Conheça três cristais para dar um up na sua motivação

3 cristais para dar um up na motivação Crédito: Personare

Pedras e cristais são usados há milênios como forma de se conectar a energia para amenizar ou resolver desafios específicos. Neste artigo, te compartilho três cristais para dar um up na motivação.

Mas, antes, preciso pontuar algumas questões importantes sobre motivação e saúde, para você refletir se está mesmo faltando disposição ou isso faz parte de você.

É motivação baixa mesmo?

Melhor do que esperar uma fórmula mágica, vamos plantar uma sementinha de consciência. Será que você está sem motivação ou você é assim mesmo? Entenda mais sobre motivação aqui.

É importante perceber se você está se sentindo "momentaneamente" desmotivada ou se isso é uma característica sua.

Muitas pessoas têm o passo mais calmo e tranquilo, e dificilmente serão a pessoa que acorda às 6h vibrando e às 6h30 já correu, comeu e está resolvendo perrengues.

Motivação é momentânea ou constante?

Se a sua desmotivação for momentânea, as pedras vão trazer uma resposta rápida, porque representam aquela ajudinha para você se reequilibrar.

Agora, se for uma constante, talvez essa ajuda dos cristais seja mais lenta, porque é algo mais profundo.

Sem contar que, muitas vezes, não damos bola para os sintomas e eles podem estar indicando questões sérias, como depressão (saiba aqui como identificar).

3 cristais para dar um up na motivação

Dito tudo isso, vamos as 3 indicações de 3 cristais para te ajudar a ter mais motivação:

Cornalina

Granada

A Granada é uma pedra que aumenta a vitalidade e a criatividade. É conhecida por despertar paixões, principalmente pela vida, por isso é muito utilizada quando a motivação está baixa e não há ânimo no dia a dia. A pedra nos deixa em alerta e prontos para qualquer coisa. Essa é para quando se É mais calmo e sossegado no geral e precisa conectar com força em determinada situação.

Azurita

Ajuda extra

Se você sentir dificuldade em qualquer estágio, vale a pena procurar o auxílio de um especialista. O terapeuta holístico e/ou vibracional certo pode ajudar a identificar e oferecer diferentes estratégias e ferramentas necessárias para a melhora, com um atendimento especializado e pessoal, focado no seu processo.