Existem pessoas que curtem e se adaptam facilmente às mudanças, mas têm outras que preferem a segurança e o conforto de permanecerem onde estão. Com qual grupo você se identifica? Usando a Astrologia como ferramenta de autoconhecimento, veja a seguir se você está entre os signos mais estáveis do zodíaco ou não.
A gente nem está classificando como algo positivo ou negativo – cabe a você usar as suas características a seu favor e, eventualmente, trabalhar as suas dificuldades.
Mas antes de falar dos signos mais estáveis, lembre-se que você não é apenas um signo (você é todo o seu Mapa Astral) e que mesmo se o seu signo estiver dentro do ranking, eles são diferentes entre si. Cada um tem suas especificidades (ritmos e polaridades diferentes, por exemplo).
A seguir, você vai entender porque os signos Fixos são os mais estáveis do Zodíaco e conhecer um pouco mais sobre cada um. Aproveite e faça aqui o seu Mapa Astral gratuito para fazer um mergulho mais profundo no seu autoconhecimento.
Quais são os signos mais estáveis do zodíaco?
Como o próprio nome já diz, os signos Fixos são menos propensos ao movimento e às mudanças. Segundo o astrólogo Alexey, Dodsworth, eles preferem ficar num ponto, atraindo as coisas que desejam. Por isso, além de estáveis, são mais resistentes, teimosos e demoram a se adaptarem às transformações.
Por isso, os signos mais estáveis do zodíaco são os signos Fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário.
Também poderiam ser chamados de signos executores, aqueles mais confiáveis para tocarem e gerenciarem projetos, sendo diferentes dos signos Cardinais (iniciadores) e dos signos Mutáveis (finalizadores).
Embora possam ser teimosos, tendem a ser pessoas trabalhadoras, corajosas e independentes, que adoram um desafio e uma chance de fazer as coisas acontecerem.
Como é cada signo Fixo?
Embora todos os quatro signos Fixos tenham a estabilidade, ambição e resistência em comum, cada um também tem suas nuances pessoais. Veja algumas a seguir, segundo Alexey: