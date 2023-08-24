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Horóscopo

5 segredos para a temporada de planetas retrógrados e Superlua

Entenda o que isso significa e o que esse momento astrológico pede
Personare

Personare

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 09:05

5 segredos para a temporada de planetas retrógrados e Superlua
5 segredos para a temporada de planetas retrógrados e Superlua Crédito: Personare
À medida que o inverno começa a se despedir, Sol em Virgem dá as caras. Mas acontece que também estamos na temporada de planetas retrógrados e Superlua Azul. O que isso significa e o que esse momento astrológico pede?
A seguir, veja tudo o que você precisa saber para essa temporada de planetas retrógrados, Superlua, Sol em Virgem e mais. Mas não esqueça que, além das previsões gerais, é importante acompanhar as previsões para a sua vida, que você encontra gratuitamente aqui no Horóscopo Personalizado.

5 segredos para a temporada de planetas retrógrados e Superlua

1. Virgem nos encoraja a melhorar a rotina
A temporada de Virgem começou nesta quarta-feira, dia 23 de agosto, e termina em 23 de setembro, quando o Sol entra no signo de Libra.
Virgem é o signo mais prático, detalhista e com senso de servir as outras pessoas. Além disso, rege a Casa 6 do Mapa, que é casa da saúde e da rotina.
Portanto, nas próximas quatro semanas, considere este momento uma oportunidade de se dedicar ao autocuidado, melhorar sua rotina, implementar novos hábitos de exercício e alimentação.
2. Superlua Azul sugere mais intuição
Tivemos uma Superlua no dia 1º de agosto no signo de Aquário. Agora, no dia 30 de agosto, teremos outra, tornando-a uma Lua Azul. Saiba tudo sobre a Superlua Azul e veja as previsões para a sua vida aqui.
Desta vez, será uma Lua Cheia no signo dos sonhadores que é Peixes. Podemos todos nos sentir mais intuitivos e conectados do que o normal sob esses raios da lua, talvez mais espirituais, e nossos sonhos podem até aumentar de intensidade.
Por isso, mantenha abertura para capturar mensagens de sua sabedoria superior e interior. Veja aqui como ativar o seu campo energético com práticas super simples.
3. Retrógrados nos lembram de parar e refletir
Começamos o mês com quatro planetas retrógrados: Vênus, Saturno, Netuno e Plutão. Se isso não bastasse, Mercúrio ficou retrógrado no mesmo dia em que a temporada de Virgem começou, em 23 de agosto. E ainda tem mais: Urano começa a retrogradar dia 28 de agosto.
Olhando para setembro, Júpiter, o planeta da sorte, ficará retrógrado a partir do dia 4. Mas, se serve de consolo, Vênus estará de volta ao movimento direto no dia 3 de setembro. Veja aqui a data de todos os planetas retrógrados em 2023.
Mas o alerta sobre os retrógrados não é para assustar você. Embora possa parecer ruim ter tantos planetas “andando para trás”, pense nisso mais como uma chance de refletir sobre como andam as coisas por aí. 
Com a habilidade perspicaz de Virgem alimentando a nossa energia, podemos usar esses retrógrados para refinar o que funciona e eliminar o que não funciona da nossa vida.
4. Amor ganha impulso com Marte em Libra
No dia 27 de agosto, Marte, o planeta da ação, guerra e paixão, se descola para Libra, signo que tem tudo a ver com harmonia, justiça e relacionamentos. 
Embora pareçam ter motivações opostas, Marte em Libra pode facilitar a romantização de coisas que não deveriam ser romantizadas ou, pior, tornar as pessoas codependentes. 
O desejo de fusão pode ficar mais forte, portanto, não se prenda a uma situação séria antes de estar realmente pronto. Em vez disso, use as qualidades librianas de harmonia e justiça para melhorar sua relação com as pessoas.
5. Lua Nova de Virgem oferece uma reinicialização
À medida que a temporada virginiana avança, teremos uma Lua Nova em Virgem no dia 14 de setembro. 
E embora o ano “normal” nos diga que o meio do ano é em junho/julho, o Ano Novo Astrológico, na verdade, começou em março, com a temporada de Áries. Por isso, agora, estamos no “meio do ano”, um momento perfeito para uma reinicialização.
As Luas Novas são favoráveis para plantar sementes, olhar para o futuro e pensar no que você deseja alcançar até a próxima Lua Nova — veja aqui o calendário lunar 2023 completo.
Então, aproveite a vibe de organização virginiana e o impulso dessa lunação para colocar a mão na massa para ter atitudes mais práticas e eficientes.
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias. E-mail: [email protected]

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