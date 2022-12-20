Mercúrio Retrógrado: 6 dicas para evitar perrengues no Ano Novo

Sim, não bastasse a tradicional correria de final de ano, ainda teremos um Mercúrio Retrógrado pela frente. O último de 2022 começa no dia 29 de dezembro, ou seja, você tem 10 dias para correr e resolver o que der — até porque Marte também está retrógrado. Quer saber o que você pode fazer para evitar perrengues no Ano Novo e nas férias? Vem que a gente te conta!
O que você precisa saber sobre esse Mercúrio Retrógrado
Mercúrio começa a retrogradar em 29 de dezembro de 2022 e termina só em 18 de janeiro de 2023. Ou seja, passaremos a Virada do Ano com Mercúrio Retrógrado (entenda tudo aqui!).
Isso significa que vai ser preciso ter o dobro de atenção para a própria noite de Réveillon, as viagens de Ano Novo e recesso. Por isso, a seguir, não deixe de conferir as dicas para evitar confusões!
6 dicas para evitar perrengues no Ano Novo
Mercúrio rege assuntos que têm a ver com comunicação, transportes, rotina e pensamento. Por isso, esses assuntos — todos muito ligados a viagens e férias! – podem passar por alguns problemas e precisar de revisões.
- Assinar contratos: se for possível, adiante qualquer assinatura de contratos – até aquele aluguel de casa na praia, sabe? Se deixar para fazer durante o fenômeno, pode não sair bem como você previa.
- Comprar ou vender coisas importantes: a chance de dar problema durante a retrogradação é maior, especialmente com eletrônicos e compras on-line, então adiante tudo que puder, inclusive as passagens.
- DRs nos relacionamentos e conversas importantes: a comunicação pode ficar bem confusa nesse período e há grandes chances de mal entendidos e ruídos.
- Faça backup de seus dados: antes de sair para o recesso ou curtir o Réveillon, faça aquele backup esperto para não voltar para o trabalho com surpresas desagradáveis.
- Adiar ou se planejar BEM se for viajar: não conte com a sorte! Planeje muito bem se for viajar, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado, e revise 3, 4 vezes os documentos e tudo que for importante antes de pegar a estrada.
Veja e reflita sobre as previsões para 2023: Mercúrio Retrógrado pode não seja um ótimo momento para grandes mudanças, mas é ideal para reflexão. Então, se você usar o período para fazer uma autoavaliação e para planejar seus próximos passos, pode ser ótimo. Veja aqui as previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot para 2023 e planeje-se para o novo ano!
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