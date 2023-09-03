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Horóscopo

Fim de Vênus retrógrado nas previsões de 03 a 09 de setembro

Além da possibilidade de mais leveza nas relações, temos também mais otimismo a caminho. Entenda melhor!
Personare

Personare

Publicado em 03 de Setembro de 2023 às 08:00

Fim de Vênus retrógrado nas previsões de 03 a 09 de setembro
Fim de Vênus retrógrado nas previsões de 03 a 09 de setembro Crédito: Personare
As previsões de 03 a 09 de setembro de 2023 já começam com boas notícias: Vênus, o planeta do amor, volta a ficar direto após mais de um mês de retrogradação. 
Esse movimento sugere a tendência a melhoras graduais tanto na vida amorosa quanto na vida financeira. Ótimo já começar a semana assim, não é mesmo?
E aí, bateu vontade de saber mais? Então confira o resumo astrológico da semana:
  • Vênus retoma o movimento direto no domingo (03);
  • Júpiter inicia sua retrogradação na segunda-feira (04);
  • Vênus mantém quadratura com Júpiter;
  • Sol e Mercúrio fazem trígono com Júpiter
Continue a leitura para compreender o significado de cada trânsito e como aproveitar suas energias da melhor maneira. E se quiser percepções mais personalizadas, consulte o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral para previsões específicas para sua vida.

Domingo: fim da retrogradação de Vênus

Após um período com aspectos bastante tensos, já começamos a semana de maneira auspiciosa: o planeta Vênus retoma o movimento direto a partir deste domingo (03), depois de mais de um mês retrógrado. 
A volta ao movimento direto de Vênus sugere a tendência a uma melhora gradual em diversos aspectos da vida: nos assuntos financeiros, nas relações de modo geral e na vida afetiva, já que este é o planeta do amor.
A sensação pode ser semelhante a do descongelamento de algo que andou atravancado e, aos poucos, volta a fluir melhor. Pense no degelo de um iceberg ou de uma calota polar, por exemplo: lentamente, a natureza volta ao seu ritmo.
Nesse caso, podemos pensar nessa volta ao ritmo, especialmente em relação a finanças e as relações, depois de um grande processo de revisão proporcionado por Vênus retrógrado.

Segunda-feira: Júpiter inicia sua retrogradação

Já na segunda-feira (04), Júpiter, que está em Touro, inicia o seu movimento de retrogradação.
Este planeta, sempre ligado ao superlativo e ao grandioso, nos convida a ver o que realmente está nos trazendo crescimento. Os movimentos retrógrados dos planetas, aliás, costumam ser excelente para fazer revisões e reflexões sobre a vida.
No caso de Júpiter retrógrado, os questionamentos se voltam a uma natureza mais prática, do tipo:
  • Será que eu estou tendo crescimento nas áreas em que eu esperava? 
  • O que eu preciso fazer para crescer mais onde eu desejo?
Desse modo, este pode ser um momento excelente para nos inspirarmos, sobretudo em relação a questões práticas e materiais, que é onde os aspectos de Sol, Mercúrio e Júpiter acontecem. Você pode entender mais sobre a retrogradação de Júpiter aqui.

Sol e Mercúrio fazem trígono com Júpiter

Além disso, ao longo da semana, Sol e Mercúrio – ambos no signo de Virgem – fazem trígono com Júpiter em Touro. Este é um excelente aspecto que nos sugere a tendência a um olhar mais generoso, amplo e otimista sobre a vida. 
Podemos sentir, ainda, uma alta de vitalidade e autoconfiança. Desse modo, é um bom momento para conseguir ter mais clareza em relação às questões práticas da vida, especialmente em questões de trabalho.
Temos também a possibilidade de boas notícias nesta semana! Sabe quando uma questão complicada parece se solucionar sem grandes esforços? Pode ser o caso essa semana!

Vênus quadra Júpiter

Desde 21 de agosto, Vênus em Leão faz quadratura Júpiter em Touro. Este aspecto vai marcar quase todo o mês de setembro, indo até o dia 22 de setembro. 
Esta quadratura sugere um desejo intenso de celebrar a vida – algo bastante leonino. No entanto, vai ser preciso tomar cuidados com extravagâncias e desperdícios, bastante típicos de Júpiter, o planeta do superlativo.
Já a Lua fica minguante a partir da noite de 06 de setembro, véspera do feriado da Independência, sugerindo um tempo favorável para o descanso e para a reflexão. Para acompanhar todas as lunações do ano, você pode conferir o Calendário Lunar completo de 2023 aqui.
De uma maneira geral, as previsões de 03 a 09 de setembro de 2023 sugerem uma semana mais tranquila e mais propícia para o otimismo. Que tal aproveitar o momento?
Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]

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