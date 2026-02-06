Astrologia

Horóscopo semanal: previsões dos signos de 09 a 15 de fevereiro de 2026

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Ao mesmo tempo que os nativos poderão enfrentar instabilidades. também haverá a possibilidade de boas mudanças e reconciliações Crédito: Imagem: robin.ph | Shutterstock

O Sol em Aquário fará conjunção com Vênus e quadratura com Marte e Urano, indicando um momento de instabilidade e atitudes precipitadas, o que poderá gerar tensões e rompimentos bruscos. Ao mesmo tempo, haverá uma força intensa voltada à realização de mudanças pessoais e nos relacionamentos.

Mercúrio em Peixes estará em conjunção com Vênus, sugerindo maior sensibilidade mental e intuitiva. Nesse cenário, os pensamentos tenderão a se tornar mais simbólicos do que racionais, favorecendo conversas afetuosas, reconciliações e a expressão dos sentimentos. Por outro lado, isso poderá acarretar idealizações nos relacionamentos.

Por sua vez, Vênus em Peixes fará conjunção com Mercúrio e com o Sol, além de formar quadratura com Urano. Esses movimentos indicam um período instável para os relacionamentos, com propensão a rompimentos inesperados, conflitos, desejo por liberdade e idealizações.

Ademais, Marte em Aquário estará em conjunção com o Astro-Rei, sinalizando uma fase de maior motivação para ir em busca dos próprios ideais e propósitos de vida. No entanto, também haverá a possibilidade de discussões e mal-entendidos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os arianos deverão observar os impulsos e evitar decisões financeiras ou profissionais precipitadas Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você precisará ter cautela com o excesso de agitação mental e com a tendência ao isolamento emocional, a fim de evitar o esgotamento das energias. Ainda nesta semana, sentirá a necessidade de rever acordos e pendências do passado. Todavia, deverá ter cuidado para que mal-entendidos não gerem conflitos com pessoas próximas, além de observar os impulsos e evitar decisões financeiras ou profissionais precipitadas.

Afinal, a instabilidade momentânea poderá afetar a percepção da realidade. O ideal será agir com descrição, optar por ambientes tranquilos e focar atividades que tragam clareza interna, em vez de buscar respostas imediatas no mundo externo. Ademais, lembre-se que manter a calma o(a) ajudará a lidar melhor com os desafios do período.

Touro

Nesta semana, os taurinos buscarão colaborar com o coletivo e compartilhar ideias Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de reavaliar os projetos futuros e o seu papel nos grupos. No processo, haverá tentativas de colaborar com o coletivo e compartilhar ideias. Porém, poderão surgir disputas de poder, divergências de valores e mudanças repentinas nos planos.

Será importante agir com cautela para que a impaciência não comprometa as amizades ou parcerias de longa data. Para isso, evite decisões impulsivas e busque manter a flexibilidade diante de situações que fujam do seu controle. O ideal será filtrar o que realmente faz sentido e descartar aquilo que gera um desgaste emocional desnecessário.

Gêmeos

O setor profissional ganhará destaque na semana dos geminianos Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você se envolverá bastante com as ambições e a imagem profissional . Nesse cenário, haverá uma oscilação entre a vontade de agir com ousadia e a necessidade de comunicar as ideias com sensibilidade. Procure ter cuidado ao se expressar, pois a falta de clareza e as posturas autoritárias poderão causar confusões, especialmente com figuras de liderança.

Ainda no ambiente de trabalho, imprevistos possivelmente irão desestabilizar os planos ou compromissos importantes. Diante disso, será fundamental agir com flexibilidade, adiar algumas decisões e organizar as responsabilidades com paciência e clareza, evitando assim que a instabilidade momentânea prejudique a carreira.

Câncer

Os cancerianos desejarão expandir os horizontes e investir em novos conhecimentos Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes e investir em novos conhecimentos. Inclusive, a sua intuição estará aguçada, facilitando a compreensão de assuntos mais complexos. No entanto, a comunicação poderá oscilar entre a sensibilidade e a sinceridade, causando mal-entendidos. Além disso, haverá a possibilidade de imprevistos, o que afetará os planos e crenças de forma intensa.

Diante desses cenários, deverá ter cuidado com convicções rígidas, pois elas possivelmente gerarão conflitos desnecessários, assim como exercer a flexibilidade para lidar com mudanças que fogem do planejamento habitual. De modo geral, o ideal será manter a mente aberta, evitar posturas defensivas e priorizar o diálogo.

Leão

A semana pedirá que os leoninos revisem aquilo que realmente valorizam e se desapeguem de situações que não trazem estabilidade Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Haverá um forte impulso para agir e resolver pendências. Entretanto, a pressa poderá gerar conflitos com pessoas próximas ou com figuras de autoridade. Diante disso, deverá se atentar aos compromissos financeiros e às parcerias que envolvem recursos compartilhados, assim como manter a calma ao negociar contratos e evitar decisões impulsivas baseadas apenas no desejo de mudança imediata.

