Descubra se você terá desafios amorosos no seu ano astrológico Crédito: Personare

Ninguém quer passar por problemas no amor, términos ou traições, mas, eventualmente, passamos por isso. Estarmos preparados para isso pode ajudar a passar de forma mais tranquila. Por isso, te contamos a seguir quais trânsitos astrológicos podem indicar desafios amorosos no seu ano astrológico.

Esse mapa indica as principais tendências para o seu ciclo de 365 dias e a inclinação sobre nossas atitudes e respostas a elas. Por isso, através da Revolução Solar, conseguimos listar uma série de probabilidades para o nosso momento atual — inclusive amorosas, que é o tema aqui.

Como analisar as suas previsões

Portanto, um determinado aspecto ou ponto em um mapa não será traduzido em apenas um determinado evento. Nesse sentido, apresentaremos para vocês algumas indicações no mapa da nossa Revolução Solar que podem indicar certas tensões ou desafios no amor.

Mas vale ressaltar que existem outros fatores no mapa que vão apontar até que ponto essas tensões podem se concretizar. Na dúvida, busque uma pessoa profissional da Astrologia para te ajudar a processar melhor as previsões do seu ano astrológico.

Aspectos que indicam desafios amorosos no ano astrológico

Marte ou Saturno na Casa 7

Vênus ou Lua na Casa 8 ou 12

Lua e Vênus em quadratura ou oposição entre si

Além disso, na grande maioria das vezes, podemos perceber algum nível de indecisão sobre os rumos da relação ou os sentimentos de ambas, ou uma das partes.

Essa indecisão pode ser sobre a relação em si, sobre as pessoas envolvidas na sua vida afetiva e até uma traição ou a suspeita de uma. Pode haver, ainda, alguma questão de apego ao passado e necessidades/desejos emocionais confusos.

Lua e/ou Vênus em conjunção, quadratura ou oposição a Saturno e/ou Marte

Como mencionamos anteriormente, Saturno e Marte podem ser indicadores de algum obstáculo e quando em tensão com os planetas que falam de sentimentos e afeto (Lua e Vênus), pode sinalizar desafios.

Por exemplo, pode demonstrar uma dificuldade de acessar e demonstrar sentimentos ou limitações para viver o que desejamos. Também pode indicar que a área afetiva está sendo vivida de um jeito controlador ou não tão saudável.

Ainda tem chances de serem mágoas, medo de abandono ou rejeição, frieza, intolerância, insatisfação, solidão ou desilusões.

Lua e/ou Vênus em conjunção, quadratura ou oposição a Netuno e/ou Plutão

Planeta regente da Casa 7 em aspectos desafiadores