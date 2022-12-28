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Guia para você se preparar para 2023: aromas, pedras, cores, previsões e mais

Anote tudo aí, pois Astrologia, Numerologia e Tarot indicam que teremos um ano muito focado em autoconhecimento e transformação
Personare

Personare

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 08:00

Guia para você se preparar para 2023: aromas, pedras, cores, previsões e mais
Guia para você se preparar para 2023: aromas, pedras, cores, previsões e mais Crédito: Personare
Você já está na contagem regressiva para o Ano Novo? Então, chegou a hora de se preparar para 2023. O Personare criou um guia com aromas, pedras e cores, além, é claro, das previsões para o novo ciclo.
Afinal, as previsões da Astrologia, da Numerologia e do Tarot indicam que 2023 será um ano muito focado em autoconhecimento e transformação. Então, para começar o ano com força total, confere a seguir (e já salva!) o Guia para você se preparar para 2023.

Guia para você se preparar para 2023

AROMA: Olíbano

Por Solange Lima
Não existe um único óleo essencial mágico que funcione para todas as pessoas em determinado ano. No entanto, como 2023 tem a energia do número 7 (como contamos aqui), será um ano para trabalhar autoconhecimento e cuidar da saúde mental.
Por isso, um dos melhores óleos para 2023 é o Olíbano. Afinal, ele induz à calma e à clareza, e nos coloca em contato com a nossa consciência superior. Sem falar que ajuda na nossa proteção.
Mas se você tiver um óleo essencial de lavanda em casa ou encontrar mais facilmente para comprar, não vai ter erro! Ele é um dos coringas da Aromaterapia, porque ajuda a limpar as emoções e acalmar a mente.

CRISTAL: Azurita

Por Simone Kobayashi
Também não existe uma pedra específica do ano, porque o ideal é levar em conta o momento e a necessidade de cada pessoa. Você pode descobrir o seu cristal do ano 2023 personalizado aqui.
Mas como deve ser um ano muito voltado para o autoconhecimento e o mergulho interior, minha sugestão é ter com você em 2023 uma Azurita. Porque ela nos ajuda a ver o que é mais difícil em nós mesmos, ajudando a transformar o que for preciso.
Para dar um up ainda maior, utilize a azurita com malaquita, pois a combinação ajuda a trabalhar e aceitar suas limitações.

COR: Violeta

Por Solange Lima
A cor de 2023 você já sabe, contamos aqui que é Violeta, afinal, é ela que está relacionada ao Ano Universal 7 e vai nos ajudar a ter mais equilíbrio, buscar autoconhecimento e transformar o que for preciso na sua vida.
Mas assim como aroma e pedra, você também pode conhecer qual é a sua Cor Pessoal em 2023. Veja aqui o significado das cores de ano novo e descubra qual é a sua.
Use o Violeta e também a sua Cor Pessoal em peças de roupa, maquiagem, acessórios, esmalte e roupa íntima tanto na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro quanto durante todo 2023. 

PREVISÕES

Uma das melhores formas de se preparar é conferindo as previsões da Astrologia, do Tarot e da Numerologia. Existem tendências coletivas, ou seja, cenários que devem impactar a vida de todos nós, mas também é importante ver as previsões personalizadas para a sua vida. A seguir, a gente compartilha algumas delas:
Veja aqui o que o seu Número de 2023, no Mapa do Ano, que revela tendências para a sua vida de janeiro a dezembro, com foco nas oportunidades e desafios pessoais.
Da vida amorosa à vida profissional, o Tarot Semestral mostra as previsões para cada período de seis meses e, principalmente, nos fornece orientações para aproveitar o período.
Você pode ver aqui as previsões para o seu signo e Ascendente, conforme o seu mapa astral de nascimento.
Mas você também tem um signo regente do seu ano pessoal astrológico. É só colocar os seus dados aqui na sua Revolução Solar e então poderá ver as tendências para a sua vida de um aniversário ao outro.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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