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Horóscopo

Descubra como é o café perfeito de cada signo

No Dia Mundial do Café, que tal aproveitar essa data especial para descobrir o café perfeito do seu signo?
Personare

Personare

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 13:00

Descubra como é o café perfeito de cada signo
Descubra como é o café perfeito de cada signo Crédito: Personare
Hoje é o Dia Mundial do Café. Que tal aproveitar a data especial para descobrir o café perfeito de cada signo? Mas atenção: não adianta olhar o seu signo solar. Embora ele sinalize características da sua personalidade, é a Lua que fala sobre a nossa nutrição, tanto emocional quanto física.
E o café, provavelmente, não nutre apenas o seu corpo com mais energia (veja aqui os benefícios do café), mas também o seu emocional. Afinal, a bebida está muito ligada a lembranças e encontros.
Nesse sentido, com base nas características e influências astrológicas, vamos explorar como seria o café ideal para cada um dos signos lunares.
Descubra o seu signo da Lua
Faça gratuitamente ou abra aqui o seu Mapa Astral.
Então, no menu com Perfil Astrológico, escolha a opção “Planetas”. Por fim, procure pela Lua e anote o signo que aparece ao lado.
Então, agora que você já sabe o seu signo lunar, veja abaixo qual seria o café perfeito de cada signo. Mas se você quiser entender de onde vem seus hábitos alimentares e transformar sua relação com a alimentação, conheça aqui o curso de Astrologia e Alimentação.

Como é o café perfeito de cada signo

Com base em informações da astróloga Vanessa Tuleski sobre o estilo e os hábitos alimentares de cada signo lunar, vamos explorar como seria o café perfeito para cada um deles.
Lua em Áries
Como Áries é conhecido por sua energia e impulso, e seu café perfeito precisa acompanhar esse ritmo acelerado. Um café expresso forte, curto e encorpado é ideal para eles. De preferência, logo cedo!
Lua em Touro
Touro prioriza o prazer e o conforto em tudo, especialmente quando envolve alimentação. Por isso, o café perfeito deve ser saboroso e envolvente, como aqueles com toque de chocolate ou caramelo, como um cappuccino ou um café com leite bem cremoso.
Lua em Gêmeos
Como estamos falando de um signo curioso e versátil, que curte novidades e variedades, o café perfeito é aquele que oferece diferentes sensações. Um café gourmet aromatizado ou uma mistura de grãos especiais pode satisfazer a inquietação geminiana.
Café especial
Para quem tem Lua em Gêmeos, uma opção é o café gourmet aromatizado Crédito: Divulgação
Lua em Câncer
Pessoas cancerianas são sensíveis e valorizam o conforto emocional. Para quem tem Lua em Câncer, então, o café perfeito é aquele que traz aconchego e nostalgia. Um café com leite (que lembre a mãe ou avó), aromatizado com canela ou baunilha, pode trazer a sensação de um abraço reconfortante.
Lua em Leão
Signo regido pelo Sol e que adora ser o centro das atenções, o café perfeito para Leão precisa ser especial e exclusivo. Uma xícara de café gourmet de origem única, com notas complexas e requintadas, é a escolha ideal.
Lua em Virgem
Pessoas virginianas são conhecidas por sua atenção aos detalhes e busca pela perfeição. Para quem tem Lua no signo, o café perfeito deve ser puro e de alta qualidade. Um café espresso bem feito, com grãos selecionados e moídos na hora, irá satisfazer seu paladar exigente.
Lua em Libra
Libra é um signo ligado à harmonia e ao equilíbrio. O café perfeito, portanto, precisa ser suave e equilibrado. Um café com notas delicadas e uma acidez equilibrada, como um café filtrado ou um café com leite bem proporcionado.
Lua em Escorpião
Signo intenso e apaixonado, Escorpião considera o café perfeito aquele que reflete essa profundidade emocional. Um café espresso duplo com um toque de licor, como o café irlandês, será uma escolha irresistível.
Lua em Sagitário
Signo aventureiro e alegre, Sagitário considera o café perfeito um que combine energia com aventura. Um café gelado, com um toque de hortelã e limão, por exemplo, proporcionará uma explosão refrescante de sabores.
Lua em Capricórnio
Um signo prático e determinado como Capricórnio curte um café robusto e encorpado, mas tradicional. Um café coado, feito com grãos de torra escura e servido em uma caneca de cerâmica, trará a solidez e a estrutura que apreciam.
Lua em Aquário
Aquário é um signo independente e criativo, por isso o café perfeito precisa ser fora do comum. Uma xícara de café gelado com uma pitada de pimenta caiena ou cardamomo irá despertar a mente e o paladar curioso dos aquarianos.
Lua em Peixes
Sensível e intuitivo, Peixes curte um café suave e, ao mesmo tempo, envolvente. Um café com leite vegetal, acompanhado de uma pitada de canela, trará uma experiência sensorial delicada e reconfortante, despertando sua imaginação e a conexão emocional.

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