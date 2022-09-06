Previsões para o amor em setembro de 2022 Crédito: Personare

De forma geral, as simbologia negativa do 6 aponta treta, impaciência, imposição de suas verdades, intromissão na vida do outro conselhos que não foram pedidos, enfim, divergências, rompimentos e separações.

Mais do que nunca, precisaremos de muita paciência, diplomacia e respeito às divergências, a fim de entender os pontos de vista do outro e ter espaço para – com empatia – também expormos nossos ideais e opiniões.

Buscar acordos, parcerias, alianças e um novo nível de união nas relações atuais, sejam familiares, grupais ou profissionais (com os membros da equipe).

É um mês para nos unirmos enquanto sociedade, nos darmos as mãos e enaltecer a beleza, a prestatividade, o bem-estar social e a saúde. Aí sim estaremos vivendo bem essa simbologia do 6 que se encontra reforçada em setembro.

Previsões para o amor em setembro de 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE 6 – MÊS PESSOAL 1

Você está com predisposição para começar um relacionamento. A coragem e a iniciativa do 1 se juntam ao romantismo do 6 para lhe apresentarem um potencial para se declarar a alguém, buscar conquistar quem você tem interesse ou simplesmente iniciar um novo ciclo com quem tinha uma “amizade colorida”.

Se você está se relacionando, setembro é apropriado para propor ideias novas, programas diferentes, enfim, renovar sua vida afetiva. Ter coragem para dar um gás a mais na relação.

Também pode marcar o início de um ciclo novo entre você e seu par, sabendo dividir o tempo entre a vida a dois e os projetos de cada um. O 1 pede dedicação a alguma empreitada sua, sem precisar se distanciar completamente de seu par. Afinal, existe a demanda pelo companheirismo desse Trimestre Pessoal 6.

Algumas experiências que podem caracterizar esta nova fase: nascimento de um filho ou na família, mudança de residência, formalização do laço através de um noivado ou casamento.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 2

As Previsões para o amor em setembro de 2022 indicam um mês em que sua sensibilidade emocional estará mais acentuada – o que pode implicar, para você que não está se relacionando, numa maior carência afetiva. Cuidado apenas para não se envolver com alguém só para não ficar só.

Vale a pena, sim, dar vazão ao anseio pelo companheirismo, mas para isso será necessário encerrar um ciclo com outra pessoa, caso não seja possível fazer esse vínculo renascer.

Se você está num relacionamento, o período vai apresentar necessidade de ajudar o seu par, com apoio emocional e conselhos. Ou mesmo de receber esse amparo da pessoa parceira. Isso poderá fortalecer a relação de vocês.

Mas se não houver essa dedicação mútua, há risco de a insatisfação ser tão grande que pode gerar mágoa silenciosa ou colocar fim a um vínculo que não é mais nutritivo.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, o período pode ser bastante favorável para conhecer muita gente e ter mais de uma aventura romântica e sexual.

Quem sabe, pode encontrar alguém com quem você se divirta, tenha afinidade intelectual e química. Daí você poderá viver todo esse potencial afetivo intensamente, numa paixão excitante.

Caso você esteja num relacionamento, é fundamental curtir muito com a pessoa parceira. Sair para se divertir, como ir ao cinema, teatro, shows e até motel. O que importa é dar vazão à predisposição mais passional e sexual que estará a todo vapor em você.

A fertilidade está intensificada também. Por isso, caso não queira uma gravidez, previna-se. Vale uma atenção especial com o ciúme, porque o desejo por atenção, elogio e presentes estará tão grande que, se não enxergar a pessoa parceira babando por você, algum barraco poderá rolar.

Expresse o que deseja, exponha o seu amor, declare os seus sentimentos e demonstre o seu afeto para tornar o vínculo com seu par bem mais caloroso neste mês de setembro.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 4

O amor vai ser encarado como algo sério neste mês. Se não está se relacionando, é provaável que não queira uma aventura qualquer.

A predisposição será de estar ao lado de alguém com quem você sinta segurança e perceba que há base a ser construída para um vínculo duradouro. Se alguém conseguir corresponder a essas exigências mais criteriosas, ótimo. Comprometa-se.

Caso você esteja numa relação e ela ainda não foi formalizada, este mês é muito apropriado para esse objetivo: noivar, casar ou morar junto pra valer. Porque tanto o 4 quanto o 6 simbolizam a necessidade de estar num laço afetivo seguro, tanto emocional quanto materialmente.

E se já há esse nível de relação entre você e seu par, pode ser que vocês deparem com maiores responsabilidades familiares e profissionais. Esses deveres vão demandar muito companheirismo e um mútuo apoio. Assim, poderão colocar a união de vocês num nível ainda mais sólido e justo.

