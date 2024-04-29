Que profissão combina com cada signo? Crédito: Personare

A Astrologia é uma ferramenta valiosa na descoberta de carreiras potencialmente alinhadas com nossas inclinações naturais. Mas que profissão combina com cada signo?

Por isso, neste artigo, exploraremos como identificar essas carreiras e profissões que combinam com cada signo.

Entendendo o Mapa Astral e Carreiras

A maioria das pessoas sabe que possuem um signo solar e a muitos conhecem também Ascendente. De fato, ambos falam muito sobre quem nós somos.

Mas quando o assunto é quem queremos ser, a nossa vocação e as nossas habilidades estão em outros pontos do Mapa.

Para começar a entender quais carreiras podem ser mais adequadas, analise a distribuição planetária em seu mapa astral. Um acúmulo de planetas em uma determinada Casa revelar onde suas habilidades são mais potencializadas.

Por exemplo, um acúmulo de planetas na Casa 3 sugere vocação para carreiras que exigem forte habilidade de comunicação. Já a presença significativa na Casa 5 pode revelar uma veia artística.

Por isso, dependendo do signo presente nesta casa, você pode identificar os talentos e habilidades profissionais mais proeminentes. Por isso, é nele que vamos focar neste artigo.

A profissão que combina com cada signo

Você pode descobrir as profissões ideais de duas maneiras principais:

Carreiras por Signo do Zodíaco

Abaixo, você vai ver a profissão que combina com cada signo do Meio do Céu (Casa 10) de seu mapa.

Mas é importante saber que são apenas direções e potenciais. Seu crescimento e realização pessoal dependerão de como conseguir desenvolver e aproveitar tudo isso.

Áries: Liderança, atividades que exigem coragem e iniciativa, como empresário, esportista ou militar.

Touro: Profissões estáveis e lucrativas, como finanças, agricultura ou artes visuais.

Gêmeos: Comunicação e educação, podendo ser jornalista, escritor ou professor.

Câncer: Carreiras que envolvem cuidar e nutrir, como saúde, psicologia ou gastronomia.

Leão: Profissões que permitam estar sob os holofotes, como ator, educador ou líder de equipe.

Virgem: Detalhismo e análise, ideal para ciências, estatística ou saúde.

Libra: Carreiras que requerem diplomacia e estética, como direito, política ou design.

Escorpião: Profissões que lidam com transformação e o oculto, como psicologia, investigação ou espiritualidade.

Sagitário: Ensino, filosofia ou qualquer carreira que envolva explorar e transmitir conhecimento.

Capricórnio: Gestão e administração, onde podem exercer autoridade e organização.

Aquário: Trabalhos inovadores e humanitários, como ciência, tecnologia ou ativismo social.

Peixes: Profissões ligadas à empatia e arte, como medicina alternativa, psicologia ou artes.

Siga seu propósito

Identificar a profissão que combina com seu signo no Meio do Céu pode ser um excelente passo para uma carreira mais satisfatória e alinhada com seu propósito de vida.