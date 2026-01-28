Festival de verão agita Piúma com entrada gratuita e pratos a R$ 15

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:55
No Litoral Sul do Espírito Santo, um dos principais destinos à beira-mar recebe neste fim de semana um festival que reúne gastronomia, música ao vivo, artesanato e lazer infantil, com entrada gratuita. É o Piúma Gastronomia e Arte, que realiza sua edição de verão entre quinta-feira (29) e domingo (1º), com entrada gratuita.
O cenário da Cidade das Conchas escolhido para o evento é o Portal da Ilha do Gambá, que terá uma estrutura com praça de alimentação coberta, palco para shows e espaço kids para receber capixabas e turistas.
Camarão empanado, isca de peixe, burrito de camarão, risoto de mariscos e até moqueca capixaba estão entre as receitas inspiradas no litoral, mas o cardápio do evento contará também com espetinhos variados, pizza, poke, hambúrguer e sanduíche. Os preços das porções variam entre R$ 15 e R$ 100.
Para beber, estarão à venda drinques e cerveja artesanal nos estilos Pilsen, Cream Ale, Stout, IPA, Arábica e Red Ale, comercializadas por três cervejarias regionais: Moro, Panzert e Tim Beer. Também haverá chope de morango e de vinho.
A cultura piumense estará representada na festa pelo artesanato de conchas, que é um símbolo da cidade, e a trilha sonora ao vivo virá com uma mistura de pop rock, samba, forró, sertanejo e MPB. Confira as atrações e os horários dos shows abaixo.
Quinta-feira (29/01)
FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA E ARTE - EDIÇÃO DE VERÃO
Quando: de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026
Onde: no Portal da Ilha do Gambá, em Piúma
Entrada gratuita
Mais informações: @piumagastronomiaearte.
