Rosa é a Cor de 2024: Saiba tudo sobre a energia da cor do ano Crédito: Personare

A Cor de 2024 é o Rosa por conta do número regente deste ano, que é o 8. Ou seja, a cor de 2024 é definida conforme a Terapia das Cores e a Numerologia.

Os significados de um ano regido pelo 8

O número 8 está associado a planejamento, organização, flexibilidade, justiça e discernimento para tomar decisões, portanto este provavelmente será um ano ótimo para montar estratégias, elaborar novos projetos, planejar e organizar tudo que considera mais importante.

Se você conseguir atuar conforme as “exigências” do ano, terá mais chances de prosperar na sua vida em 2024.

Os anos são regidos por números de 1 a 9, segundo a Numerologia, como uma jornada de crescimento e evolução. Cada número tem mais ligação com uma cor, segundo a Terapia das Cores. No caso, o 8 está associado ao Rosa.

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Significados da cor de 2024

A cor Rosa tem a função de harmonizar e melhorar a comunicação nos relacionamentos e ajuda a melhorar a capacidade de saber se comunicar na hora de interagir com as pessoas.

Desse modo, a cor de 2024 pode ajudar você a se permitir, a aceitar as diferenças, bem como a buscar reconciliações e entendimentos de mágoas e ressentimentos do passado. Relacionamentos de modo geral sempre trazem aprendizados e desafios, lembre-se disso.

Tudo que nos envolvemos está ligado a pessoas, direta ou indiretamente, se não temos boas relações e boa comunicação fica impossível se planejar em qualquer área da vida.

Se você precisa se reconciliar com alguém, 2024 pode ser o ano para isso, a energia estará propícia para resolver pendências nos relacionamentos em todos os aspectos.

Como usar a cor de 2024

Além disso, você pode usar a cor do ano 2024 em um exercício de meditação. Veja como é fácil, utilizando o Ho’oponopono:

Sente-se em uma posição confortável

Respire profundamente por alguns segundos

Feche os olhos e visualize a cor rosa no seu chackra cardíaco

Então, inspire e mentalize a cor fluindo pelo seu corpo

Repita em voz alta algumas vezes: “Eu sinto muito, me perdoo, te amo e sou grata (o)!”

Faça algumas respirações e finalize.

Aproveite toda a energia da cor Rosa em 2024 para se harmonizar com os seus relacionamentos e ter uma boa comunicação.

E se tiver alguma dúvida ou queira compartilhar alguma experiência com o uso da cor, escreve para mim.

Previsões para 2024

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