O ideal será revisar aquilo que realmente valoriza, se desapegar de situações que não trazem estabilidade e equilibrar a sua vontade de liderar com a necessidade de ouvir o outro. Tais atitudes diminuirão a chance de desgastes desnecessários nas finanças, no trabalho e na vida pessoal.

Virgem

Os virginianos poderão expressar os sentimentos profundos com mais clareza Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Ao longo desta semana, você buscará resolver pendências nos relacionamentos. Inclusive, poderá expressar os sentimentos profundos com mais clareza. Contudo, precisará ter cautela, pois as parcerias tenderão a estar mais intensas e carregadas de expectativas.

Logo, evite agir com autoritarismo ou impaciência. Ademais, caso não mantenha a flexibilidade, mudanças inesperadas possivelmente causarão instabilidades nas relações. Será importante equilibrar a sua vontade de transformar as situações com a escuta atenta, a fim de que os vínculos cresçam de forma justa, transparente e harmoniosa.

Libra

O ideal será que os librianos equilibrem a produtividade com a necessidade de descanso Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você precisará cuidar melhor da saúde e da organização da rotina, pois o excesso de tarefas poderá aumentar o estresse físico e mental. No campo profissional, sentirá a necessidade de resolver pendências. No processo, todavia, deverá tomar cuidado com disputas de poder ou exigências excessivas. Isso porque elas possivelmente levarão a desgastes nas relações com colegas.

Ademais, a comunicação no ambiente de trabalho pedirá clareza para evitar confusões e mal-entendidos no que diz respeito aos prazos. Em resumo, será um momento importante para evitar mudanças bruscas no cotidiano e investir na estabilidade. Para isso, procure equilibrar a produtividade com a necessidade de descanso .

Escorpião

A criatividade e a vontade de se destacar dos escorpianos estarão em alta Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você tenderá a se expressar de maneira intensa na vida afetiva. Além disso, a criatividade e a vontade de se destacar estarão em alta. Porém, deverá ter cuidado com comportamentos dominadores e palavras impulsivas. Afinal, isso poderá gerar crises e cobranças nos relacionamentos.

Ainda neste período, imprevistos e a busca por liberdade possivelmente irão desestabilizar as relações e os projetos de lazer. Essa situação exigirá flexibilidade para lidar com mudanças inesperadas, assim como cautela para evitar decisões precipitadas, respeitando os próprios limites.

Sagitário

Os sagitarianos dedicarão bastante atenção às relações familiares e às emoções Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você dedicará mais atenção às relações familiares e às emoções. Nesse cenário, haverá o desejo de renovar o espaço doméstico ou resolver questões do passado. Ao mesmo tempo, mudanças repentinas ou uma busca por independência dentro de casa poderão causar instabilidades, tornando necessário agir com paciência e evitar decisões impulsivas que afetem a segurança emocional.

Ainda nesta semana, deverá ter cuidado com disputas de poder e desafios na comunicação. Afinal, essas situações possivelmente levarão a mal-entendidos sobre sentimentos e responsabilidades compartilhadas. O ideal será manter a calma diante dos imprevistos e priorizar o diálogo honesto.

Capricórnio

Será importante que os capricornianos evitem posturas agressivas ou defensivas, especialmente em viagens ou negociações Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Nesta semana, você sentirá um impulso mental muito forte e uma urgência para resolver assuntos do cotidiano. No entanto, a impaciência poderá gerar mal-entendidos e comprometer conversas e acordos importantes. Logo, deverá ter cuidado na hora de expressar as suas ideias, evitando posturas agressivas ou defensivas, especialmente em negociações ou viagens curtas.

Esta fase também pedirá mais calma para lidar com os imprevistos. Procure transformar as tensões do momento em uma oportunidade para organizar melhor a comunicação, ouvindo o outro com empatia.

Aquário

Os aquarianos terão mais motivação para aumentar a segurança material Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você tenderá a dedicar atenção à organização dos recursos financeiros e à reavaliação dos valores pessoais. Inclusive, haverá mais motivação para aumentar a segurança material . Entretanto, imprevistos ou mudanças nos ganhos poderão comprometer a instabilidade a longo prazo.

Diante disso, deverá evitar gastos impulsivos motivados por ansiedade ou desejo de controle, assim como ter cuidado com as negociações, manter a transparência nas trocas e exercer a flexibilidade e a capacidade de adaptação. Lembre-se que a clareza mental o(a) ajudará a lidar com os desafios externos.

Peixes

Os piscianos sentirão a necessidade de se posicionar e agir com autonomia Crédito: Imagem: Lyusaren | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de se posicionar e agir com autonomia. Contudo, conflitos de poder ou imprevistos financeiros poderão gerar tensões e impaciência. Portanto, deverá se atentar à forma como expressa os desejos mais profundos e investir na clareza mental, não permitindo que os impulsos prejudiquem os relacionamentos próximos ou projetos pessoais.

Também será importante manter a calma diante das mudanças e equilibrar a determinação com a diplomacia. Essas atitudes ajudarão a evitar desgastes desnecessários e a transformar desafios em oportunidades de renovação.