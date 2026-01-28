Gastronomia

Brasileirão começa hoje: 5 petiscos rápidos para curtir os jogos

Veja como preparar receitas simples e saborosas para acompanhar o seu time do coração

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 16:49

Panqueca de brócolis com queijo Crédito: Imagem: DronG | Shutterstock

Bola rolando, torcida animada e a fome batendo ainda no meio do primeiro tempo. Entre um ataque e outro, ninguém quer sair da frente da TV nem perder aquele lance decisivo. Para acompanhar a emoção do Brasileirão do começo ao apito final, nada melhor do que apostar em petiscos práticos e fáceis de preparar, que deixam os jogos ainda mais gostosos sem dar trabalho na cozinha. Confira!

1. Panqueca de brócolis com queijo

Ingredientes

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de muçarela ralada

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de chá de fermento químico em pó

2 ovos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque os ovos e bata levemente com um garfo. Acrescente o leite e misture bem. Junte a farinha de trigo aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea. Adicione o brócolis, a muçarela , o parmesão, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até incorporar todos os ingredientes.

Aqueça uma frigideira com um fio de óleo em fogo médio. Com o auxílio de uma concha, coloque pequenas porções da massa na frigideira, formando panquecas. Frite até dourar ambos os lados. Retire e deixe escorrer em papel-toalha. Sirva quente, com o queijo ainda derretido.

2. Guacamole com chips de batata-doce

Ingredientes

2 batatas-doces cortadas em rodelas finas

Polpa de 2 abacates maduros

3 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e picado

1 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque as rodelas de batata-doce, regue com duas colheres de sopa de azeite, tempere com sal e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem crocantes . Enquanto isso, em uma tigela, amasse os abacates com um garfo, adicione o tomate, a cebola-roxa, o suco de limão e o restante do azeite. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva o guacamole acompanhado dos chips de batata-doce.

Palitinho de abobrinha empanada Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

3. Palitinho de abobrinha empanada

Ingredientes

2 abobrinhas

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de farinha panko

1/4 de xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 ovo batido

Sal, pimenta-do-reino moída e alho em pó a gosto

Óleo para pincelar

Modo de preparo

Corte as abobrinhas em palitos de cerca de 1 cm de espessura, mantendo-os uniformes para assar por igual. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho em pó. Em três tigelas separadas, coloque a farinha de trigo, o ovo batido e a farinha panko misturada com o parmesão. Passe cada palito primeiro na farinha de trigo, cobrindo toda a superfície, depois mergulhe no ovo batido, envolvendo bem, e por fim passe na farinha panko, pressionando levemente para formar uma camada uniforme e crocante.

Disponha os palitos na cesta da air fryer, deixando espaço entre eles para que dourem por igual. Pincele com óleo. Frite a 200 °C por 10 a 12 minutos, virando os palitos na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes por fora, mantendo a abobrinha macia por dentro. Retire e sirva imediatamente, acompanhado de molhos da sua preferência.

4. Batatinhas ao murro com alecrim

Ingredientes

400 g de batata-bolinha

2 colheres de sopa de azeite

2 ramos de alecrim

Sal a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a batata-bolinha com água, adicione sal e cozinhe em fogo médio até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e disponha em uma assadeira. Com o fundo de um copo, amasse levemente cada batata. Regue com azeite, adicione os ramos de alecrim e tempere com sal. Leve ao forno preaquecido a 220 °C até ficar dourada e crocante por fora. Retire-a e sirva em seguida.

5. Bruschetta com queijo gorgonzola e geleia de frutas vermelhas

Ingredientes

1 pão italiano cortado em fatias

80 g de queijo gorgonzola

2 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas

Modo de preparo

Disponha as fatias de pão italiano em uma assadeira, uma ao lado da outra, e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 5 a 8 minutos, até ficarem levemente douradas e crocantes por fora, mas ainda macias por dentro. Retire do forno e, com o pão ainda quente, distribua o queijo gorgonzola sobre as fatias, permitindo que ele comece a derreter levemente com o calor. Em seguida, acrescente pequenas porções da geleia de frutas vermelhas sobre o queijo e sirva.