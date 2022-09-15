4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado Crédito: Personare

Mercúrio é o planeta que rege, entre outros temas, a rotina, a mente e o pensamento. Por isso, com o início de mais um movimento retrógrado neste sábado, 10 de setembro, a ansiedade pode aumentar, porque a cabeça fica mais embolada de pensamentos, projetos, tarefas e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pensando nisso, o Personare reuniu 4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado.

São técnicas super fáceis sugeridas por especialistas de diversas áreas e podem ser usadas tanto durante esta retrogradação quanto em qualquer momento em que sua mente se agitar e até atrapalhar as tarefas do dia a dia.

4 FORMAS DE REDUZIR A ANSIEDADE DURANTE O MERCÚRIO RETRÓGRADO

1. Borrifador de camomila

Por isso, quando a irritação bater ou os pensamentos fervilhantes atrapalharem seu sono, borrife essa receitinha pelos cantos da casa e no seu quarto antes de dormir. E até mesmo em você!

COMO FAZER O BORRIFADOR DE CAMOMILA:

Leve 100 ml de água ao fogo e desligue assim que começar a ferver.

Adicione uma colher de sopa de camomila (seca ou fresca) na água, tampe bem e deixe por 10 minutos.

Coe o chá e coloque em um borrifador.

Borrife em todos os cômodos da casa, principalmente nos cantos, borrife no seu local de trabalho e borrife em volta de você, para limpar seu campo energético.

Repita diariamente, quantas vezes sentir necessidade.

O spray tem validade de uma semana.



2. Técnica de relaxamento

COMO FAZER:

Toque com os polegares os pontos taiyang, na lateral da cabeça.

Com os dedos médios, toque o ponto entre as sobrancelhas (yintang), e os indicadores, na linha de intersecção dos cabelos.

Por fim, inspire e expire 3 vezes com as mãos nessa posição.

Tente fazer algumas vezes durante Mercúrio retrógrado e sinta os benefícios!



3. Yoga para aliviar a tensão

COMO FAZER:

Afaste os pés e flexione um pouco os joelhos.

Inspire grande, com as mãos para cima.

Então, deixe os braços caírem abruptamente em direção ao chão, soltando a respiração com tudo que está no seu peito.

Em seguida, você desenrola o corpo devagar até ficar em pé novamente.

Se foi pouco e ainda está sentindo tensão, repita!

Em resumo, repita quantas vezes for necessário para deixar ir toda a tensão.

4. Floral para clarear a mente

Em suma, o Rescue é uma combinação dos Florais de Bach que traz lucidez e clareia a mente, permitindo que a gente direcione as nossas intenções.

COMO USAR:

Use 4x gotas debaixo da língua, de 5 em 5 minutos por cerca de 20 minutos ou até que você perceba que encontrou um pouco de calmaria dentro de você.

Então, respire fundo, coloque foco nos seus planos e trace um passo a passo do que você precisa fazer.

Depois, é só seguir em frente!

