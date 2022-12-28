Guia para você se preparar para 2023: aromas, pedras, cores, previsões e mais

Você já está na contagem regressiva para o Ano Novo? Então, chegou a hora de se preparar para 2023. O Personare criou um guia com aromas, pedras e cores, além, é claro, das previsões para o novo ciclo.
Afinal, as previsões da Astrologia, da Numerologia e do Tarot indicam que 2023 será um ano muito focado em autoconhecimento e transformação. Então, para começar o ano com força total, confere a seguir (e já salva!) o Guia para você se preparar para 2023.
Guia para você se preparar para 2023
AROMA: Olíbano
Não existe um único óleo essencial mágico que funcione para todas as pessoas em determinado ano. No entanto, como 2023 tem a energia do número 7 (como contamos aqui), será um ano para trabalhar autoconhecimento e cuidar da saúde mental.
Mas se você tiver um óleo essencial de lavanda em casa ou encontrar mais facilmente para comprar, não vai ter erro! Ele é um dos coringas da Aromaterapia, porque ajuda a limpar as emoções e acalmar a mente.
CRISTAL: Azurita
Por Simone Kobayashi
Também não existe uma pedra específica do ano, porque o ideal é levar em conta o momento e a necessidade de cada pessoa. Você pode descobrir o seu cristal do ano 2023 personalizado aqui.
Mas como deve ser um ano muito voltado para o autoconhecimento e o mergulho interior, minha sugestão é ter com você em 2023 uma Azurita. Porque ela nos ajuda a ver o que é mais difícil em nós mesmos, ajudando a transformar o que for preciso.
Para dar um up ainda maior, utilize a azurita com malaquita, pois a combinação ajuda a trabalhar e aceitar suas limitações.
COR: Violeta
Mas assim como aroma e pedra, você também pode conhecer qual é a sua Cor Pessoal em 2023. Veja aqui o significado das cores de ano novo e descubra qual é a sua.
Use o Violeta e também a sua Cor Pessoal em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima tanto na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro quanto durante todo 2023.
PREVISÕES
Uma das melhores formas de se preparar é conferindo as previsões da Astrologia, do Tarot e da Numerologia. Existem tendências coletivas, ou seja, cenários que devem impactar a vida de todos nós, mas também é importante ver as previsões personalizadas para a sua vida. A seguir, a gente compartilha algumas delas:
Da vida amorosa à vida profissional, o Tarot Semestral mostra as previsões para cada período de seis meses e, principalmente, nos fornece orientações para aproveitar o período.
Mas você também tem um signo regente do seu ano pessoal astrológico. É só colocar os seus dados aqui na sua Revolução Solar e então poderá ver as tendências para a sua vida de um aniversário ao outro.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]