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Dicas

4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado

Como a cabeça fica mais embolada de pensamentos, projetos e tarefas, é importante aliviar a tensão e a mente durante este período
Personare

Personare

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 20:38

4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado
4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado Crédito: Personare
Mercúrio é o planeta que rege, entre outros temas, a rotina, a mente e o pensamento. Por isso, com o início de mais um movimento retrógrado neste sábado, 10 de setembro, a ansiedade pode aumentar, porque a cabeça fica mais embolada de pensamentos, projetos, tarefas e coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pensando nisso, o Personare reuniu 4 formas de reduzir a ansiedade durante Mercúrio Retrógrado.
São técnicas super fáceis sugeridas por especialistas de diversas áreas e podem ser usadas tanto durante esta retrogradação quanto em qualquer momento em que sua mente se agitar e até atrapalhar as tarefas do dia a dia.
Se você quer saber mais sobre Mercúrio Retrógrado 2022, clique aqui. E se quiser ver como o trânsito vai agir na sua vida, fique de olho aqui no Horóscopo Personalizado, que vai te mostrar as previsões individualizadas para a sua vida.

4 FORMAS DE REDUZIR A ANSIEDADE DURANTE O MERCÚRIO RETRÓGRADO

1. Borrifador de camomila

A terapeuta holística Melissa Mel deu uma super dica super simples e, ao mesmo tempo, superpoderosa: um borrifador feito de chá de camomila. Veja a receita a seguir.
A camomila (veja tudo sobre aqui!) trabalha deixando as energias menos densas e negativas no ambiente. Além disso, ela combate tudo que Mercúrio retrógrado intensifica: nervosismo, ansiedade, estresse e pessimismo.
Por isso, quando a irritação bater ou os pensamentos fervilhantes atrapalharem seu sono, borrife essa receitinha pelos cantos da casa e no seu quarto antes de dormir. E até mesmo em você!
  • COMO FAZER O BORRIFADOR DE CAMOMILA:
  • Leve 100 ml de água ao fogo e desligue assim que começar a ferver.
  • Adicione uma colher de sopa de camomila (seca ou fresca) na água, tampe bem e deixe por 10 minutos.
  • Coe o chá e coloque em um borrifador. 
  • Borrife em todos os cômodos da casa, principalmente nos cantos, borrife no seu local de trabalho e borrife em volta de você, para limpar seu campo energético.
  • Repita diariamente, quantas vezes sentir necessidade.
  • O spray tem validade de uma semana.

2. Técnica de relaxamento

O massoterapeuta Luciano Flehr mostra uma técnica criada por ele para trazer relaxamento. Baseado no Body Talk, ensina a tocar em pontos de Acupuntura para acalmar. E, além disso, a técnica traz reconexão, serenidade para a sua mente e levanta o ânimo!
  • COMO FAZER: 
  • Toque com os polegares os pontos taiyang, na lateral da cabeça. 
  • Com os dedos médios, toque o ponto entre as sobrancelhas (yintang), e os indicadores, na linha de intersecção dos cabelos.
  • Por fim, inspire e expire 3 vezes com as mãos nessa posição.
  • Tente fazer algumas vezes durante Mercúrio retrógrado e sinta os benefícios!

3. Yoga para aliviar a tensão

A especialista em Yoga Rosine Mello ensina uma técnica para deixar a tensão do lado de fora de casa em poucos segundos. Sabe aquele dia que deu tudo errado? A técnica é perfeita!
  • COMO FAZER:
  • Afaste os pés e flexione um pouco os joelhos.
  • Inspire grande, com as mãos para cima.
  • Então, deixe os braços caírem abruptamente em direção ao chão, soltando a respiração com tudo que está no seu peito.
  • Em seguida, você desenrola o corpo devagar até ficar em pé novamente.
  • Se foi pouco e ainda está sentindo tensão, repita! 
  • Em resumo, repita quantas vezes for necessário para deixar ir toda a tensão.

4. Floral para clarear a mente

Como Mercúrio retrógrado pode diminuir a nossa clareza mental, a psicoterapeuta holística Celia Lima compartilha informações sobre um super floral: o Rescue Remedy (saiba mais sobre ele aqui!). Sabe quando vem aquela sensação que parece que vai dar tudo errado? Pois então, é para isso que serve!
Em suma, o Rescue é uma combinação dos Florais de Bach que traz lucidez e clareia a mente, permitindo que a gente direcione as nossas intenções.
  • COMO USAR:
  • Use 4x gotas debaixo da língua, de 5 em 5 minutos por cerca de 20 minutos ou até que você perceba que encontrou um pouco de calmaria dentro de você.
  • Então, respire fundo, coloque foco nos seus planos e trace um passo a passo do que você precisa fazer.
  • Depois, é só seguir em frente!
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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