Mas se as divergências entre vocês chegarem a um patamar notório, há possibilidade de entrarem num acordo justo e concretizar a separação.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 5

As previsões para o amor em setembro de 2022 indicam que tende a ser um mês bastante movimentado, com várias atividades e experiências marcantes. Em termos afetivos, para quem não está se relacionando, essa dinâmica pode representar muitas dúvidas e incertezas.

“Quero mesmo me comprometer?” ou “Prefiro as aventuras românticas e sexuais sem cobranças ou formalidades?”. Lembre-se: para se abrir a uma nova relação, é fundamental mudar alguns hábitos e deixar no passado o que ainda pode mexer com seu coração.

Se você já está num relacionamento, este mês lhe apresenta uma forte necessidade de mudanças – sejam buscadas por você ou vindas da própria vida por meio de crises. Então, abra-se para essas novas experiências, nem que precise passar um tempo longe da família ou de seu par. Existe uma demanda por liberdade e desapego nesta fase de sua vida.

Se a insatisfação com seu par tomou uma proporção maior, agora é o mês que “vai ou racha”. Caso queiram fazer o vínculo renascer, faça uma profunda mudança de atitude, buscando experimentar uma convivência mais prazerosa e excitante, inclusive em termos sexuais ou com uma viagem que proporcione aquela renovação.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

O romantismo está em alta. Junto com várias expectativas bem elevadas – quer para quem está se relacionando ou para quem não está numa relação.

Se você ainda não está num vínculo com alguém, poderá iniciar neste mês. Seu desejo por companheirismo e por afinidade para conversar, sair e se divertir está muito acentuado. Aproveite. Permita-se amar e viver o amor com profundidade, alegria e amizade.

Mas saiba que não existe ninguém perfeito nem relação perfeita. Relações são construídas e constantemente ajustadas. Portanto, diminua as expectativas estratosféricas e acolha o lado humano de alguém que você sente atração.

Caso esteja num relacionamento, será fundamental dialogar bastante com a pessoa parceira, principalmente quando pequenos detalhes lhe incomodarem muito. Ficar num comportamento crítico, cobrando severamente a perfeição do seu par, só vai gerar distanciamento.

Aproveite o potencial romântico deste mês e curta ao máximo este vínculo com a pessoa amada. Divirtam-se, em família e como casal. Isso irá colorir a vida a dois.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, sua seletividade e seu nível de exigência estarão enormes, porque tanto o 6 quanto o 7 são números bem criteriosos e não aceitam nada que não seja de altíssima qualidade.

Sendo assim, seu olhar sobre qualquer pessoa estará com uma lupa que analisará cada mínimo detalhe no comportamento e na aparência dela. Se alguém conseguir passar por esse filtro seletivo, me avise. Eu saberei que você está ao lado de uma pessoa acima da média.

Caso esteja num relacionamento, você vai querer aperfeiçoar não apenas a sua forma de amar, mas a maneira como seu par se comporta. Principalmente, detalhes do dia a dia entre vocês que podem estar causando algum tipo de divergência ou desarmonia.

Converse com diplomacia com seu par. Investiguem e decidam em conjunto o que cada qual pode fazer para que a relação seja mais justa e a convivência mais pacífica e intimista. Valerá a pena.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, pode ser que – mesmo com oportunidade de construir as bases de uma relação duradoura – ainda haja um saudosismo em você. Relembrando ou mesmo se reencontrando com alguém com quem já se relacionou.

Se não for possível resgatar este vínculo, que o passado lhe gere reflexões sobre o que precisa mudar de hábitos e comportamentos em sua forma de se relacionar. Assim, poderá se entregar a um novo alguém, libertando-se de uma relação anterior.

Caso esteja se relacionando, é importante você aproveitar este período com potencial enorme de realizar um grande sonho, seja casar, ter filho, morar com a pessoa parceira, fazer uma viagem incrível, etc.

Além disso, será importante você e seu par encerrarem algum ciclo na vida financeira, tal como pagando dívidas e prestações, reestruturando um planejamento melhor e poder realizar sonhos futuros.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 9

As Previsões para o amor em setembro de 2022 indicam que você está num mês em que o romantismo está intenso, com um desejo voraz de vivenciar uma paixão. Consequentemente, se você não está se relacionando, poderá se abrir para um relacionamento repleto de intensidade emocional, com muita diversão e química.

Aproveite! Inclusive, você pode conhecer alguém num show, no cinema, no teatro, viajando ou fazendo algum curso.

Caso você esteja numa relação, a fertilidade está em alta neste período. Gravidez ou mesmo o nascimento de uma criança na família poderão acontecer.

Independentemente disso, será crucial aproveitar o período romântico deste mês para colorir sua vida a dois com mais intensidade, paixão, presentes e declarações de amor. Ter uma atenção especial de seu par e também expressar seu afeto de uma maneira criativa, comovente e profunda.