Astrologia: como é a mulher de cada signo

Neste Dia Internacional da Mulher, que tal refletir como você se vê como mulher? Dessa forma, o seu Mapa Astral pode te ajudar a entender como é a mulher de cada signo e revelar como você se vê interiormente como mulher.
Então, se você não sabe ou não lembra qual é o signo onde está a Lua, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui. Por fim, leia abaixo alguns características sobre a mulher de cada signo, de acordo com o seu signo lunar.
A mulher de cada signo lunar
- Lua em Áries: combativa, assertiva, guerreira, braba, energizada, cheia de iniciativa.
- Lua em Touro: estável, afetuosa, com recursos materiais, prática, sensual.
- Lua em Gêmeos: falante, estudiosa, curiosa, maleável, necessitada de estímulo.
- Lua em Câncer: sensível, emotiva, apegada à família e apreciadora do seu lar.
- Lua em Leão: dramática, brilhante, criativa, afetuosa, orgulhosa.
- Lua em Virgem: prática, terrena, comedida emocionalmente, prestativa, diligente.
- Lua em Libra: diplomática, sociável, mental, voltada para o seu relacionamento afetivo, ligada em beleza.
- Lua em Escorpião: intensa, profunda, visceral, complexa, passional.
- Lua em Sagitário: animada, extrovertida, exagerada, estrangeira, estudiosa, expansiva.
- Lua em Capricórnio: eficiente, voltada para o âmbito profissional, prática, realista, capaz de dar estrutura.
- Lua em Aquário: inventiva, criativa, sociável, voltada para o grupo e/ou coletivo, ligada ao aos amigos.
- Lua em Peixes: mística, emotiva, sonhadora, espiritualizada, sensível, imaginativa.
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