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Astrologia

Quais são os signos mais estáveis do zodíaco?

Usando a Astrologia como ferramenta de autoconhecimento, veja a seguir se você está entre os signos mais estáveis e quais as suas especificidades
Personare

Personare

Publicado em 12 de Março de 2023 às 09:00

Quais são os signos mais estáveis do zodíaco?
Quais são os signos mais estáveis do zodíaco? Crédito: Personare
Existem pessoas que curtem e se adaptam facilmente às mudanças, mas têm outras que preferem a segurança e o conforto de permanecerem onde estão. Com qual grupo você se identifica? Usando a Astrologia como ferramenta de autoconhecimento, veja a seguir se você está entre os signos mais estáveis do zodíaco ou não.
A gente nem está classificando como algo positivo ou negativo – cabe a você usar as suas características a seu favor e, eventualmente, trabalhar as suas dificuldades.
Mas antes de falar dos signos mais estáveis, lembre-se que você não é apenas um signo (você é todo o seu Mapa Astral) e que mesmo se o seu signo estiver dentro do ranking, eles são diferentes entre si. Cada um tem suas especificidades (ritmos e polaridades diferentes, por exemplo).
A seguir, você vai entender porque os signos Fixos são os mais estáveis do Zodíaco e conhecer um pouco mais sobre cada um. Aproveite e faça aqui o seu Mapa Astral gratuito para fazer um mergulho mais profundo no seu autoconhecimento.

Quais são os signos mais estáveis do zodíaco?

Há várias formas de classificar os signos, como por elementos, polaridades e ritmos (entenda melhor aqui). Quando falamos de estabilidade, estamos nos referindo principalmente ao ritmo Fixo.
Como o próprio nome já diz, os signos Fixos são menos propensos ao movimento e às mudanças. Segundo o astrólogo Alexey, Dodsworth, eles preferem ficar num ponto, atraindo as coisas que desejam. Por isso, além de estáveis, são mais resistentes, teimosos e demoram a se adaptarem às transformações.
Por isso, os signos mais estáveis do zodíaco são os signos Fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário
Também poderiam ser chamados de signos executores, aqueles mais confiáveis para tocarem e gerenciarem projetos, sendo diferentes dos signos Cardinais (iniciadores) e dos signos Mutáveis ​​(finalizadores).
Embora possam ser teimosos, tendem a ser pessoas trabalhadoras, corajosas e independentes, que adoram um desafio e uma chance de fazer as coisas acontecerem. 

Como é cada signo Fixo?

Embora todos os quatro signos Fixos tenham a estabilidade, ambição e resistência em comum, cada um também tem suas nuances pessoais. Veja algumas a seguir, segundo Alexey:

TOURO

O Signo de Touro, além de ritmo Fixo, é do elemento Terra. Por isso, é talvez o mais estável e menos adaptável. O que se traduz num poder de inércia – o que pode ser positivo se for no sentido de firmeza de propósito, quanto negativo, se tiver dificuldade para lidar com mudanças. 

LEÃO

Já o Signo de Leão, embora Fixo, é do elemento Fogo, por isso é tão diferente de Touro. São corajosos e proativos, porém pensam bastante antes de se arriscar. Com a regência do Sol, Leão se caracteriza como signo da autoridade e que brilha em tudo que faz.

ESCORPIÃO

Escorpião é um signo de Água Fixa, ou seja, é como o gelo. As emoções escorpianas são tão concentradas e poderosas, que podem parecer indiferença. Muito resistente, Escorpião pode aguentar rotinas intensas e exigentes, pois tem muito vigor e energia.

AQUÁRIO

E por último, mas não menos importante, Aquário é um signo fixo e do elemento Ar. Por isso, dentre todos os signos de Ar, é o mais constante, “sólido” e concentrado. Ou seja, pessoas aquarianas são muito mais estáveis do que Gêmeos e Libra (Ar), assim como mais rígidas e teimosas.
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