Como usar a cor Pantone 2023 na sua casa segundo Feng Shui

A cor Pantone 2023 é a Viva Magenta (PANTONE 18-1750). O tom vibrante vem da família dos vermelhos e inspira força, energia, otimismo e alegria, fortalecendo nosso interior para iniciarmos um novo ciclo. E como usar a cor Pantone 2023 na sua casa para extrair essa energia? A seguir, te conto com dicas do Feng Shui.

Segundo o comunicado da marca, Viva Magenta é “um tom não convencional para tempos não convencionais”. Nesse sentido, “poderoso e fortalecedor, é um vermelho animado que encoraja a experimentação e a autoexpressão sem restrições. Audacioso, espirituoso e inclusivo para todos”.

'Viva Magenta', destacada pela Pantone como cor de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

Apesar de intensa, a cor Pantone 2023 transmite equilíbrio entre os tons quentes e frios. “É uma cor audaciosa, cheia de humor e inclusiva para todos”, descreveu a Pantone.

Viva Magenta também foi pensada para ser um tom que funciona tanto no mundo físico quanto no virtual. Apesar disso, ela foi inspirada na natureza, num corante natural bem conhecido que é oriundo da cochonilha, um pequeno inseto.

Significado do Viva Magenta no Feng Shui

No Feng Shui, Viva Magenta tem muito a ver com brilho, coragem, integridade e luz que vem do interior e se expressa no exterior, trazendo realizações.

Essa simbologia está ligada ao Guá do Sucesso, que é regido pelo elemento fogo e representado pela cor vermelha. E em 2023, ganha o apoio harmonioso do Viva Magenta.

Caso o Guá do Sucesso da sua casa fique no seu quarto de dormir ou no quarto de crianças, evite essa cor nas paredes e em excesso, pois pode prejudicar o descanso e o relaxamento.

Como usar a cor Pantone 2023 na sua casa

Hall de Entrada: Para convidar a energia de otimismo, inclusão e alegria, coloque um quadro, um vaso com flores naturais ou escultura na cor Viva Magenta.

Home Office: Para estimular a coragem, autoexpressão e realização, coloque uma imagem com a cor Viva Magenta no fundo de tela do computador, em um quadro na parede à sua frente ou em um objeto, como um caderno, sobre a mesa de trabalho. Veja aqui mais dicas de feng shui pro home office.

Varandas, Jardins e Espaços Externos: Para ativar o poder que inclui o espirituoso e o audacioso ao mesmo tempo, use a cor para bancos, mesas, cadeira de balanço, rede, vasos e cachepôs e, claro, flores naturais com esse tom. Confira aqui um guia de plantas e seus significados.

Sala de Estar: Para levantar o astral, trazer mais ânimo e vibrações elevadas, coloque a cor Pantone 2023 em uma das paredes ou em mesas laterais, nichos de estantes, almofadas, tapetes, cortinas, mantas ou até mesmo no estofado do sofá, cadeiras ou pufes.

Quartos: Use Viva Magenta apenas em detalhes, pois os quartos precisam de cores mais suaves para o relaxamento. Então, pode ser um quadro com a palavra amor ou um quadro com uma flor nesse tom são bons.

Cozinha: Use a cor Pantone 2023 com moderação, pois já existe uma energia de ação na cozinha. Uma fruteira, um eletrodoméstico, caixas organizadoras, prateleiras são boas opções.

Banheiros: Viva Magenta é boa para banheiros para equilibrar o elemento água, decore com tapetes, toalhas, velas, porta sabonete, ou então use a cor em nichos ou nas portas da bancada. Saiba aqui como aplicar o Feng Shui ao banheiro.