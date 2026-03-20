Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/03/2026

Publicado em 20 de março de 2026 às 08:54
Nesta sexta-feira, com o Ano Novo Astrológico, o tarot indica uma energia de inícios poderosos, conquistas e decisões conscientes. Muitas cartas apontam para crescimento, estabilidade e oportunidades, mas também há alertas sobre estratégia e paciência. O dia pedirá atitude, mas com inteligência emocional.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Uma nova fase se iniciará com muita energia e entusiasmo. A carta “Ás de Paus” revela impulso criativo, motivação e coragem para dar o primeiro passo em algo importante. Aproveite para agir.
Clareza mental e posicionamento firme serão essenciais, revela a carta “Rainha de Espadas”. O dia pedirá decisões racionais e comunicação direta. Corte o que não faz mais sentido com maturidade.
Estabilidade e segurança material ganharão destaque. A carta “Rei de Ouros” indica foco em finanças, trabalho e construção de algo sólido. Será um dia ideal para decisões práticas .
Haverá conclusão e realização. Um ciclo importante poderá se encerrar com sensação de dever cumprido. A carta “O Mundo” indica crescimento e expansão.
Haverá movimento e impulso, mostra a carta “Cavaleiro de Paus”. O dia poderá trazer vontade de agir rapidamente ou mudar algo. Será importante canalizar essa energia com foco para evitar impulsividade.
Haverá necessidade de paciência e avaliação. Nem tudo acontecerá no tempo que você deseja. A carta “7 de Ouros” pede observação dos resultados antes de agir.
Haverá harmonia e felicidade emocional, mostra a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude . A sexta-feira será ideal para fortalecer vínculos.
Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e observação. Nem tudo precisará ser exposto ou resolvido imediatamente.
Haverá equilíbrio e paciência, mostra a carta “A Temperança”. O dia favorecerá ajustes e harmonia entre diferentes áreas da vida. Será importante evitar excessos .
Haverá estabilidade e cuidado com o bem-estar. A carta “Rainha de Ouros” indica segurança material e valorização da sua autonomia. Será um bom dia para investir em você.
Haverá clareza e verdade, mostra a carta “Ás de Espadas”. O dia favorecerá decisões importantes e conversas que trarão entendimento. Será o momento de cortar ilusões.
Haverá novidades e entusiasmo, revela a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia ou convite poderá trazer energia nova para o seu dia. Será interessante explorar novas possibilidades.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta