O que Plutão retrógrado significa para o seu signo Crédito: Personare

Uma das razões pelas quais Plutão retrógrado é menos conhecido é que se trata de um planeta lento. Por isso, seus trânsitos demoram muito mais, inclusive a retrogradação, em comparação com o ritmo de um Mercúrio retrógrado.

Assim, pode ser mais difícil precisar quando estamos sentindo os efeitos de Plutão retrógrado. Mas isso não quer dizer que isso não afete você de forma alguma.

Quando é Plutão retrógrado em 2024?

Capricórnio é o signo onde Plutão passou a maior parte dos últimos 15 anos. Nesse período, vivemos profundas reestruturações e transformações (Plutão) na base na nossa vida (Capricórnio).

O convite de Plutão retrógrado em Aquário

Plutão retrógrado é um período para revisão e reflexão, especialmente relacionado a assuntos bem internos seus.

Este é um tempo para transformar reflexões internas em ações concretas!

Embora os efeitos de Plutão retrógrado possam não ser imediatamente evidentes para todos, principalmente devido ao seu movimento lento, eles geralmente se manifestam como mudanças em padrões de pensamento ou mentalidades, em vez de alterações externas diretas.

O que Plutão retrógrado significa para o seu signo

Plutão retrógrado em 2024 deve ser mais sentindo por pessoas que têm Sol, Lua ou Ascendente nos signos fixos – Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Mas todos os signos sentirão de alguma forma seus efeitos, ainda que não de forma aparente.

Por isso, a forma de entender o que Plutão retrógrado significa para o seu signo é pela Casa onde você tem Aquário (o signo onde Plutão está passando).

Sim, você tem Aquário — e todos os outros signos — no seu Mapa! É na área da vida em que você tem esse signo que você pode sentir mais a presença de Plutão pelos próximos 20 anos.

Como descobrir onde você tem Aquário:

No lado direito, abaixo da sua Mandala, escolha a opção Signo nas Casas

Procure por Aquário, é o penúltimo signo da lista.