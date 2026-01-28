Astrologia

Horóscopo Chinês: previsões de fevereiro de 2026 para todos os signos

Saiba como a energia do Tigre influenciará o segundo mês do ano de cada nativo

O ano de 2026 tem a energia do Cavalo, mas cada mês apresenta a referência de um dos animais do Horóscopo Chinês. Fevereiro traz a influência do Tigre, um signo criativo e inteligente, mas também instável e rebelde.

“A impulsividade e a rebeldia do Tigre, muitas vezes, o levam a situações conflituosas, seja na vida pessoal ou profissional. Os nativos não temem embates, pelo contrário, se sentem muito confortáveis diante de disputas e discussões”, comenta Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa. A especialista ainda ressalta que esse gosto pelo conflito é malvisto pelos outros animais, o que torna os nativos do Tigre mais sozinhos e isolados.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os 12 signos do Horóscopo Chinês em fevereiro. Confira!

Rato

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional . Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro, podendo negligenciar o talento e a segurança.

Neste mês, os nascidos no ano do Rato serão convidados a mudar padrões que já não servem. No processo, poderão ocorrer rompimentos com pessoas, carreiras e ideais. Ainda assim, os nativos deverão realizar as mudanças sem postergar.

Búfalo

O Búfalo é considerado o animal mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Além disso, esse signo é disciplinado e dedicado. Geralmente se envolve em trabalhos que exigem esforço e consegue atingir os objetivos com perseverança.

Em fevereiro, os nascidos no ano do Búfalo deverão tomar consciência sobre padrões emocionais que demandam amadurecimento. De modo geral, eles terão o ano de 2026 para se preparar emocionalmente para 2027, que será desafiador, especialmente para os nativos que nasceram em 1997.

Tigre

A instabilidade é uma das características mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças. Esses desequilíbrios afetam todos que rodeiam esse animal, pois ele apresenta dificuldades para administrar as economias e tenta compensar as suas frustrações com bens desnecessários.

No mês de fevereiro, os nascidos no ano do Tigre poderão construir estruturas sólidas na vida. Eles serão capazes de identificar oportunidades e trabalhar para tirar bons proveitos delas. Contudo, deverão ter cuidado com a pressa para não haver prejuízos no processo.

Coelho

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele é capaz de fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Em fevereiro, a sensibilidade emocional dos nativos estará aflorada, podendo gerar reações desproporcionais a assuntos que deveriam estar resolvidos. Portanto, o ideal será que eles analisem bem cada situação a fim de evitar exageros.

Dragão

Autonomia e individualidade são características marcantes do Dragão. No entanto, esse nativo precisa tomar cuidado para que essas virtudes não se transformem em egoísmo ou orgulho. Isso tende a ocorrer quando ele passa a se considerar mais importante que os demais.

Fevereiro será o melhor mês do ano para os nativos do Dragão. Isso porque eles conseguirão colher o que plantaram e expandir os objetivos que foram traçados há tempos. Em resumo, o período favorecerá o desfrute dos prazeres, mas também pedirá cautela com os recursos.

Serpente

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é reconhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. No entanto, quando não bem conduzidas, essas qualidades despertam comportamentos manipuladores e geram desconfiança nas pessoas.

Neste mês, os nascidos no ano da Serpente sentirão a euforia do ano anterior se esvair. Nesse cenário, será necessário retomar o cuidado com as situações desafiadoras. Além disso, o resguardo se tornará fundamental neste momento.

Cavalo

O Cavalo é um signo popular e comunicativo, mas pode se mostrar impulsivo em certos momentos. Quando canaliza as suas energias de forma equilibrada, tem grande potencial para conquistar metas importantes.

Ao longo de fevereiro, os nativos do Cavalo sentirão com mais intensidade os bons ventos que soprarão em 2026. Contudo, eles deverão se atentar para não perder as oportunidades do mês.

Cabra

O excesso de sensibilidade da Cabra pode torná-la mais vulnerável. Os jogos mentais desse animal também costumam ser malvistos, gerando impactos negativos.

Neste mês, os nascidos no ano da Cabra precisarão resolver assuntos relacionados ao passado, especialmente os que envolvem a família e as emoções. Esse processo será fundamental para que eles sigam em frente e aproveitem as oportunidades de transformação do período.

Macaco

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso acontece quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias.

No mês de fevereiro, os nascidos no ano do Macaco poderão enfrentar abalos e tensões relacionadas às contradições que carregam dentro de si. A investigação interna será benéfica para os nativos neste momento.

Galo

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver compreensão e aceitação para lidar tanto com as suas próprias imperfeições quanto com as dos outros. Sem essas habilidades, tende a sofrer com críticas constantes.

Neste período, os nativos do Galo poderão superar algumas limitações. Apesar das dificuldades que possivelmente aparecerão no percurso, a fase será de expansão.

Cão

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, inseguro e carente do Horóscopo Chinês. Esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Os nativos viverão um período de expansão ao longo de fevereiro. Novas ideias surgirão, assim como a força para sustentá-las. De modo geral, será uma fase muito benéfica para eles.

Javali

O Javali está em constante transformação, o que traz aspectos positivos e negativos. Por um lado, simboliza o aprimoramento contínuo; por outro, pode dificultar a finalização dos projetos iniciados. Neste mês, os nativos experimentarão uma sensação de leveza, com bons acontecimentos surgindo. O ideal será que eles aproveitem o período para se recuperar dos desgastes de 2025.

Tery Kanakura

Tery Kanakura é consultora de Astrologia Oriental Chinesa e Feng Shui. Além disso, trabalha como arquiteta no setor da construção civil e se dedica aos estudos da neuroarquitetura e psicanálise.