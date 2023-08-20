Mercúrio retrógrado chega nas previsões de 20 a 26 de agosto de 2023 Crédito: Personare

Mas não é só. Confira o resumo astrológico da semana:

Marte segue em oposição a Netuno

Início da retrogradação de Mercúrio na quarta-feira (23)



Sol em oposição a Saturno e entrada em Virgem na quinta-feira (24)



Mercúrio em trígono com Urano durante a semana



Vênus mantém sua quadratura com Júpiter



Quarta-feira: começa Mercúrio retrógrado

A partir de quarta-feira (23), começa mais uma retrogradação de Mercúrio, presente até o dia 15 de setembro.

Esta fase é conhecida por pedir paciência e pelo aumento de pequenos obstáculos e imprevistos no dia a dia. Podemos também sentir um nível maior de distração nos nossos afazeres e responsabilidades.

Portanto, todo cuidado é pouco. Preste muita atenção antes de assinar contratos, enviar e-mails importantes, lidar com equipamentos e fazer compras pela Internet (se não for essencial, é melhor evitá-las).

Quarta-feira: Sol entra em Virgem

Especialmente após o trânsito no signo de Leão, conhecido, entre outras características, por um exagero típico, pode ser excelente ter esse momento para colocar as coisas em ordem, incluindo a alimentação.

Na verdade, é um momento excelente para tentar melhorar qualquer área da vida que você deseja, já que “aperfeiçoamento” é palavra de ordem para Virgem.

Quinta-feira: Sol faz oposição a Saturno

A partir de quinta-feira (24), o Sol em Virgem se opõe a Saturno em Peixes, trânsito que pode trazer uma sensação de peso, cansaço, abatimento, lidar com entraves e excesso de responsabilidade.

Sua vitalidade não está tão alta e tende a haver mais autocrítica. Por isto, saiba quando descansar e não se cobrar perfeição.

Além disso, você ou as pessoas com quem se relaciona podem estar mais críticos ou fechados neste período, seja por algum problema ou por estarem ocupados.

É como se uma nuvem cinzenta pode pairar sobre a sua cabeça nos próximos dias, mas o mérito da Astrologia é mostrar o que está acontecendo e também o tempo. Ou seja, vai passar.

Trânsitos durante toda a semana

Marte oposto a Netuno

Ao longo de toda semana, Marte em Virgem se opõe a Netuno, aspecto tenso que pode se manifestar na sensação de baixa imunidade e confusão.

Como Marte é o planeta da energia, essa oposição sugere um período de vulnerabilidade a problemas de saúde, principalmente viroses e alergias.

Este aspecto também fala de mais coisas que saem do controle e que atrapalham o curso da ação. Evite confiar no destino, pois um engarrafamento gigante pode atrapalhar sua ida ao aeroporto se você sair em cima da hora, levando a atrasos e nervosismo.

As atitudes podem não sair conforme o programado quando Marte está oposto a Netuno e Mercúrio está retrógrado. Portanto, vale estar mais preparado e ter um plano B na manga.

Mercúrio em trígono com Urano

Além disso, Mercúrio permanece em trígono com Urano até 29 de agosto. Esse aspecto positivo, que vem desde a semana passada, indica um período propício para insights e soluções criativas.

Como estaremos em um período com diversos empecilhos (vide Mercúrio retrógrado e outros trânsitos tensos), aproveite essa energia para ver problemas sob uma nova perspectiva!

Vênus em quadratura com Júpiter

Vênus em Leão vem quadrando Júpiter em Touro desde a semana passada, aspecto tenso que continua até meados de setembro.

Esse trânsito sugere a necessidade de gerenciar a ansiedade, especialmente em relação a expectativas.

Como Júpiter é o planeta do superlativo, a tendência ao exagero pode contaminar gastos, comilanças, saídas, etc. Cuidado com o excesso de confiança.

Mas quem souber usar esta energia pode se beneficiar de bom humor e leveza. A dica para lidar com os desafios da semana é não levar tudo tão a sério, rir um pouco e descontrair!