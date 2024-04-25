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Mercúrio retrógrado termina hoje (25): entenda o que isso significa no seu dia a dia

Complicações diárias podem ser aliviadas após este período de retrogradação do planeta
Personare

Personare

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 12:14

Mercúrio retrógrado não acaba quando termina – entenda o período “sombra”
Mercúrio retrógrado não acaba quando termina – entenda o período “sombra” Crédito: Personare
Nesta quinta-feira (25) acabou o mercúrio retrógrado em áries. Mas esse período não acaba quando termina? É isso mesmo. Antes e depois de qualquer planeta retrogradar, ele passa por uma fase em que fica praticamente estacionado no mesmo lugar no Céu. Trata-se de Mercúrio estacionário.
A questão é que, durante esse período “sombra”, o planeta não está ainda em sua “velocidade normal”, por isso, seguimos sentindo os efeitos característicos da retrogradação.
Ou seja, é recomendado esperar mais um tempo para retomar as coisas. Como Mercúrio governa a comunicação, estes períodos podem refletir em nossas interações diárias.
Mas Mercúrio estacionário é um pouco diferente de Mercúrio retrógrado. Não que as decisões tomadas nesse período darão necessariamente errado, mas você pode sentir uma irritação maior porque as situações parecem estagnar.

Quando Mercúrio retrógrado acaba?

Mercúrio estacionário dura geralmente de dois a três dias antes de começar a retrogradação (chamado de estacionário retrógrado) e o mesmo tempo depois da data do fim de Mercúrio Retrógrado (chamado de estacionário direto).
Em 2024, temos quatro vezes Mercúrio retrógrado – veja aqui as datas. O primeiro acabou em janeiro. Então, temos três períodos estacionários ainda:
De 31 de março a 1 de abril e de 25 a 30 de abril, durante a retrogradação de abril.
De 4 a 5 de agosto e de 28 a 31 de agosto, na retrogradação de agosto.
De 24 a 25 de novembro e de 15 a 18 de dezembro, nas datas próximas à retrogradação de final de ano.

Como Lidar Com o Período Estacionário

No período estacionário pré-retrogradação, você tem a oportunidade de planejar com antecedência e se preparar para Mercúrio retrógrado.
No estacionário pós, pode corrigir o curso com novas informações, depois de ter sido pressionado a revisar, reavaliar e reconsiderar eventos passados ​​durante o retrógrado. Foque nas dicas abaixo:
Revisão e reflexão: Use esse tempo para rever projetos e refletir sobre situações. Anote insights que possam ter surgido durante a retrogradação e que podem ser úteis agora.
Foque na área afetada pela retrogradação: veja em qual área da sua vida a retrogradação afetou no seu Horóscopo Personalizado. É só ver a Casa onde está passando Mercúrio agora e então conferir aqui os assuntos ligados a essa Casa astrológica. É sobre isso que você vai poder agir agora!
Paciência é chave: Se você tiver que repetir informações, tente não se estressar. Mantenha registros escritos para ajudar a organizar os pensamentos e evitar repetições desnecessárias.
Retome projetos ao poucos: Apesar das tensões que podem surgir, alguns astrólogos antigos acreditavam que os planetas ganham uma força especial quando estão estacionários. Use esse período para impulsionar projetos que foram pausados ou que enfrentaram obstáculos.
Nai TomaynoAstróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do [email protected]

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