Guia para você se preparar para 2023: aromas, pedras, cores, previsões e mais Crédito: Personare

Você já está na contagem regressiva para o Ano Novo? Então, chegou a hora de se preparar para 2023. O Personare criou um guia com aromas, pedras e cores, além, é claro, das previsões para o novo ciclo.

Afinal, as previsões da Astrologia, da Numerologia e do Tarot indicam que 2023 será um ano muito focado em autoconhecimento e transformação. Então, para começar o ano com força total, confere a seguir (e já salva!) o Guia para você se preparar para 2023.

Guia para você se preparar para 2023

AROMA: Olíbano

Mas se você tiver um óleo essencial de lavanda em casa ou encontrar mais facilmente para comprar, não vai ter erro! Ele é um dos coringas da Aromaterapia, porque ajuda a limpar as emoções e acalmar a mente.

CRISTAL: Azurita

Também não existe uma pedra específica do ano, porque o ideal é levar em conta o momento e a necessidade de cada pessoa. Você pode descobrir o seu cristal do ano 2023 personalizado aqui.

Para dar um up ainda maior, utilize a azurita com malaquita, pois a combinação ajuda a trabalhar e aceitar suas limitações.

COR: Violeta

Use o Violeta e também a sua Cor Pessoal em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima tanto na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro quanto durante todo 2023.

PREVISÕES

Uma das melhores formas de se preparar é conferindo as previsões da Astrologia, do Tarot e da Numerologia. Existem tendências coletivas, ou seja, cenários que devem impactar a vida de todos nós, mas também é importante ver as previsões personalizadas para a sua vida. A seguir, a gente compartilha algumas delas: