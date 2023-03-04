Horóscopo dos signos para março de 2023; confira as previsões

Horóscopo dos signos para março de 2023 Crédito: Personare

Chegamos a um dos meses mais importantes da Astrologia: março marca o início do Ano Novo Astrológico, que em 2023 chega repleto de trânsitos importantes. O período trará o fim de um longo ciclo de mais de dois anos de Saturno em Aquário, que agora ingressa em Peixes e traz reflexos relevantes para todos os signos – como você confere a seguir no Horóscopo de março de 2023.

Ainda temos os movimentos de Marte (que deixa Gêmeos e ingressa em Câncer) e de Vênus (que sai de Áries e entra em Touro), que também merecem atenção. Dependendo do seu signo, pode ser uma boa oportunidade para iniciar relacionamentos e promover transformações pessoais.

Abaixo, confira as previsões do seu signo no Horóscopo de março de 2023. Lembre-se de que seu Ascendente merece tanta ou até mais atenção que o seu signo solar. Não sabe qual é seu Ascendente? Faça aqui seu Mapa Astral, é fácil e gratuito!

ÁRIES

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Ao longo dos primeiros 12 dias do mês, o planeta Vênus formará conjunção a Júpiter, o que sugere estímulos sociais e favorece a concretização de projetos, planos e aventuras. Tal conjunção também tornará as pessoas do Signo de Áries mais confiantes, projetando uma energia firme, sem perder a simpatia.

Entretanto, é preciso ter cuidado com uma disposição a gastar mais dinheiro do que se deve, ou comer demais. Isso porque o alinhamento de Vênus e Júpiter cria um forte desejo de autossatisfação, então é importante ter isso em mente e estabelecer limites para si.

O planeta Marte (que é regente de Áries) favorece a vitória em debates e discussões para pessoas desse signo ao longo de março. A força persuasiva está aumentada, o que eleva o risco de brigas.

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Dias 9 e 10: a oposição de Vênus e Júpiter à Lua pode tomar a forma de conflitos sociais. Mesmo que não seja sua intenção, outras pessoas podem ter a sensação de que você está invadindo o espaço alheio.

TOURO

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Também haverá um impacto positivo sobre a sociedade, devido a uma irradiação de gentileza e a uma disposição amorosa de personalidade. Fica mais fácil estabelecer um senso de valor das coisas, separando o que realmente importa do que é descartável.

Até o dia 25 de março é conveniente tomar cuidado com brigas geradas por questões financeiras. Não é interessante, até essa data, emprestar ou pedir empréstimo. É possível que você precise entrar em alguns confrontos por causa de dinheiro, mas evite tocar nessas questões especialmente nos dias 14 e 15.

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Dias 24 e 25: a Lua se soma a Vênus, estimulando a simpatia, o carisma e o poder de sedução. Período especialmente favorável para as relações amorosas.





a Lua se soma a Vênus, estimulando a simpatia, o carisma e o poder de sedução. Período especialmente favorável para as relações amorosas. De 27 a 31 de março: o alinhamento de Vênus a Urano traz um traço exótico à personalidade. Haverá um desejo de quebrar a rotina e de ousar, o que pode assustar pessoas que têm a certeza de conhecer você muito bem.



GÊMEOS

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As pessoas de Gêmeos estão, desde o ano passado, com uma predisposição acentuada a serem mais agressivas do que seria o normal delas. A partir do dia 26, tudo isso tende a ser suavizado.

Durante o período de ação de Marte, é fundamental pensar e respirar bastante antes de reagir e tomar atitudes ou decisões. É perceptível um aumento de disposição para expressar opiniões de forma acalorada, animada e combativa.

O problema está em se deixar levar por impulsividade, falar sem pensar e criar problemas desnecessários nas relações. Por outro lado, a atuação do planeta vermelho até o dia 25 estimula consideravelmente as atividades físicas e desportivas.

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De 8 a 21 de março: cuidado para não se deixar induzir ao erro em discussões e tomadas de decisão, já que a quadratura entre Marte e Netuno pode representar uma tendência a brigar de forma convicta por algo não muito certo.

CÂNCER

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A ação do planeta vermelho intensifica as emoções e as paixões, e há uma propensão a reações emocionais exageradas.

Por outro lado, o trânsito de Marte em Câncer é uma ótima oportunidade para aumentar a intensidade da atividade física, sair do sedentarismo, impor novos desafios para si mesmo. As chances de superação de obstáculos difíceis são maiores agora, devido à amplificação de sua força de vontade

O planeta Mercúrio passa a formar quadratura a Câncer a partir de 19 de março, o que deve levar as pessoas desse signo a sentirem necessidade de serem mais assertivas e agressivas.

