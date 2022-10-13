Quando será o último Mercúrio Retrógrado de 2022 Crédito: Personare

Quando será o último Mercúrio Retrógrado de 2022

O que significa Mercúrio Retrógrado?

Mercúrio tem a ver com comunicação, por isso podem acontecer problemas nesta área, como, por exemplo, acordos, contratos ou qualquer coisa que seja assinada ou falada.

“A dica principal para Mercúrio retrógrado é: não assine, nem compre, nem venda nada muito importante nesse momento. O momento é muito mais de introjeção e de introspecção intelectual do que de você colocar sua cara a tapa no mundo”, aconselha Alexey.

Entenda melhor no vídeo:

O que esperar da retrogradação?

Mercúrio Retrógrado é um trânsito astrológico. O planeta, assim como os outros astros, vai se movendo no céu, de um signo a outro, e fazendo aspectos. Quanto Mercúrio desacelera, parece que ele está andando para trás, mas é apenas uma ilusão de ótica.

O planeta segue se movimentando pelo céu e, com isso, vai atuando sobre casas astrológicas do seu Mapa. E cada casa astrológica tem significados diferentes (entenda aqui).