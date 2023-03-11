As maiores fraquezas de cada signo e como lidar com elas

Todo mundo tem pontos positivos e negativos. Assim, todos os signos também têm suas qualidades e desafios. Não existe nenhum perfeito ou ruim. Mas, sim, nós podemos trabalhar nossas dificuldades. Por isso, neste artigo, a gente te conta quais são as maiores fraquezas de cada signo e dá dicas de como você pode lidar melhor com elas.
Atenção: é interessante você não olhar apenas para o seu signo solar. Embora ele fale da nossa essência, o Ascendente nos ajuda a entender melhor a nossa personalidade e, consequentemente, as maiores fraquezas de cada signo. Então, veja os dois e tente colocar as dicas em prática.
Se você não sabe ou não lembra, veja aqui o seu signo solar e Ascendente no Mapa Astral gratuito.
As maiores fraquezas de cada signo
ÁRIES
Como um signo de Fogo regido por Marte, Áries tem como qualidades a sinceridade, a espontaneidade, o pioneirismo e a coragem. Porém, suas maiores fraquezas são a agressividade, a intolerância e a impulsividade. Pessoas arianas deveriam investir e meditação para se centrarem mais. Caso ache que não consegue, experimente aqui a meditação ativa.
TOURO
Como um signo de Terra regido por Vênus, Touro é sólido, firme, sensual e capaz de realizar coisas. Porém, suas maiores fraquezas são a teimosia, a inércia, a gula e o materialismo. Já pensou em trabalhar o desapego e em aceitar as mudanças? Faça essa reflexão.
GÊMEOS
Como um signo de Ar regido por Mercúrio, Gêmeos é inteligente, curioso, perspicaz e versátil. No entanto, suas maiores fraquezas são a inquietação, a falta de concentração e a contradição. Vale a pena aprender a silenciar sua mente e viver melhor o presente – saiba mais aqui.
CÂNCER
Como um signo de Água regido pela Lua, Câncer é sensível, intuitivo, carinhoso e acolhedor. No entanto, suas maiores fraquezas são o rancor, as fobias, a manipulação e as fantasias exageradas. Mas abrir mão de coisas, pessoas e situações deixa vida mais leve, sabia? Veja aqui mais sobre o poder do desapego.
LEÃO
Leão é o único signo regido pelo Sol e também é um signo de Fogo. Portanto, é conhecido por sua generosidade, otimismo, nobreza e criatividade. No entanto, suas maiores fraquezas são os dramas exagerados, a arrogância, o egocentrismo e o autoritarismo. Saiba aqui como equilibrar o chakra cardíaco e ter capacidade de amar e ser amado.
VIRGEM
Signo de Terra regido por Mercúrio, Virgem está associado ao perfeccionismo, pensamento crítico e postura estudiosa. Porém, suas maiores fraquezas são obsessões compulsivas, criticismo, pedantismo e aprisionamento à lógica. Leia mais aqui sobre compulsões e trabalhe suas questões para que não virem somatizações mais graves.
LIBRA
Como signo de Ar regido por Vênus, Libra é conhecido pela sua busca pelo equilíbrio, beleza, justiça e harmonia. Porém, suas maiores fraquezas são a indecisão, o idealismo excessivo, a inconstância e a futilidade. Conheça aqui o cristal que ajuda em momentos indecisos.
ESCORPIÃO
Como sigo de Água regido por Plutão, Escorpião é associado à profundidade, intensidade e poder de transformação. Mas suas maiores fraquezas são os ressentimentos, o sarcasmo e os impulsos autodestrutivos. Existem três sentimentos negativos que são extremamente nocivos, os 3Rs: Ressentimento, Remorso e Rejeição – entenda como acabar com eles aqui.
SAGITÁRIO
Como signo de Fogo regido por Júpiter, Sagitário é otimista, tem uma percepção expandida, intuição e fé. Porém, suas maiores fraquezas são a arrogância intelectual, tendência a excessos e fanatismo. Porém, sede pelos excessos é forma de conquistar plenitude não atingida naturalmente – reflita sobre isso aqui.
CAPRICÓRNIO
Como signo de Terra regido por Saturno, Capricórnio tem um ótimo senso de responsabilidade, capacidade para o trabalho duro, sobriedade e praticidade. Mas suas maiores fraquezas são o negativismo, o mau-humor e a tendência a reclamar de tudo. Você sabia que pensamentos negativos atrapalham suas conquistas?
AQUÁRIO
Como um signo de Ar regido por Urano, Aquário se identifica com originalidade, individualidade, independência e consciência social. No entanto, suas maiores fraquezas são o radicalismo, a indiferença, a distração e a teimosia. Já experimentou Mindfulness? A atenção plena aumenta flexibilidade para lidar com desafios da rotina.
PEIXES
Como signo de Água regido por Netuno, Peixes tem muita compaixão, simpatia, sensibilidade e habilidades artísticas. No entanto, suas maiores fraquezas são a negação da própria vida em prol de algo ou de alguém, autoilusão e dificuldade para encarar a realidade. Veja aqui florais e óleos essenciais para encarar a realidade sem medos.