Pode ser um pouco desconfortável, mas essa posição também ajuda as pessoas de Câncer a se abrirem a novos pontos de vista, e a entenderem que às vezes é preciso se comunicar de maneira mais enfática.

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Dia 19: início da quadratura de Mercúrio em Câncer, período que deve gerar algum desconforto pela necessidade de se comunicar de uma forma mais assertiva e agressiva.

início da quadratura de Mercúrio em Câncer, período que deve gerar algum desconforto pela necessidade de se comunicar de uma forma mais assertiva e agressiva. A partir do dia 25: entrada de Marte em Câncer, ciclo que intensifica as emoções e as paixões.



LEÃO

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A partir do dia 17 o planeta Vênus passa a afetar a carreira das pessoas de Leão, o que representa um bom momento para se valer da diplomacia para obter resultados. A partir do dia 27, Vênus se alinha com Urano, o que sugere a oportunidade de exercitar alta criatividade no trabalho e, assim, ganhar destaque.

Enquanto as demais pessoas estarão fazendo mais do mesmo, você terá a oportunidade de brilhar ao agir de forma “diferentona”. Algumas pessoas podem até estranhar de início, mas será questão de tempo até perceberem o brilhantismo de algumas de suas ideias. Só não se empolgue demais, pois é importante respeitar alguns limites. Aproveite o momento para fazer seu Mapa Profissional.

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Até o dia 25: a ação de Marte afeta as amizades das pessoas de Leão, o que indica a possibilidade de brigas com pessoas mais próximas.

VIRGEM

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Com esse ciclo de Saturno, ocorre uma sobrecarga de responsabilidades e a intensificação da noção de compromisso. Ao longo dos próximos dois anos, as pessoas de Virgem precisarão avaliar suas vidas e desenvolver hábitos melhores que as ajudarão a alcançar objetivos a longo prazo. Aliás, é importante destacar que, com a oposição de Saturno, objetivos muito imediatistas não são favorecidos.

Em muitas pessoas de Virgem, a oposição de Saturno trará desafios na saúde, nas finanças e nos relacionamentos. Esses desafios virão na proporção dos erros que precisam ser corrigidos. O ciclo tem justamente a característica de “enfiar o dedo na ferida”, aguçando nossa percepção sobre o que exige nossa atenção.

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Até o dia 25: Marte formará quadratura a Virgem até essa data, o que sugere tendência à irritabilidade, o que pode prejudicar as suas relações, sobretudo as profissionais.

LIBRA

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Para as pessoas de Libra que estiverem solteiras, é um ótimo momento para conhecer gente nova, paquerar, interagir. Não se deve, contudo, criar grandes expectativas de continuidade. O ciclo de Vênus alinhado a Júpiter favorece mais as paqueras sem compromisso do que relacionamentos prolongados.

Por todo o mês de março, será preciso tomar cuidado com conflitos com figuras de autoridade. Em muitas circunstâncias, será mais conveniente se recolher e aguardar o momento certo de confrontá-las. Resistir à tentação de entrar em longas discussões será difícil, pois Marte está instigando as pessoas de Libra a serem mais veementes e assertivas do que normalmente são.

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Até o dia 16: o alinhamento de Vênus e Júpiter em oposição a Libra é uma boa oportunidade para aprimorar relações mais íntimas. Também devem surgir questões financeiras que precisam ser resolvidas.

ESCORPIÃO

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Para as pessoas de Escorpião que estiverem solteiras, é uma oportunidade ótima para conhecer pessoas novas, mesmo que para breves flertes e namoros rápidos. A energia sexual, afinal, está favorecida. O problema só ocorre se você estiver em um relacionamento sério e se deixar levar por um arroubo impulsivo por novidades.

Março também marca o início de outro ciclo planetário, com o planeta Saturno passando a formar trígono ao Sol escorpiano a partir do dia 7. Trata-se de um momento especial, que deve durar mais de dois anos, e que tem a ver com amadurecimento e a possibilidade de materializar projetos que estavam apenas no campo das ideias.

Ao longo de todo 2023, esse ciclo favorecerá em especial as pessoas de Escorpião que tiverem nascido até o dia 31 de outubro de qualquer ano.

