Sagitário combina com quais signos? Crédito: Personare

Afinal, as pessoas do signo de Sagitário são conhecidas pela detestarem serem cobradas ou ciúmes e possessividade. Liberdade é, sim, um dos valores mais importantes para elas.

Neste artigo, te contamos quais signos combinam com Sagitário e o que considerar ao avaliar a compatibilidade astrológica.

Qual signo combina Sagitário no amor?

Além do signo solar (aquele que geralmente todo mundo conhece pela data de nascimento), existem outras duas formas de analisar qual signo combina com Sagitário.

Aqui estão algumas combinações com Sagitário

Sagitário + Áries: Com Áries, Sagitário forma uma combinação empolgante, pois ambos adoram aventuras e vão se admirar mutuamente. Contudo, é fundamental lembrar que afinidade sozinha não sustenta um relacionamento.

Sagitário + Touro: A interação entre Sagitário e Touro pode apresentar desafios de entendimento. Para prosperar, ambos precisam desejar intensamente esse relacionamento.

Sagitário + Gêmeos: Há uma atração intrigante entre esses opostos, que demanda compreensão e diálogo para evitar que Sagitário imponha suas ideias e para que Gêmeos compreenda a busca pela verdade e o lado apaixonado de Sagitário.

Sagitário + Câncer: Este pode ser um relacionamento desafiador devido às personalidades distintas. Câncer é mais voltado para a família, enquanto Sagitário é mais desprendido.

Sagitário + Leão: No entusiasmado relacionamento entre Leão e Sagitário, é crucial que Leão não tente restringir Sagitário, e, ao mesmo tempo, Sagitário deve permitir que Leão se sinta importante.

Sagitário + Virgem: Teoricamente, é uma combinação complicada, exigindo compreensão de que Sagitário enxerga o todo e é idealista, enquanto Virgem foca nos detalhes e é mais pragmático.

Sagitário + Libra: A curiosidade compartilhada pode tornar o relacionamento interessante, pois Libra desperta em Sagitário o desejo de compartilhar a vida, enquanto Sagitário aprende com Libra a buscar mais equilíbrio.

Sagitário + Escorpião: Companheirismo é essencial nesta relação. Pode dar certo se Escorpião evitar controlar Sagitário, e Sagitário compreender a intensidade escorpiana.

Sagitário + Sagitário: O entusiasmo é a marca dessa dupla. Pode resultar em um relacionamento duradouro se compartilharem a mesma filosofia e permitirem a criação de um plano em comum.

Sagitário + Capricórnio: Com Capricórnio, Sagitário precisa concretizar seus projetos com mais disciplina, enquanto Capricórnio deve ousar e se soltar mais para a combinação ser bem-sucedida.

Sagitário + Aquário: Pode surgir um relacionamento maravilhoso, já que ambos apreciam novidades e liberdade, mas a união só se manterá se for benéfica para ambos.

Sagitário + Peixes: Signos bastante distintos, porém Sagitário pode auxiliar Peixes a adotar mais atitude e otimismo, enquanto Peixes pode ensinar Sagitário a ser mais humilde e compreender melhor suas emoções.