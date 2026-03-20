Astrologia

Horóscopo semanal: previsões dos signos de 23 a 29 de março de 2026

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 20 de março de 2026 às 07:54

A semana pedirá mais estrutura nas ações, empatia e equilíbrio entre a busca por liberdade e as necessidades alheias Crédito: Imagem: Nazarii M | Shutterstock

O Sol em Áries fará conjunção com Saturno e Netuno, pedindo mais estrutura nas ações. Será necessário buscar formas concretas de realização, evitando se deixar levar por ilusões. Isso porque o excesso de autocobrança, somado ao escapismo, poderá gerar atitudes confusas e desentendimentos.

Enquanto isso, Mercúrio e Marte seguirão em conjunção, indicando ações imprecisas, objetivos pouco concretos, sensibilidade aflorada e impulsividade na comunicação. O desafio deste período será expressar-se sem agressividade, defendendo ideais com empatia.

Ademais, Vênus em Áries indica que o desejo de conquista estará acentuado, favorecendo iniciativas apaixonadas e a renovação da autonomia. Será um bom momento para recuperar o que ficou para trás e fortalecer a sua identidade nos relacionamentos. Apenas evite ações egoístas, equilibrando a busca por liberdade com as necessidades alheias.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A mente e as emoções do ariano estarão voltadas para questões internas ou para processos emocionais profundos Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você vivenciará um momento de renovação pessoal, o que exigirá responsabilidade e o abandono de antigas ilusões sobre a própria identidade. Apesar do desejo de se colocar em primeiro lugar, será preciso estruturar os planos com realismo, abandonando comportamentos imaturos que retardam o crescimento.

Ainda nesta fase, a mente e as emoções estarão voltadas para questões internas ou para processos emocionais profundos, o que poderá gerar inquietação ou tendência a ações inconscientes. Para evitar conflitos, procure organizar os pensamentos e canalizar a sua energia para concretizar as metas de forma disciplinada.

Touro

O magnetismo pessoal do taurino estará em alta Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A semana será voltada ao recolhimento e à introspecção. Nesse momento, você deverá encarar a realidade com maturidade, estruturar os planos e desfazer antigas ilusões. Para isso, será importante agir com responsabilidade ao lidar com questões pendentes, além de estabelecer limites claros para preservar sua energia enquanto se prepara para um novo ciclo.

Mesmo buscando silenciar a mente e planejar as ações com cautela, seu magnetismo pessoal estará em alta. Diante disso, será preciso ter cuidado com a impulsividade, evitando expor as suas vulnerabilidades.

Gêmeos

A comunicação do geminiano poderá se tornar mais enérgica e determinada, auxiliando na defesa das ideias Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Nesta semana, você precisará adotar uma postura mais realista e responsável em relação aos projetos coletivos e às emoções. Logo, tenha cautela com as expectativas irreais e foque o que é possível realizar dentro dos grupos. Ainda neste setor, a sua comunicação poderá se tornar mais enérgica e determinada, auxiliando na defesa das suas ideias.

Todavia, isso exigirá cuidado para não gerar atritos desnecessários com os amigos ou figuras de autoridade. O ideal será equilibrar esse impulso de liderança com uma análise cuidadosa dos seus sentimentos. Por fim, você buscará avaliar os desejos íntimos e lidar com questões internas que não estão totalmente claras.

Câncer

O momento favorecerá a conexão do canceriano com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você tenderá a dedicar mais atenção à carreira. Será necessário comprometer-se com a realidade, estruturando as metas com seriedade e descartando ilusões. Ao mesmo tempo, a comunicação no ambiente profissional poderá estar acelerada; por isso, evite que palavras impensadas criem obstáculos desnecessários com colegas ou figuras de autoridade.

No campo social, o momento favorecerá a conexão com pessoas que compartilham ideais em sintonia com os seus, trazendo leveza e novas oportunidades. Para alcançar bons resultados, procure equilibrar sua disposição com um planejamento estratégico, em vez de se perder em debates abstratos.

Leão

A agilidade mental e a determinação do leonino se tornarão fundamentais para resolver pendências no setor profissional Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de estruturar melhor os ideais e objetivos de longo prazo. Para tanto, procure agir com realismo e responsabilidade, evitando se perder em expectativas. Será um momento importante para estabelecer limites claros ao buscar novos conhecimentos , priorizando bases sólidas que permitam um crescimento seguro e consciente.

No campo profissional, a agilidade mental e a determinação se tornarão fundamentais para resolver pendências. Inclusive, haverá mais facilidade para tomar iniciativas que reforcem a sua competência. No processo, entretanto, deverá evitar atritos causados pela impaciência, assim como direcionar a energia para ações que estejam alinhadas aos seus valores.

