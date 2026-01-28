No Sul do ES

Festival de verão agita Piúma com entrada gratuita e pratos a R$ 15

Camarão empanado, comida mexicana e chope de morango estão no cardápio do Piúma Gastronomia e Arte, que começa nesta quinta (29)

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 18:55

Camarão empanado estão entre as opções de petisco na praça de alimentação Crédito: Astris Filmes

No Litoral Sul do Espírito Santo, um dos principais destinos à beira-mar recebe neste fim de semana um festival que reúne gastronomia, música ao vivo, artesanato e lazer infantil, com entrada gratuita. É o Piúma Gastronomia e Arte, que realiza sua edição de verão entre quinta-feira (29) e domingo (1º), com entrada gratuita.

O cenário da Cidade das Conchas escolhido para o evento é o Portal da Ilha do Gambá, que terá uma estrutura com praça de alimentação coberta, palco para shows e espaço kids para receber capixabas e turistas.

Cardápio do evento

Camarão empanado, isca de peixe, burrito de camarão, risoto de mariscos e até moqueca capixaba estão entre as receitas inspiradas no litoral, mas o cardápio do evento contará também com espetinhos variados, pizza, poke, hambúrguer e sanduíche. Os preços das porções variam entre R$ 15 e R$ 100.

Para beber, estarão à venda drinques e cerveja artesanal nos estilos Pilsen, Cream Ale, Stout, IPA, Arábica e Red Ale, comercializadas por três cervejarias regionais: Moro, Panzert e Tim Beer. Também haverá chope de morango e de vinho.

Festival será realizado no Portal da Ilha do Gambá, na Orla de Piúma Crédito: Astris Filmes

A cultura piumense estará representada na festa pelo artesanato de conchas, que é um símbolo da cidade, e a trilha sonora ao vivo virá com uma mistura de pop rock, samba, forró, sertanejo e MPB. Confira as atrações e os horários dos shows abaixo.

Programação

Quinta-feira (29/01)

18h – Abertura do festival



Abertura do festival 19h30 – Só Resenha (pagode)

Sexta-feira (30/01)

18h – Abertura do festival



Abertura do festival 19h – Novelo (brasilidades)



Novelo (brasilidades) 21h – Rubens Netto (axé pop)

Sábado (31/01)

18h – Abertura do festival



Abertura do festival 19h – Trio Mafuá (forró)



Trio Mafuá (forró) 21h – Ferna e Banda (brasilidades)

Domingo (01/02)

16h – Abertura do festival



Abertura do festival 17h – Banda Inaiê (pop rock)



Banda Inaiê (pop rock) 19h – Banda Frequency (pop rock)



FESTIVAL PIÚMA GASTRONOMIA E ARTE - EDIÇÃO DE VERÃO

Quando: de 29 de janeiro a 1º de fevereiro de 2026

Onde: no Portal da Ilha do Gambá, em Piúma

Entrada gratuita

Mais informações: @piumagastronomiaearte.

