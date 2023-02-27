18 perguntas sobre amor-próprio que você precisa se fazer

Você tem amor-próprio? Essa é uma questão super complexa que não se resume a gostar do que vemos no espelho. Além do corpo físico, devemos considerar também os aspectos emocionais, mentais e espirituais de nossa existência. Pensando nisso, te convido a fazer 18 perguntas sobre amor-próprio.
Elas estão separadas em níveis físico, emocional, mental e espiritual apenas para ajudar a nossa compreensão, pois todos eles se tornam um só dentro de nós. Para ter uma autoestima sólida é preciso trabalhar o amor-próprio em todos os níveis de forma integrada.
A partir das suas respostas, você vai ter uma noção de como está o seu amor-próprio. Não se preocupe se perceber que há muitos aspectos desequilibrados em sua vida. Te convido a ver aqui como desenvolver amor-próprio.
18 perguntas sobre amor-próprio
- Nível Mental
1 – Você se trata como seu melhor amigo(a), procurando se motivar, acolher, aceitar?
2 – Você se julga e se cobra demais?
3 – A maneira como você concebe o mundo e a vida te ajuda a ter leveza e motivação?
4 – Como você alimenta sua mente?
- Emocional
5 – Como você se relaciona consigo mesmo?
6 – Você se permite construir carinho e afeto com você e com os outros?
7 – Qual a qualidade de suas amizades?
8 – Você foge ou vive situações que podem te despertar sentimentos desconfortáveis?
9 – Você se permite sentir as emoções negativas e aprender com elas, sem se entregar?
- Físico
10 – Como você cuida da alimentação?
11 – Como você cuida de sua beleza e estética?
12 – Você procura se exercitar, se manter em movimento?
13 – Como está seu sono?
- Nível Espiritual
14 – Como tá sua busca pela evolução pessoal?
15 – Você tem uma prática constante de algum tipo de meditação?
16 – Como está sua intuição? Você sabe ouvi-la?
17 – Como está seu contato com a natureza?
18 – Você desenvolve seus aspectos mais sutis, buscando uma conexão mais profunda consigo?
O que você precisa mudar?
Tenha calma e compaixão com você. As mudanças podem ser realizadas de forma lenta e gradual, porque o que importa é que elas aconteçam! Se precisar de ajuda, estou aqui.
- Ceci Akamatsu. Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare. E-mail: [email protected]