Como enfrentar a Onda de Calor: terapias e cuidados para Corpo, Mente e Emoções Crédito: Personare

A semana atual no Brasil está marcada por temperaturas escaldantes, desafiando a saúde e o bem-estar de muitos brasileiros. Neste artigo, exploraremos maneiras de enfrentar a Onda de Calor, não apenas cuidando do corpo.

Afinal, o calor extremo pode afetar não apenas a saúde física, mas também a nossa mente e as nossas emoções, devido aos incômodos, à agitação e aos sentimentos que decorrem disso.

Como enfrentar a Onda de Calor

1. Cuidados básicos

O próprio Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que vem emitindo os alertas de calor extremo, recomenda medidas básicas, como, por exemplo, hidratação adequada, evitar atividades físicas intensas e proteção solar.

2. Para acalmar a mente

Estudos de neurociência indicam que a prática reduz respostas desagradáveis a emoções negativas e proporciona uma sensação de acolhimento. Experimente a meditação guiada abaixo:

3. Alimentos e bebidas que refrescam

Manter-se hidratado e bem alimentado é crucial durante a onda de calor. Sucos, frutas, verduras e legumes são opções leves e refrescantes.

Evitar o consumo excessivo de álcool também é aconselhável, optando por sucos naturais, chás gelados e alimentos ricos em água para garantir uma hidratação adequada (veja mais dicas aqui).

4. Aromaterapia traz alívio

5. Pratique exercícios da forma correta

Os exercícios podem ser feitos durante essa onda de calor, porém, respeitando alguns cuidados, como evitar os horários de pico de calor, entre 10h e 17h, principalmente se for ao ar-livre. Além disso, use roupas leves e adequadas à sua atividade. Veja aqui mais dicas para se exercitar mesmo no calor.

6. Fique atento às previsões

Depois, esse tipo de turbulência deve acalmar, podendo voltar a partir desta segunda, 20 de novembro.

Conclusão

Em meio a esse desafio climático, é essencial abordar não apenas os cuidados físicos, mas também o equilíbrio emocional e mental.

A meditação, aliada a uma alimentação saudável e práticas refrescantes, pode ser a chave para enfrentar não apenas os dias quentes, mas os altos e baixos da vida com mais leveza.