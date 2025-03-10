Previsões para o amor em março de 2025 Crédito: Personare

Está começando um mês intenso! As previsões para o amor em março de 2025 apontam um período de 8 ou 80 nas relações: de viagens românticas a grandes crises de ciúmes.

Primeiramente, vamos relembrar como chegamos a esses números. Como vimos, o número em destaque em março de 2025 é o 3. Entenda:

Na Numerologia, tudo é quantificado e reduzido sempre a um só algarismo. Ou seja, os resultados são somados até que tenhamos um único número entre 1 e 9.

O 9 é o número do Ano Universal, resultado da soma dos algarismos que compõem o ano de 2025 (2+0+2+5 = 9).

Já o 3 representa este mês. Ele é definido quando acrescentamos à soma 9 (do ano de 2025) o número 3, pois março é o 3º mês no calendário. Assim, temos 9+3 = 12. Somando 1+2, chegamos ao número 3 como o Mês Universal de março de 2025.

Simbolismos de março de 2025 na Numerologia

ANO UNIVERSAL 9 – MÊS UNIVERSAL 3

Se em fevereiro as emoções estavam agitadas, agora elas ganham ainda visibilidade e expressividade. A intensidade emocional da união do 3 e do 9 é enorme!

Portanto, não haverá muito meio-termo! A tendência de considerar o evento bom como espetacular e o ruim como horrível vem com tudo!

Da mesma forma, o romantismo e o desejo de amar em doses cavalares também marcarão este mês de março: viagens românticas, aventuras sexuais, presentes e uma expressão notória do que sente.

As relações, sejam pessoais, afetivas ou profissionais, podem ser marcadas por um desejo maior por atenção e elogios neste período. Com direito a ciúmes, possessividades e “barracos”.

E claro que essa “empolgação” deve se refletir nas redes sociais. Então, aproveite para escrever mais posts, fazer mais vídeos ou se dedicar mais ao seu perfil, canal no Youtube, blog ou site.

O importante é você se expressar, se comunicar, entreter e compartilhar suas percepções e conhecimentos. É hora de alcançar muita gente, viralizar, emocionar e impactar as pessoas.

Previsões para o amor em março de 2025

Além dos números destaques de março, cada pessoa tem seu próprio Mês Pessoal, e ele revela as previsões para o amor em março de 2025. Em seguida, descubra o seu com o passo a passo abaixo:

Inclua seus dados.

Escolha o período de janeiro a março de 2025.

Então, confira o número do seu Mês Pessoal em março.

Na imagem abaixo, como exemplo, veja que a pessoa estará no Mês Pessoal 1 e no Trimestre 7.

Agora que você já conferiu seu Mês Pessoal, entenda essa combinação e veja suas previsões para o amor em março de 2025:

MÊS PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – ANO PESSOAL 7

As pessoas que não estão em um relacionamento podem preferir a solitude, concentrando-se em projetos pessoais. Por isso, uma nova relação só será atraente se permitir independência e crescimento mútuo.

Para quem está em uma relação, discutir interesses pessoais e contar com o apoio mútuo pode renovar a convivência, promovendo maior autonomia para ambos.

MÊS PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – ANO PESSOAL 8

Quem está só tem a chance de iniciar um relacionamento estável, buscando segurança emocional e material e superando medos de dependência do passado.

Para quem está em uma parceria, é necessário exercer maturidade emocional para resolver divergências, especialmente financeiras, e buscar acordos equilibrados para fortalecer o laço.

MÊS PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – ANO PESSOAL 9

As pessoas solteiras encontrarão um ambiente propício para o amor, com forte magnetismo pessoal. Assim, a escolha será entre aventuras temporárias ou um compromisso mais profundo.

Para aquelas em um relacionamento, é o momento ideal para reacender a paixão com atos de amor e parceria. A falta de conexão pode indicar a necessidade de reavaliar o futuro da relação.

MÊS PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – ANO PESSOAL 1

Para quem não está em um relacionamento, esta fase é excelente para aproveitar a energia do número 4 e canalizar o desejo de conquista do número 1. É uma oportunidade perfeita para iniciar um novo relacionamento.

Porém, é importante superar o dilema entre manter a liberdade pessoal e enfrentar o medo de se comprometer, pois isso pode ser um obstáculo para seus objetivos pessoais.

Para quem já está em uma parceria, este período é uma boa chance para fortalecer a relação, marcando um novo capítulo com a pessoa amada. É um momento propício para começar uma família, adquirir ou alugar uma casa, fazer melhorias no lar ou explorar novas experiências que possam estreitar o vínculo afetivo.

MÊS PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – ANO PESSOAL 2

Para quem está só, pode surgir um receio sobre a dependência emocional. Este mês apresenta oportunidades para novos encontros, possivelmente durante viagens ou estudos, o que pode causar dúvida sobre se deseja continuar solteiro ou comprometer-se.

Além disso, talvez você goste de duas pessoas, sendo fundamental escolher alguém que respeite sua independência e não interfira em suas amizades.

Para quem está em um relacionamento, uma viagem ou curso pode trazer mudanças. É um momento para diálogo e decisões conjuntas sobre o futuro, considerando a renovação ou o fim. Também pode ser uma oportunidade de contar com o apoio mútuo em projetos pessoais.

MÊS PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – ANO PESSOAL 3

Pessoas solteiras sentirão um aumento no impulso romântico graças à energia amorosa deste mês. É um ótimo período para socializar, o que aumenta as chances de começar um romance ou desenvolver uma amizade especial.

Para quem está em uma relação, é um tempo propício para investir no romance, garantindo que expectativas excessivas não atrapalhem o clima. Empatia, compreensão e comunicação são essenciais para alcançar uma conexão mais profunda e satisfatória com a pessoa parceira.

MÊS PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – ANO PESSOAL 4

Quem não está em uma relação pode se sentir mais introspectiva(o) e desconfiada(o), com receio de se abrir para um novo amor. Assim, encontrar alguém que demonstre interesse genuíno e segurança pode ser a chave para um compromisso duradouro.

Para aquelas pessoas em um relacionamento, inseguranças ou medos de traição podem afetar a dinâmica afetiva. Por isso, serão precisos esforços conjuntos para reforçar a confiança e fortalecer o companheirismo diante de desafios externos.

MÊS PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – ANO PESSOAL 5

Pessoas solteiras podem optar por focar em outras áreas da vida, como carreira ou viagens, embora um encontro inesperado com alguém do passado possa surgir, sendo possível até reatar a relação.

Para quem está em um relacionamento, este mês oferece a oportunidade de fazer mudanças significativas na relação ou em aspectos que impactam a união. E atenção: resistir a essas mudanças pode levar à separação.

MÊS PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – ANO PESSOAL 6

Para pessoas solteiras, este é um mês cheio de romantismo, perfeito para iniciar um relacionamento desejado há tempos ou transformar uma amizade em amor.