depender muito das tecnologias. Dinheiro na mão pode ser uma boa saída em algumas situações. Avalie caso a caso.

O que esperar desta Virada de Ano?

Mercúrio começa a retrogradar no dia 29 de dezembro e logo no mesmo dia encontra Vênus e Plutão em Capricórnio. Com três planetas neste signo, vai ser importante ter atenção aos relacionamentos e também à vida profissional e financeira. Podem haver tensões e transformações por vir.

A Lua Crescente em Áries, que chega ao ápice às 7h36 do mesmo dia 29 de dezembro, vem pertinho de Júpiter mostrando que algo novo está para nascer. Mesmo no finalzinho do ano, muita gente poderá ter notícias interessantes sobre novos inícios e mudanças.

No dia 30, a Lua faz aspecto positivo com Saturno, o que pode ajudar a organizar a vida com seriedade. Porém, no dia 31, teremos uma sequência de quadraturas da Lua com Mercúrio, Vênus e Plutão.

Portanto, é indicado manter as coisas em ordem, antecipar-se a questões de comunicação que possam dar problema e não se expor demais.

Se puder, procure ficar em um lugar mais tranquilo. Fuja de confusão e discussões. Evite perdas, principalmente financeiras. Até mesmo porque Vênus faz conjunção a Plutão nas primeiras horas de 2023. Vênus, você sabe, é o planeta que está relacionado ao dinheiro e aos valores; já Plutão tem a ver com perdas.

ATENÇÃO À SAÚDE

Em 21 de dezembro, às 18:48, o Sol entrou em Capricórnio, marcando o início do Verão. Esse momento astrológico sugere foco nas questões de cuidado com a saúde e rotina. Por isso, é preciso observar as ondas de doenças que podem ter interação com outros países.

VIAGENS DE FIM DE ANO

Além disso, temos o Sol em Capricórnio também na Casa 6 fazendo quadratura exata a Júpiter na Casa 9. Tanto Júpiter quanto a casa 9 tem relação o Exterior e com expansão.

Por isso, notícias internacionais podem atuar na política mundial. É importante que as pessoas que farão viagens para outros países fiquem atentas a isso. Também vale a pena observar questões climáticas.

CUIDE DO SEU DINHEIRO

A parte financeira ainda está um pouco sofrida neste mapa. É mais indicado ser contido nos gastos. Focando apenas no necessário. Nada de meter o pé na jaca. Vale ainda ter atenção a possíveis golpes, principalmente os que envolvam mensagens, tecnologia e cartões de crédito. Afinal, Marte e Mercúrio retrógrado no Ano Novo né!

FAMÍLIA E O PASSADO

NOITE DE ANO NOVO

No dia da Virada, ainda estaremos dentro da lunação capricorniana. Para você poder entender: toda Lua Nova dá início a um novo mês lunar, ou também conhecido como lunação. A última lunação de 2022 tem início no dia 23 de dezembro, às 7H16, em Capricórnio, e vai durar até 21 de janeiro de 2023.

Já na expectativa para as festas, precisaremos ter mais atenção aos vírus e doenças causadas por exageros nas comemorações.

A lunação ocorre na Casa 12 em quadratura a Júpiter em Áries na Casa 3. De quebra, também temos um aspecto tenso com Netuno. Então, atenção a distrações com relação a informações importantes, a documentação, a horário de transportes, check-ins, etc.

Também é possível que haja alguma questão relacionada a overbooking com esse Júpiter exagerando na casa 3. Sempre vale dizer: cuidado ao volante, atenção na estrada, use o cinto e tome todas as medidas para manter a segurança em dia no trânsito.

Eu espero que você consiga utilizar todo o conhecimento astrológico para se preparar, ultrapassar todos os desafios e ter uma belíssima virada para 2023! Conte com a gente e Feliz Ano Novo!