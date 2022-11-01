Horóscopo mensal: as previsões para os signos em novembro de 2022

Horóscopo: os signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A vantagem é que, sabendo de tudo isso antes, você pode se preparar e até evitar alguns problemas. Abaixo, confira as previsões para o seu signo. Lembre-se de dar mais importância ao seu Ascendente — porque o horóscopo é feito com base nele. Se não sabe qual é, faça aqui seu Mapa Astral gratuitamente.

ÁRIES

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Mas tenha em mente que os dias 24 e 25 são os mais favoráveis, quando o efeito “Lua Nova” estimulará o conhecimento de novos lugares. Inclusive, você pode se aventurar em lugares pouco explorados de sua própria cidade.

No entanto, o trânsito de Marte Retrógrado pode significar, para quem é de Áries, que discussões antigas podem ser retomadas. Conflitos devem ocorrer principalmente com pessoas do seu convívio, como familiares, vizinhos ou colegas de trabalho, mas não afetam as relações amorosas.

Anote as datas aí: Os piores dias devem ser 11, 12, 19 e 25 e os três últimos dias de novembro têm mais risco de mal-entendidos e ruídos na comunicação. Ou seja, mantenha a calma e evite perder a cabeça!

TOURO

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Porém, a retrogradação de Marte ao longo de todo o mês alerta para o alto risco de desperdício financeiro, de comprar coisas com defeitos e, ainda, podem ocorrer brigas por causa de dinheiro. Sendo assim, pense bem antes de gastar e evite emprestar ou pedir emprestado, pois o resultado pode não ser positivo.

Anote aí: A primeira quinzena de novembro, especialmente os dias 8 e 9, é o período ideal para chegar a acordos e conciliações no amor e também em parcerias profissionais.

GÊMEOS

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Nesse sentido, a última semana de novembro é mais delicada, por causa da oposição entre Mercúrio e Marte, que representa discussões, conflitos e mal-entendidos, e pela oposição que também ocorre entre Vênus e Marte, que sugere desencontros afetivos e sexuais.

Por fim, com a quadratura entre Marte e Netuno ao longo de todo o mês, pode-se dizer que novembro não é o mês ideal para decisões importantes, uma vez que há alto risco de caminhos equivocados. Tá na dúvida? Consulte o Tarot aqui!

Anote aí: A última semana de novembro, para as pessoas de Gêmeos que estiverem em relacionamentos, tem mais risco de conflitos com o par. Já quem estiver só, precisa tomar cuidado para não se envolver com pessoas encrenqueiras.

CÂNCER

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A ideia é dedicar, na primeira quinzena do mês, mais tempo e energia no que te dá prazer do que no trabalho e obrigações. Agora, na segunda quinzena, é bom focar na organização do trabalho e resolver pendências. Aproveite o momento e faça aqui o seu Mapa Profissional.

A retrogradação de Marte ao longo de todo o mês aponta para a necessidade de cuidar com a autossabotagem. Nesse período, as pessoas de Câncer terão a oportunidade de perceber atitudes e hábitos que são prejudiciais.

De resto, novembro tende a ser um mês relativamente tranquilo para Câncer. Claro que isso depende de outros fatores astrológicos, tais quais o ascendente e o signo lunar. Para conhecer detalhes do período de acordo com o seu mapa astral, não deixe de conferir o seu Horóscopo Personalizado.

Anote as datas aí: Especialmente nos dias 10, 11, 24 e 25, cuide da sua saúde, pois são dias de alerta, em que é preciso descansar mais e evitar circunstâncias que piorem seu bem-estar.

LEÃO

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A primeira quinzena do mês tem tensão entre Mercúrio, Vênus, Saturno e Urano, o que afeta diretamente Leão. Por isso, conflitos afetivos e sentimentos de rejeição tendem a aparecer. Cuide com exageros e suas inseguranças – é tudo temporário.

Essas tendências, vale dizer, podem ser mais fortes para as pessoas de Leão nascidas entre os dias 5 e 10 de agosto de qualquer ano, embora se manifestem em menor intensidade nas nascidas em outros dias. Portanto, cautela e reserva são os conselhos para novembro de 2022.

Anote as datas aí: Na primeira quinzena do mês, tente evitar atividades em grupo, mas, se isso não for possível, procure ao máximo exercer a diplomacia para reduzir os danos decorrentes de mal-entendidos.

VIRGEM

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A segunda quinzena de novembro também pode ter problemas em casa e na família, como objetos quebrados, máquinas que dão defeito, etc., ou mesmo na relação com pessoas que vivem com você.

A última semana do mês, em especial, tende a ser marcada por um “cabo de guerra”, em que questões de trabalho e questões de família ficam disputando a sua atenção. Respira, e não pira!

