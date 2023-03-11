As maiores fraquezas de cada signo e como lidar com elas

Todo mundo tem pontos positivos e negativos. Assim, todos os signos também têm suas qualidades e desafios. Não existe nenhum perfeito ou ruim. Mas, sim, nós podemos trabalhar nossas dificuldades. Por isso, neste artigo, a gente te conta quais são as maiores fraquezas de cada signo e dá dicas de como você pode lidar melhor com elas.