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A partir do dia 27: o alinhamento de Vênus com Urano em oposição a Escorpião sugere paixões súbitas, mas não necessariamente duradouras. Que tal aproveitar a ocasião para fazer seu Mapa Sexual?

SAGITÁRIO

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Esse processo todo, que durou tantos meses, foi importante para que as pessoas de Sagitário desenvolvessem uma habilidade fundamental, que muitas vezes lhes falta: saber se dar limites. Isso pode se materializar de muitas formas: saber dizer não a demandas excessivas dos outros, não se forçar para além do saudável, ou mesmo entender que sua energia não é ilimitada.

O fim desse ciclo restritivo deve fazer você sentir sua energia vital ser retomada gradualmente. Aproveite isso, mas não perca de vista as lições aprendidas nos últimos meses, especialmente a possibilidade de dizer “eu não posso”.

Além disso, março será também um bom mês para cuidar de assuntos da casa ou da família. É, portanto, um ótimo momento para dar uma geral no lar, para encontrar com familiares, interagir mais com eles, motivando-se ao apoio mútuo.

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A partir do dia 26: com o fim do ciclo de oposição de Marte, você sentirá sua energia vital voltando a se tornar mais intensa. É uma boa oportunidade para fazer um balanço das lições aprendidas nos últimos meses.

CAPRICÓRNIO

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Após uma década com transformações profundas, as pessoas desse signo chegam agora a um momento de relativa estabilidade (isso depende, claro, de outros elementos do Mapa Astral, não apenas do signo solar).

Quase todo o mês reserva ciclos planetários bastante neutros para Capricórnio. Mas, a partir do dia 26, tem início o trânsito de Marte em oposição a Capricórnio, o que deve perdurar até maio. Ao longo desses meses, as pessoas desse signo se perceberão forçadas a repousar mais, e será imprescindível compreender quais são seus limites e aprender a dizer não a pessoas ou tarefas que possam sobrecarregar você.

Entender que a energia e o tempo não são infinitos é a maior lição a ser incorporada nesse novo ciclo. Se essa lição não for assimilada por iniciativa própria, as circunstâncias podem levar você a aprender pela dor, por incapacidade de dar conta de tudo. Não precisamos chegar a esse ponto, não é mesmo?

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De 1º a 16 de março: o ciclo de Vênus favorece a harmonização com pessoas da família e o embelezamento do lar. Veja como os astros podem agir nas suas relações familiares em 2023.





o ciclo de Vênus favorece a harmonização com pessoas da família e o embelezamento do lar. Veja como os astros podem agir nas suas relações familiares em 2023. De 17 a 31 de março: Vênus muda a frequência e passa a favorecer lazeres festivos e romances, potencializando a energia sexual.



AQUÁRIO

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Todas as pessoas aquarianas experimentaram, à sua maneira, alguma forma constante e intensa de pressão. Muitas tiveram contato direto com a finitude, com limitações, com a realidade da vida contrastando com as expectativas. Não pense que a vida se tornará um mar de rosas instantaneamente com o fim desse ciclo, mas a sensação geral será de alívio.

Outro movimento planetário significativo que ocorre em março é a entrada de Plutão em Aquário, no dia 24. Para as pessoas de Aquário nascidas até o dia 26 de janeiro de qualquer ano, esse trânsito trará transformações pessoais muito profundas, que envolvem a identificação de tudo aquilo que não serve mais e precisa ser descartado. As pessoas nascidas após 26 de janeiro vivenciarão esse mesmo processo apenas a partir de 2024.

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7 de março: fim do trânsito de Saturno por Aquário. Não é que a vida vá ficar fácil da noite para o dia, mas é uma boa oportunidade para fazer um balanço do amadurecimento que esse longo ciclo trouxe para você.

PEIXES

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Entre os dias 3 e 19 de março, o planeta Mercúrio passará pelo signo de Peixes, o que reforçará a comunicação, favorecendo intercâmbios intelectuais, conversas e estudos. Portanto, é uma grande oportunidade para começar um curso novo, retomar estudos que estavam parados e exercitar sua inteligência.

De 7 a 20 de março é muito provável que pessoas de Peixes se vejam obrigadas a entrar em situações de disputa. Mesmo que você não tenha perfil competitivo, as circunstâncias podem fazer você assumir essa postura.

Já no período que vai de 1º a 16 de março, o alinhamento de Vênus e Júpiter favorecerá a vida financeira desse signo. É, portanto, um ótimo momento para investir ou mesmo para ganhar dinheiro a partir de fontes extras e exporádicas.