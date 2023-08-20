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Mercúrio retrógrado chega nas previsões de 20 a 26 de agosto de 2023

Semana pode ter um pouco mais de peso e baixa imunidade; saiba mais para se preparar e se sair melhor
Personare

Personare

Publicado em 20 de Agosto de 2023 às 09:00

Mercúrio retrógrado chega nas previsões de 20 a 26 de agosto de 2023
Mercúrio retrógrado chega nas previsões de 20 a 26 de agosto de 2023 Crédito: Personare
As previsões da semana de 20 a 26 de agosto de 2023 chegam com um dos trânsitos astrológicos mais famosos: Mercúrio retrógrado, que começa na quarta-feira (23). Portanto, prepare-se para possíveis problemas de comunicação e pequenos obstáculos do dia a dia até 15/09. 
Mas não é só. Confira o resumo astrológico da semana:  
  • Marte segue em oposição a Netuno
  • Início da retrogradação de Mercúrio na quarta-feira (23)
  • Sol em oposição a Saturno e entrada em Virgem na quinta-feira (24)
  • Mercúrio em trígono com Urano durante a semana
  • Vênus mantém sua quadratura com Júpiter
Continue a leitura para compreender o significado de cada trânsito e como aproveitar suas energias da melhor maneira. E para insights mais personalizados, consulte o seu Horóscopo Personalizado, que leva em conta o seu Mapa Astral para previsões específicas para sua vida.

Quarta-feira: começa Mercúrio retrógrado 

A partir de quarta-feira (23), começa mais uma retrogradação de Mercúrio, presente até o dia 15 de setembro. 
Esta fase é conhecida por pedir paciência e pelo aumento de pequenos obstáculos e imprevistos no dia a dia. Podemos também sentir um nível maior de distração nos nossos afazeres e responsabilidades.
Portanto, todo cuidado é pouco. Preste muita atenção antes de assinar contratos, enviar e-mails importantes, lidar com equipamentos e fazer compras pela Internet (se não for essencial, é melhor evitá-las).
E não será o último do ano! Mercúrio volta a ficar retrógrado em dezembro — veja aqui as datas. 

Quarta-feira: Sol entra em Virgem 

Também na quarta-feira (23), o Sol entra em Virgem, signo associado a detalhes e aperfeiçoamento, mas também à saúde e à rotina. Por isso, é um bom momento para focar na organização e na saúde.
Especialmente após o trânsito no signo de Leão, conhecido, entre outras características, por um exagero típico, pode ser excelente ter esse momento para colocar as coisas em ordem, incluindo a alimentação.
Na verdade, é um momento excelente para tentar melhorar qualquer área da vida que você deseja, já que “aperfeiçoamento” é palavra de ordem para Virgem. 
Se o seu signo solar é Virgem, é a hora para fazer a sua Revolução Solar, porque o Sol volta ao mesmo ponto do dia em que você nasceu. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as previsões e dicas para os próximos 12 meses.

Quinta-feira: Sol faz oposição a Saturno 

A partir de quinta-feira (24), o Sol em Virgem se opõe a Saturno em Peixes, trânsito que pode trazer uma sensação de peso, cansaço, abatimento, lidar com entraves e excesso de responsabilidade.
Sua vitalidade não está tão alta e tende a haver mais autocrítica. Por isto, saiba quando descansar e não se cobrar perfeição. 
Além disso, você ou as pessoas com quem se relaciona podem estar mais críticos ou fechados neste período, seja por algum problema ou por estarem ocupados.
É como se uma nuvem cinzenta pode pairar sobre a sua cabeça nos próximos dias, mas o mérito da Astrologia é mostrar o que está acontecendo e também o tempo. Ou seja, vai passar. 

Trânsitos durante toda a semana

Marte oposto a Netuno 
Ao longo de toda semana, Marte em Virgem se opõe a Netuno, aspecto tenso que pode se manifestar na sensação de baixa imunidade e confusão. 
Como Marte é o planeta da energia, essa oposição sugere um período de vulnerabilidade a problemas de saúde, principalmente viroses e alergias. 
Por isso, cuide-se! Vale dar um up na imunidade com essas dicas práticas e naturais.
Este aspecto também fala de mais coisas que saem do controle e que atrapalham o curso da ação. Evite confiar no destino, pois um engarrafamento gigante pode atrapalhar sua ida ao aeroporto se você sair em cima da hora, levando a atrasos e nervosismo. 
As atitudes podem não sair conforme o programado quando Marte está oposto a Netuno e Mercúrio está retrógrado. Portanto, vale estar mais preparado e ter um plano B na manga. 
Mercúrio em trígono com Urano 
Além disso, Mercúrio permanece em trígono com Urano até 29 de agosto. Esse aspecto positivo, que vem desde a semana passada, indica um período propício para insights e soluções criativas. 
Como estaremos em um período com diversos empecilhos (vide Mercúrio retrógrado e outros trânsitos tensos), aproveite essa energia para ver problemas sob uma nova perspectiva!
Conversar com alguém, ver um vídeo legal, fazer cursos (temos vários no Personare!) e trocar ideias pode fazer a diferença!
Vênus em quadratura com Júpiter 
Vênus em Leão vem quadrando Júpiter em Touro desde a semana passada, aspecto tenso que continua até meados de setembro. 
Esse trânsito sugere a necessidade de gerenciar a ansiedade, especialmente em relação a expectativas. 
Como Júpiter é o planeta do superlativo, a tendência ao exagero pode contaminar gastos, comilanças, saídas, etc. Cuidado com o excesso de confiança. 
Mas quem souber usar esta energia pode se beneficiar de bom humor e leveza. A dica para lidar com os desafios da semana é não levar tudo tão a sério, rir um pouco e descontrair!
Vanessa Tuleski. Dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare. E-mail: [email protected]

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