Virgem

O virginiano desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A semana pedirá mais responsabilidade em relação às finanças compartilhadas. Para tanto, precisará abandonar ilusões a fim de evitar perdas financeiras. Ainda neste período, você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. No entanto, esse desejo deverá ser equilibrado com a resolução de pendências burocráticas.

Nos relacionamentos, a comunicação estará intensa e acelerada, o que ajudará na resolução de conflitos. Apenas tome cuidado para que a sinceridade não se transforme em agressividade. O ideal será agir com paciência, garantindo que as decisões tomadas agora sejam baseadas na realidade.

Libra

A rotina de trabalho e os cuidados com a saúde poderão demandar agilidade do libriano Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você precisará ser mais realista e responsável nos relacionamentos, buscando estabelecer limites claros e encerrar situações confusas. Ainda nesta semana, a rotina de trabalho e os cuidados com a saúde poderão demandar agilidade. Ao mesmo tempo, a comunicação com colegas possivelmente soará ríspida, o que exigirá cautela para não transformar pequenas divergências em conflitos desgastantes.

Nas finanças, haverá abertura para lidar com recursos compartilhados. Além disso, o momento favorecerá decisões importantes. No processo, apenas evite se deixar levar por impulsos.

Escorpião

O escorpiano precisará buscar o equilíbrio entre os desejos individuais e os compromissos assumidos com o outro Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A rotina de trabalho e os cuidados com a saúde exigirão uma postura disciplinada e realista. Para isso, procure estabelecer limites claros, organizar as tarefas e se desapegar de ilusões. Tais atitudes ajudarão a evitar que expectativas irreais ou o cansaço excessivo prejudiquem o desempenho profissional.

No setor social, embora a comunicação esteja mais intensa – o que favorecerá a tomada de decisões –, você precisará controlar a impaciência para evitar atritos desnecessários com pessoas próximas. O mais indicado será buscar o equilíbrio entre os desejos individuais e os compromissos assumidos com o outro.

Sagitário

A comunicação do sagitariano com familiares poderá ser carregada de uma energia intensa e direta Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Será necessário encarar os projetos criativos e a busca por prazer com mais responsabilidade, abandonando ilusões para construir algo que possua uma estrutura duradoura. Portanto, procure não negligenciar as suas obrigações, evitando assim que o entusiasmo se perca em expectativas irreais ou na falta de foco.

No ambiente doméstico, a comunicação com familiares poderá ser carregada de uma energia intensa e direta. Esse cenário facilitará a resolução de pendências antigas, mas também exigirá cautela para que o excesso de sinceridade não gere conflitos. O melhor será cultivar a paciência e a disciplina para lidar com questões do passado, assim como canalizar a sua energia para projetos concretos.

Capricórnio

O momento favorecerá reformas que tragam harmonia e conforto para o lar do capricorniano Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você tenderá a voltar a sua atenção às relações familiares e à maneira como se comunica. Nesse contexto, precisará estabelecer limites claros e assumir responsabilidades concretas no ambiente doméstico. Também deverá organizar os pensamentos de forma realista e investir na paciência, pois o diálogo em casa poderá se tornar ríspido.

Por outro lado, o momento favorecerá reformas que tragam harmonia e conforto para o lar, desde que cada passo seja bem-planejado, evitando assim gastos desnecessários. Lembre-se: a cautela ajudará a alcançar estabilidade material e emocional.

Aquário

Será um momento importante para o aquariano estabelecer limites claros na forma como expressa as ideias Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de estruturar melhor a comunicação. No caso, precisará exercer um olhar realista e responsável para evitar que ilusões afetem a sua estabilidade. De modo geral, será um momento importante para estabelecer limites claros na forma como expressa as suas ideias e lida com documentos, garantindo assim que os planos de curto prazo estejam alinhados à realidade.

No campo financeiro, haverá energia para tomar decisões. Contudo, procure conter a impaciência e a impulsividade em negociações. Por fim, a sua forma de se relacionar com as pessoas ao redor tenderá a se tornar mais espontânea, facilitando contatos produtivos.

Peixes

A vitalidade e a capacidade de comunicação do pisciano estarão em alta Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Você buscará organizar a vida financeira e os valores pessoais. No processo, procure agir com maturidade e senso de realidade para conquistar segurança material e desfazer ilusões sobre os recursos. Inclusive, o momento pedirá limites claros em gastos e investimentos, garantindo assim que os ganhos estejam apoiados em bases sólidas e duradouras.

Ainda nesta fase, embora a sua vitalidade e capacidade de comunicação estejam em alta – favorecendo decisões rápidas e corretas sobre os objetivos individuais –, precisará controlar a impaciência para evitar reações impulsivas ou discussões desnecessárias. O ideal será agir com coragem e clareza.