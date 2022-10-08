Que tipo de companheiro você é segundo a Astrologia Crédito: Personare

Além de mostrar como descobrir onde o signo está, vamos ajudar você a entender como pode aproveitá-lo da melhor forma na sua vida.

Como identificar Libra no mapa astral

Que tipo de companheiro você é?

Libra na Casa 1

Você provavelmente é uma pessoa que gosta muito mais de desfrutar da companhia de pessoas, do que de estar sozinho. De forma geral, nas suas relações, está sempre preocupado em ver todos os lados das questões e de negociar, procurando a conciliação.

Libra na Casa 2

Você tem uma tendência a ganhar dinheiro em situações de parceira, com um sócio ou até com o companheiro, mas alguém justo e de sua confiança.

Libra na Casa 3

Você não é o tipo de pessoa que gosta de discutir e bater boca. Sua tendência é pela diplomacia, resolver pela conversa, de maneira pacífica e com opiniões equilibradas, com o compromisso de ser justo.

Libra na Casa 4

Você é do tipo que não suporta problema dentro de casa. Precisa de harmonia, estabilidade emocional e diálogo no lar. Por outro lado, pode ser muito inquieta, que se entendia de ficar no mesmo lugar e tende a se mudar muito.

Libra na Casa 5

Você não é o tipo de pessoa que gosta de ficar sozinha. Também sente necessidade de estar numa relação com alguém requintado, agradável e simpático. Tem horror de pessoas grossas e que não sabem se comportar.

Libra na Casa 6

Você tende a manter relações justas no trabalho e, quando é chefe, busca tratar a todos como iguais – não que isso seja sempre bom e justo.

Libra na casa 7

Você tende a ser uma pessoa impulsiva e não tem tempo e paciência para negociações. No entanto, quer para si justiça nas relações, equilíbrio nas parcerias, colaboração e gosta de interagir. É o tipo de pessoa que todo mundo gosta, que admira.

Libra na Casa 8

Você tende a gostar de lidar com outras pessoas projetando métodos para ganhar dinheiro, mas de forma justa, com pessoas equilibradas nesta área. Existe uma necessidade de controle e manipulação para fazer de forma que seja bom para todo mundo.

Libra na Casa 9

Você tende a gostar de pessoas que tenham refinamento cultural, com quem possa desenvolver boas conversas filosóficas. E também existe uma capacidade para defender os mais frágeis e quem não tem voz.

Libra na Casa 10

Libra na Casa 11

Você tende a ser alguém totalmente sociável e que curte muito as amizades. Por outro lado, a linha que separa os amigos dos romances pode ser bem tênue e tudo isso se misturar. Tanto pode casar com um amigo ou ter amizades coloridas.

Libra na Casa 12

Você tende a ser uma pessoa com um sentido de justiça muito forte dentro de si e sua relação com o universo e com o Todo parte disso. Também pode ser uma pessoa com amores secretos, por exemplo, uma segunda família, que ninguém sabe.