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Astrologia: como é a mulher de cada signo

A mulher de cada signo é um estudo super importante da Astrologia porque abrange o signo lunar. Entenda um pouco mais aqui
Personare

Personare

Publicado em 08 de Março de 2023 às 09:52

A mulher de cada signo
A mulher de cada signo Crédito: Personare
Neste Dia Internacional da Mulher, que tal refletir como você se vê como mulher? Dessa forma, o seu Mapa Astral pode te ajudar a entender como é a mulher de cada signo e revelar como você se vê interiormente como mulher.
Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, a lua é quem mostra a mulher de cada signo porque a lua é cíclica. Por isso, esse astro rege as mulheres e o feminino.
No sentido mais geral, a Lua no Mapa Astral também ajuda você a conhecer suas emoções. Portanto, o astro ensina sobre como é sua relação com sua casa, sua memória e suas raízes. Em suma, até como você se nutre emocionalmente.
Então, se você não sabe ou não lembra qual é o signo onde está a Lua, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui. Por fim, leia abaixo alguns características sobre a mulher de cada signo, de acordo com o seu signo lunar.

A mulher de cada signo lunar

  • Lua em Áries: combativa, assertiva, guerreira, braba, energizada, cheia de iniciativa.

  • Lua em Touro: estável, afetuosa, com recursos materiais, prática, sensual.

  • Lua em Gêmeos: falante, estudiosa, curiosa, maleável, necessitada de estímulo.

  • Lua em Câncer: sensível, emotiva, apegada à família e apreciadora do seu lar.

  • Lua em Leão: dramática, brilhante, criativa, afetuosa, orgulhosa.

  • Lua em Virgem: prática, terrena, comedida emocionalmente, prestativa, diligente.

  • Lua em Libra: diplomática, sociável, mental, voltada para o seu relacionamento afetivo, ligada em beleza.

  • Lua em Escorpião: intensa, profunda, visceral, complexa, passional.

  • Lua em Sagitário: animada, extrovertida, exagerada, estrangeira, estudiosa, expansiva.

  • Lua em Capricórnio: eficiente, voltada para o âmbito profissional, prática, realista, capaz de dar estrutura.

  • Lua em Aquário: inventiva, criativa, sociável, voltada para o grupo e/ou coletivo, ligada ao aos amigos.

  • Lua em Peixes: mística, emotiva, sonhadora, espiritualizada, sensível, imaginativa.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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