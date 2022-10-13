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Astrologia

Quando será o último Mercúrio Retrógrado de 2022?

Mercúrio fica retrógrado normalmente 3 vezes por ano, mas em 2022 serão 4
Personare

Personare

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 10:00

Quando será o último Mercúrio Retrógrado de 2022
Quando será o último Mercúrio Retrógrado de 2022 Crédito: Personare
Mercúrio fica retrógrado normalmente 3 vezes por ano, mas em 2022 serão 4. O último Mercúrio Retrógrado de 2022 começa no finalzinho do ano e invade 2023. Confira o período exato a seguir e o que esperar dele.

Quando será o último Mercúrio Retrógrado de 2022

O último Mercúrio Retrógrado de 2022 começa no dia 29 de dezembro, às 6h31min, no signo de Capricórnio, e só acaba no dia 18 de janeiro de 2023.

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O que significa Mercúrio Retrógrado?

Mercúrio (e qualquer outra retrogradação) não é necessariamente ruim. Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, retrógrado tem a ver com rever, revisar, reanalisar e reinterpretar os assuntos regidos pelo planeta.
Mercúrio tem a ver com comunicação, por isso podem acontecer problemas nesta área, como, por exemplo, acordos, contratos ou qualquer coisa que seja assinada ou falada. 
“A dica principal para Mercúrio retrógrado é: não assine, nem compre, nem venda nada muito importante nesse momento. O momento é muito mais de introjeção e de introspecção intelectual do que de você colocar sua cara a tapa no mundo”, aconselha Alexey. 
Entenda melhor no vídeo:

O que esperar da retrogradação?

Mercúrio Retrógrado é um trânsito astrológico. O planeta, assim como os outros astros, vai se movendo no céu, de um signo a outro, e fazendo aspectos. Quanto Mercúrio desacelera, parece que ele está andando para trás, mas é apenas uma ilusão de ótica.
O planeta segue se movimentando pelo céu e, com isso, vai atuando sobre casas astrológicas do seu Mapa. E cada casa astrológica tem significados diferentes (entenda aqui).

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Astrologia: Ritual para Mercúrio Retrógrado

Existe uma forma super fácil e gratuita de ver as previsões de Mercúrio Retrógrado que se chama Horóscopo Personalizado e entender como esse trânsito vai atuar sobre a sua vida. Siga o passo a passo:
Vá no Horóscopo Personalizado do Personare — é gratuito!Se você não tem cadastro, preencha os seus dados. Se você tem, faça o login no site.Então, você verá todos os trânsitos que estão acontecendo na sua vida neste momento.E quando Mercúrio Retrógrado acontecer, você poderá entender tanto o planeta direto sobre a sua vida quando retrocedendo!Procure por “Mercúrio na Casa …” e clique nele. Quando a retrogradação começar, você verá as previsões para a sua vida. Até lá, você pode ler a previsão para Mercúrio Direto.
Alexey Dodsworth: Astrólogo e autor de análises de Astrologia, Tarot e Runas do Personare. Sua afinidade com temas esotéricos se alinha com sua defesa à liberdade de saberes, sejam eles oficialmente científicos ou nã[email protected]

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