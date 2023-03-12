Quais são os signos mais estáveis do zodíaco? Crédito: Personare

Existem pessoas que curtem e se adaptam facilmente às mudanças, mas têm outras que preferem a segurança e o conforto de permanecerem onde estão. Com qual grupo você se identifica? Usando a Astrologia como ferramenta de autoconhecimento, veja a seguir se você está entre os signos mais estáveis do zodíaco ou não.

A gente nem está classificando como algo positivo ou negativo – cabe a você usar as suas características a seu favor e, eventualmente, trabalhar as suas dificuldades.

Mas antes de falar dos signos mais estáveis, lembre-se que você não é apenas um signo (você é todo o seu Mapa Astral) e que mesmo se o seu signo estiver dentro do ranking, eles são diferentes entre si. Cada um tem suas especificidades (ritmos e polaridades diferentes, por exemplo).

Quais são os signos mais estáveis do zodíaco?

Por isso, os signos mais estáveis do zodíaco são os signos Fixos: Touro, Leão, Escorpião e Aquário.

Também poderiam ser chamados de signos executores, aqueles mais confiáveis para tocarem e gerenciarem projetos, sendo diferentes dos signos Cardinais (iniciadores) e dos signos Mutáveis ​​(finalizadores).

Embora possam ser teimosos, tendem a ser pessoas trabalhadoras, corajosas e independentes, que adoram um desafio e uma chance de fazer as coisas acontecerem.

Como é cada signo Fixo?

Embora todos os quatro signos Fixos tenham a estabilidade, ambição e resistência em comum, cada um também tem suas nuances pessoais. Veja algumas a seguir, segundo Alexey:

TOURO

LEÃO

ESCORPIÃO

AQUÁRIO