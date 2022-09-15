Mercúrio é o planeta que rege, entre outros temas, a rotina, a mente e o pensamento. Por isso, com o início de mais um movimento retrógrado neste sábado, 10 de setembro, a ansiedade pode aumentar, porque a cabeça fica mais embolada de pensamentos, projetos, tarefas e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pensando nisso, o Personare reuniu 4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado.
São técnicas super fáceis sugeridas por especialistas de diversas áreas e podem ser usadas tanto durante esta retrogradação quanto em qualquer momento em que sua mente se agitar e até atrapalhar as tarefas do dia a dia.
4 FORMAS DE REDUZIR A ANSIEDADE DURANTE O MERCÚRIO RETRÓGRADO
1. Borrifador de camomila
Por isso, quando a irritação bater ou os pensamentos fervilhantes atrapalharem seu sono, borrife essa receitinha pelos cantos da casa e no seu quarto antes de dormir. E até mesmo em você!
- COMO FAZER O BORRIFADOR DE CAMOMILA:
- Leve 100 ml de água ao fogo e desligue assim que começar a ferver.
- Adicione uma colher de sopa de camomila (seca ou fresca) na água, tampe bem e deixe por 10 minutos.
- Coe o chá e coloque em um borrifador.
- Borrife em todos os cômodos da casa, principalmente nos cantos, borrife no seu local de trabalho e borrife em volta de você, para limpar seu campo energético.
- Repita diariamente, quantas vezes sentir necessidade.
- O spray tem validade de uma semana.
2. Técnica de relaxamento
- COMO FAZER:
- Toque com os polegares os pontos taiyang, na lateral da cabeça.
- Com os dedos médios, toque o ponto entre as sobrancelhas (yintang), e os indicadores, na linha de intersecção dos cabelos.
- Por fim, inspire e expire 3 vezes com as mãos nessa posição.
- Tente fazer algumas vezes durante Mercúrio retrógrado e sinta os benefícios!
3. Yoga para aliviar a tensão
- COMO FAZER:
- Afaste os pés e flexione um pouco os joelhos.
- Inspire grande, com as mãos para cima.
- Então, deixe os braços caírem abruptamente em direção ao chão, soltando a respiração com tudo que está no seu peito.
- Em seguida, você desenrola o corpo devagar até ficar em pé novamente.
- Se foi pouco e ainda está sentindo tensão, repita!
- Em resumo, repita quantas vezes for necessário para deixar ir toda a tensão.
4. Floral para clarear a mente
Como Mercúrio retrógrado pode diminuir a nossa clareza mental, a psicoterapeuta holística Celia Lima compartilha informações sobre um super floral: o Rescue Remedy (saiba mais sobre ele aqui!). Sabe quando vem aquela sensação que parece que vai dar tudo errado? Pois então, é para isso que serve!
Em suma, o Rescue é uma combinação dos Florais de Bach que traz lucidez e clareia a mente, permitindo que a gente direcione as nossas intenções.
- COMO USAR:
- Use 4x gotas debaixo da língua, de 5 em 5 minutos por cerca de 20 minutos ou até que você perceba que encontrou um pouco de calmaria dentro de você.
- Então, respire fundo, coloque foco nos seus planos e trace um passo a passo do que você precisa fazer.
- Depois, é só seguir em frente!
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]