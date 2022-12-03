Viva Magenta, da Pantone, tem poder de realização e paixão na Terapia das Cores

'Viva Magenta', destacada pela Pantone como cor de 2023 Crédito: Reprodução/Instagram

Viva Magenta é a cor anunciada pela Pantone para 2023. Vibrante e animada, ela promove otimismo e alegria, assim como a marca anunciou. Mas ela é ainda mais. Segundo a terapia das cores, Viva Magenta é um tom de vermelho, por isso carrega toda a potência dessa cor, principalmente o poder de realização e a paixão.

Cromoterapia é uma técnica que estuda as cores e as utiliza para proporcionar equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções. O método usa as sete cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, azul-índigo, violeta ou lilás) e mais o rosa.

Nesse sentido, cada cor tem uma vibração energética diferente e causam efeitos diversos nos ambientes e também no nosso corpo. A seguir, veremos os significados do Viva Magenta.

Viva Magenta para realização de metas

Viva Magenta é uma tonalidade carmim, por isso ela é tudo o que a Pantone anunciou: alegre, otimista e enérgica, que são características do vermelho. Mas também é mais.

Ou seja, usar a cor do ano de 2023 da Pantone pode ajudar, especialmente neste momento pós-pandemia, de fim de ano e planejamento do próximo, a realizarmos nossas metas com mais confiança e otimismo.

Cor 2023 para a paixão

Como o Chakra Básico está localizado na altura dos órgãos genitais, quando ele está desequilibrado, o Viva Magenta pode ser usado como estimulante e trazer vitalidade às relações.

Vermelho é a cor da paixão, da sedução e da sensualidade. Por isso, tons avermelhados oferecem energia e movimento, ajudando a reacender a paixão e dar uma ‘levantada’ no relacionamento.

Roupas íntimas em Viva Magenta, portanto, são ótimas sugestões para estimular a paixão, assim como objetos de decoração e flores vermelhas.