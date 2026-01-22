Horóscopo Chinês: conheça a personalidade do signo de Tigre

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 17:51
O Tigre é o terceiro signo do Horóscopo Chinês e, no zodíaco, corresponde a Aquário. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos é a madeira, a pedra é a água-marinha, a flor é a papoula, o metal é o alumínio, a erva o sabugueiro, o aroma é a canela, as cores são laranja e marrom-claro e o número da sorte é o 3.
Os nativos de Tigre são as pessoas nascidas nas seguintes datas:
Se você nasceu entre 3h e 5h, o seu ascendente é o Tigre.
A pessoa do signo de Tigre está sempre em busca de renovação. Tem prazer em demonstrar criatividade e originalidade e, com isso, conquistar a atenção e a admiração das pessoas. Além disso, o nativo também gosta de ser estimulado para atingir a perfeição e exibir a popularidade.
Uma das grandes virtudes do nascido no ano do Tigre é a capacidade de reconhecer as próprias falhas e, assim, assumir uma postura correta. Além disso, esse nativo é rápido e inteligente, assim como mantém atenção constante ao bem-estar coletivo, ao espírito humanitário, às questões políticas e à busca por independência em sua vida e objetivos.
Assim como os outros signos, o Tigre também possui características que precisa desenvolver. O nativo é frequentemente associado à dificuldade de concluir o que inicia, à tendência à preguiça, à propensão a vícios e à instabilidade em relação às suas ambições e desejos ao longo da vida.
“A impulsividade e a rebeldia do Tigre, muitas vezes, o levam a situações conflituosas, seja na vida pessoal ou profissional. Os nativos não temem embates, pelo contrário, se sentem muito confortáveis diante de disputas e discussões”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa.
As novidades costumam exercer um grande fascínio sobre o espírito do nativo de Tigre. Por causa disso, ele está sempre querendo mudar as coisas e as pessoas que estão ao seu redor. Essa postura acaba gerando certos atritos nos relacionamentos, especialmente com o sexo oposto, pois o Tigre raramente abre mão de suas convicções. Na vida amorosa, tende a enxergar o sexo como um complemento da relação, e não como o centro das suas prioridades.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta