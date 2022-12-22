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Qual será a cor de cada signo para 2023?

Use a Cromoterapia e a Astrologia para aproveitar ao máximo as oportunidades e ter mais energia para enfrentar os desafios no novo ano
Personare

Personare

Publicado em 22 de Dezembro de 2022 às 10:00

A cor de cada signo para 2023
A cor de cada signo para 2023 Crédito: Personare
Quer aproveitar ao máximo as oportunidades e ter mais energia para enfrentar os desafios no novo ano? Então, use a Cromoterapia e a Astrologia a seu favor para descobrir a cor de cada signo para 2023.
A partir das previsões para os signos em 2023 (veja aqui!), vimos as principais questões que cada signo deve enfrentar e sugerimos uma cor que pode te ajudar a lidar com tudo que vem por aí.
É muito importante lembrar que, além de simplesmente seguir a recomendação da cor, usando na Virada do ano e ao longo de 2023, o que vale é a sua intenção ao fazer essa escolha, pois é o que realmente vai fazer efeito. 
O fato de acreditar na energia de determinada cor faz toda a diferença. Então, leia as suas previsões e entenda aqui o significado das cores de ano novo.

A cor de cada signo para 2023

Descubra a sua cor a seguir! Mas não esqueça de ver tanto a sugestão de cor para o seu signo solar quanto Ascendente, porque é para ele que as previsões são mais precisas.

Cor para Áries em 2023: amarelo

Como Júpiter em Áries vai trazer muitas oportunidades, a cor de Áries em 2023 é o amarelo, porque ela fortalece o crescimento e a expansão.
Além disso, traz boas energias para que tudo flua com leveza. Use e abuse do amarelo durante todo o ano!
Leia aqui as previsões para Áries em 2023.

Cor de Touro em 2023 é: violeta

A entrada de Plutão em Aquário representará um período de reflexão, que pode culminar em ótimas novas possibilidades.
Para ajudar nesse momento de introspecção, a cor de Touro é a violeta (que é a cor de 2023), porque vai ajudar você a se conectar e encontrar as respostas necessárias para esse momento.
Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos em 2023: laranja

Muitas oportunidades envolvendo sua imagem e de ser uma liderança no seu grupo devem marcar o seu ano.
Por isso, a cor de Gêmeos é laranja, porque ela ajuda a ter mais coragem para enfrentar todos os desafios. É aquele empurrão que às vezes falta, sabe?
Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.

Cor para Câncer em 2023: amarelo

Júpiter em Touro pode trazer oportunidade para expandir amizades e a sua participação nas redes sociais.
Nesse sentido, a cor de Câncer é a amarela, que fortalece os laços de amizade e cria essa conexão para novas relações de amigos e oportunidades, principalmente no on-line.
Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.

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Leão em 2023 é: violeta

A sua área ligada ao propósito de vida recebe trânsitos de Júpiter e Urano e do Eclipse de outubro, indicando mudanças profundas.
Por isso, a cor de Leão é violeta, que ajuda a fazer mudanças e entender esses novos desafios, para que tudo se transforme de forma clara e concisa.
Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem em 2023: laranja

Júpiter em Áries pode representar oportunidades para expandir os ganhos com renda variável ou mesmo com aumento salarial.
Por isso, a cor de Virgem é laranja, que trabalha com essa energia de prosperidade, trazendo mais energia para expandir seus ganhos e negócios em 2023.
Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Cor para Libra em 2023: verde

Saturno em Peixes pode vir com uma oportunidade para você aprender a fazer uma coisa de cada vez e, assim, ser mais eficiente em 2023.
Para conseguir se organizar melhor, a cor de Libra é a verde, porque ela ajuda a fazer tudo com equilíbrio e tranquilidade. Assim, vai conseguir tomar melhores decisões.
Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Cor de Escorpião em 2023: azul

A breve entrada de Plutão em Aquário pode trazer tendência de alguma mudança no que você está pensando para sua carreira e projetos futuros.
A cor de Escorpião é a azul, para ter mais tranquilidade e calma com projetos que tendem a aparecer e mudanças, para que não fique ansioso(a) e acabe tomando atitudes precipitadas que possam causar arrependimentos futuros.
O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

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Sagitário em 2023: violeta

Saturno entra em Peixes em 2023 e, para Sagitário, pode ser um ótimo período para se aprofundar no autoconhecimento e no seu aperfeiçoamento.
Para isso, a cor de Sagitário é a violeta, porque ajuda nesse processo de conhecer a si mesmo e a entender suas questões mais íntimas.
Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.

Cor para Capricórnio em 2023: rosa

Com Júpiter em Touro, Capricórnio pode viver melhora no relacionamento com seu prazer, seus romances e com sua própria expansão pessoal.
E a cor de Capricórnio é a rosa, pois te ajuda a ter bons relacionamentos, se comunicar melhor e consolidar sua imagem, para que tudo flua da melhor forma no próximo ano.
Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.

Aquário em 2023: azul

Plutão em Aquário pode representar tanto oportunidades quanto desafios para você. Use essa energia para transformações.
Então, a cor de Aquário é a azul, para te trazer calma, tranquilidade e resgatar sua fé para enfrentar possíveis desafios durante esse ano.
O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Cor para Peixes em 2023: amarelo

Júpiter em Áries traz mais chance de você ganhar dinheiro em 2023. Se você souber usar esse trânsito (e a cor) a seu favor, poderá colher ótimos resultados quando Júpiter chegar em Touro, a partir de maio
Por isso, a cor de Peixes é a amarelo, que vai trazer energia para que o dinheiro flua na sua vida de forma leve, trazendo também energia de fluidez para novos projetos com possíveis ganhos.
Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]

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