Anote as datas aí: Os dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 são os mais delicados e convém evitar os conflitos diretos nestas datas, pois há risco de se deixar levar pelas provocações alheias.

LIBRA

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Por outro lado, a retrogradação de Marte não favorece o julgamento. Há forte risco de avaliações incorretas, que parecerão certíssimas no momento em que forem tomadas. Portanto, cuide das suas avaliações e de como se comunica, para não se arrepender mais tarde.

Vale evitar julgamentos até janeiro de 2023, se possível. Se não for possível e você tiver que tomar decisões e emitir posicionamentos, faça isso sem pressa e peça a opinião de pessoas que, normalmente, discordam de você.

A segunda quinzena de novembro tende a ser melhor para Libra, com boas possibilidades de passeios e viagens rápidas, além de encontros agradáveis com familiares, vizinhos e colegas. É um ótimo período também para fazer cursos e estudar.

Anote as datas aí: Os dias 4 e 9 são os mais delicados do mês, portanto busque se organizar bem e ter atitudes eficientes no sentido de ajustar a própria vida material.

ESCORPIÃO

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Ao longo da primeira quinzena de novembro, os planetas Mercúrio e Vênus transitam por Escorpião, o que favorece a comunicação dos sentimentos e conversas importantes envolvendo pessoas amadas.

Será preciso ter cuidado com o trânsito de Marte, pois há uma tendência a querer tomar atitudes radicais que tendem a gerar arrependimento em janeiro de 2023. Por isso, avalie bem as consequências das posições que pretende adotar.

Anote as datas aí: Nos dias de 4 a 11 de novembro, quando Vênus e Saturno formam quadratura entre si, pode haver indisposição afetiva e sexual para as pessoas de Escorpião. Tenha em mente que isso é uma fase, e que ela passa rápido. Nos dias de 4 a 11 de novembro, quando Vênus e Saturno formam quadratura entre si, pode haver indisposição afetiva e sexual para as pessoas de Escorpião. Tenha em mente que isso é uma fase, e que ela passa rápido. Saiba mais sobre si fazendo seu Mapa Sexual.

SAGITÁRIO

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Também segue tendência de conflitos envolvendo pessoas de autoridade. Tome cuidado para não irritar quem é mais poderoso do que você, pois você pode se prejudicar com o confronto direto neste momento.

Em compensação, a entrada de Vênus em Sagitário, no dia 16, e a de Mercúrio em Sagitário, no dia 17, podem ajudar muito na sua comunicação com as pessoas amadas ao longo do resto do mês de novembro. A exceção são os últimos três dias do mês, marcados por risco de mal-entendidos, desencontros afetivos e sexuais.

Anote as datas aí: Os dias mais delicados em termos de saúde e vitalidade do mês são 3, 4, 10, 11, 17, 18 e 19, além dos dias 24 e 25. Ter esses dias em mente ajudará você a evitar sobrecargas que terminam por causar esgotamento físico e emocional.

CAPRICÓRNIO

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Também será preciso ter cuidado extra com a própria saúde. Faça check-ups e revise seus hábitos em novembro se não quiser ter incômodos físicos, como dor e inflamação. E atenção:

De resto, vale aproveitar a primeira quinzena para atividades sociais e em grupo, e tudo o que permite interagir com amigos. Unir-se a pessoas com objetivos em comum é a tônica dada até o dia 16.

Anote as datas aí: A última semana do mês tende a ser mais delicada do que o mês inteiro em termos de saúde e hábitos. Redobre sua atenção!

AQUÁRIO

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Já entre os dias 7 e 13, a quadratura entre Mercúrio e Saturno sugere problemas pontuais de comunicação. Não é recomendado, nesse período, comprar ou vender coisas importantes, nem assinar contratos. Por outro lado, é um ótimo período para leituras, sobretudo de livros e temas que você considerava difíceis.

Anote as datas aí: A quadratura entre os planetas Vênus e Saturno ocorre entre os dias 3 e 11 de novembro, portanto, são os dias mais delicados do mês para o amor.

PEIXES

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Ainda por conta de Marte, que faz quadratura ao Sol em Peixes, será preciso tomar cuidado com pequenos incidentes envolvendo material cortante. Então, reforce os cuidados com pequenos acidentes ao longo de novembro.

Por outro lado, a primeira quinzena do mês favorece viagens e fugas da rotina. Os trânsitos de Mercúrio e de Vênus estimulam divertimentos, novos hobbies, atividades intelectuais e aventuras culturais. Para quem não puder viajar, vale buscar aprender novos idiomas.

Anote as datas aí: Marte Retrógrado (saiba tudo aqui) começa já dia 30 de outubro e o planeta só fica direto em 12 de janeiro de 2023. Portanto, tenha muito cuidado com a impulsividade, a raiva e brigas.