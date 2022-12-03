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Viva Magenta, da Pantone, tem poder de realização e paixão na Terapia das Cores

Cromoterapia explica os significados e o que representa a cor anunciada pela marca para 2023
Personare

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Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 09:00

'Viva Magenta', destacada pela Pantone como cor de 2023
'Viva Magenta', destacada pela Pantone como cor de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram
Viva Magenta é a cor anunciada pela Pantone para 2023. Vibrante e animada, ela promove otimismo e alegria, assim como a marca anunciou. Mas ela é ainda mais. Segundo a terapia das cores, Viva Magenta é um tom de vermelho, por isso carrega toda a potência dessa cor, principalmente o poder de realização e a paixão.
A Cromoterapia é uma técnica que estuda as cores e as utiliza para proporcionar equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções. O método usa as sete cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul-índigo, violeta ou lilás) e mais o rosa.
Nesse sentido, cada cor tem uma vibração energética diferente e causam efeitos diversos nos ambientes e também no nosso corpo. A seguir, veremos os significados do Viva Magenta.
Vale lembrar que a Cor do ano de 2023 pela Numerologia é a violeta, que você pode entender aqui. Se você quer saber quais são as suas cores de ano novo, calcule aqui.

Viva Magenta para realização de metas

Viva Magenta é uma tonalidade carmim, por isso ela é tudo o que a Pantone anunciou: alegre, otimista e enérgica, que são características do vermelho. Mas também é mais. 
Vejo, principalmente, uma energia de realização e motivação nela, porque é uma cor que trabalha o nosso primeiro chakra, conhecido como chakra básico, onde está a nossa força de realização.
Ou seja, usar a cor do ano de 2023 da Pantone pode ajudar, especialmente neste momento pós-pandemia, de fim de ano e planejamento do próximo, a realizarmos nossas metas com mais confiança e otimismo.

Cor 2023 para a paixão

Como o Chakra Básico está localizado na altura dos órgãos genitais, quando ele está desequilibrado, o Viva Magenta pode ser usado como estimulante e trazer vitalidade às relações.
Vermelho é a cor da paixão, da sedução e da sensualidade. Por isso, tons avermelhados oferecem energia e movimento, ajudando a reacender a paixão e dar uma ‘levantada’ no relacionamento.
Roupas íntimas em Viva Magenta, portanto, são ótimas sugestões para estimular a paixão, assim como objetos de decoração e flores vermelhas.
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]

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