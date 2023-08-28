Urano retrógrado em Touro: saiba o que significa e as previsões Crédito: Personare

O trânsito de Urano retrógrado em Touro, que ocorre de 28 de agosto de 2023 a 27 de janeiro de 2024, pode trazer consigo uma onda de reflexão sobre liberdade, independência e necessidade de revisitar as normas sociais estabelecidas.

O que significa Urano retrógrado?

Todo planeta retrógrado indica uma necessidade de desacelerar os assuntos daquele planeta, para que seja possível fazer uma revisão dos seus temas.

Como se trata de um planeta lento, Urano fica mais tempo retrógrado. Por isso, se repete todos os anos por seis meses. Ou seja, metade de cada ano estamos com Urano retrógrado.

Nesse período, é possível oscilar entre colapsos e rupturas. Mas nem tudo é ruim, pleo contrário: esse trânsito pode nos estimular a encarar os obstáculos e mudar aquilo que precisa.

Urano está em Touro, o que muda?

Por outro lado, companhias de eletricidade, manifestações populares, a distribuição de renda (e terras) em uma via inovadora, etc., podem ganhar os holofotes.

“A luta entre o tradicional e o inovador ganha destaque”, explica ela.

Previsões para a sua vida

As retrogradações dos planetas de trânsito lento, como é o caso de Urano, podem demorar a ser percebidas e podem ser menos intensas do que os planetas pessoais (como o famoso Mercúrio retrógrado).

Mesmo assim, é importante prestar atenção, para poder fazer as reflexões e mudanças necessárias na sua vida.

Se você quer saber qual área da sua vida pode ser mais mexida por Urano retrógrado em Touro, confira onde está esse signo no seu Mapa Astral.

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Inclua seus dados de nascimento e seu nome completo.



Então, vá até o seu Perfil Astrológico, que fica no lado esquerdo, embaixo da mandala do seu Mapa.



Selecione a opção Signos nas Casas.



Na lista mostrada, procure pelo signo de Touro (é o segundo) e veja qual Casa está ao lado.



Então, volte aqui para entender que área da vida está descrita nesta Casa e quais perguntas e mudanças você pode fazer nessa área.



As áreas da vida de cada Casa astrológica são:

Casa 1 e 7: autoestima e imagem pessoal + relacionamentos, parceria e inimigos

Casa 2 e 8: dinheiro, vida material + valor do outro, encerramentos e sombras

Casa 3 e 9: comunicação e mídias, irmãos e transportes + viagens internacionais, estudos, espiritualidade, processos jurídicos

Casa 4 e 10: família, progenitores, raízes + carreira e propósito

Casa 5 e 11: prazer, criatividade, identidade, filhos + amigos, papel e projeção social e política, frutos da carreira

Casa 6 e 12: saúde, trabalho, rotina + medos, inconsciente, empatia, sacrifícios

