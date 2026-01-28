Editorias do Site
Festival de verão agita Piúma com entrada gratuita e pratos a R$ 15

Camarão empanado, comida mexicana e chope de morango estão no cardápio do Piúma Gastronomia e Arte, que começa nesta quinta (29)

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:55

Festival Piúma Gastronomia e Arte - Edição de Verão
Camarão empanado estão entre as opções de petisco na praça de alimentação  Crédito: Astris Filmes

No Litoral Sul do Espírito Santo, um dos principais destinos à beira-mar recebe neste fim de semana um festival que reúne gastronomia, música ao vivo, artesanato e lazer infantil, com entrada gratuita. É o Piúma Gastronomia e Arte, que realiza sua edição de verão entre quinta-feira (29) e domingo (1º), com entrada gratuita

O cenário da Cidade das Conchas escolhido para o evento é o Portal da Ilha do Gambá, que terá uma estrutura com praça de alimentação coberta, palco para shows e espaço kids para receber capixabas e turistas.

Cardápio do evento

Camarão empanado, isca de peixe, burrito de camarão, risoto de mariscos e até moqueca capixaba estão entre as receitas inspiradas no litoral, mas o cardápio do evento contará também com espetinhos variados, pizza, poke, hambúrguer e sanduíche. Os preços das porções variam entre R$ 15 e R$ 100. 

Para beber, estarão à venda drinques e cerveja artesanal nos estilos Pilsen, Cream Ale, Stout, IPA, Arábica e Red Ale, comercializadas por três cervejarias regionais: Moro, Panzert e Tim Beer. Também haverá chope de morango e de vinho.  

Festival Piúma Gastronomia e Arte - Edição de Verão
Festival será realizado no Portal da Ilha do Gambá, na Orla de Piúma Crédito: Astris Filmes

A cultura piumense estará representada na festa pelo artesanato de conchas, que é um símbolo da cidade, e a trilha sonora ao vivo virá com uma mistura de pop rock, samba, forró, sertanejo e MPB. Confira as atrações e os horários dos shows abaixo.

Programação

Quinta-feira (29/01)

  • 18h – Abertura do festival
  • 19h30 – Só Resenha (pagode)
Sexta-feira (30/01)
  • 18h – Abertura do festival
  • 19h – Novelo (brasilidades)
  • 21h – Rubens Netto (axé pop)
Sábado (31/01)
  • 18h – Abertura do festival
  • 19h – Trio Mafuá (forró)
  • 21h – Ferna e Banda (brasilidades)
Domingo (01/02)
  • 16h – Abertura do festival
  • 17h – Banda Inaiê (pop rock)
  • 19h – Banda Frequency (pop rock)

FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA E ARTE - EDIÇÃO DE VERÃO
Quando: de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026
Onde: no Portal da Ilha do Gambá, em Piúma 
Entrada gratuita
Mais informações: @piumagastronomiaearte. 

